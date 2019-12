Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 dicembre.

Vigilia natalizia animata dai migliori auspici planetari. L'ambito sentimentale è caratterizzato da una condivisione affettiva completa con la persona che avete accanto. Appartenente al Fuoco, l'Ariete irradia calore umano e sa dare prova di una schietta generosità, anche se, spesso non compaiono in lui le manifestazioni esteriori d’affetto. Anche per chi sarà destinatario di doni più modesti, non mancherà la soddisfazione per il particolare estro con cui il mittente avrà scelto l’oggetto o curato la confezione.

Avrete l’occasione di gustare l’emozione del Natale in compagnia della persona amata. Per i nati sotto il segno del Toro il piacere di donare supera di gran lunga quello di ricevere. Meravigliano con regali che corrispondono alle esigenze reali di coloro che vogliono gratificare. Il lato "capitalista" taurino avrà modo di esprimersi, poiché i regali saranno interpretabili quasi come degli investimenti affettivi sui fortunati destinatari.

Una visione scanzonata delle ritualità, Natale compreso, è il leitmotiv fondamentale del vostro carattere spiritoso e che vi piace condividere con chi avete accanto. La festa non vi fa smettere di cimentarvi nel vostro sport preferito: il flirt. I Gemelli si entusiasmano per i doni più curiosi e privilegiano le sorprese, gli oggetti anche inutili, ma che hanno il potere di stupirli e divertirli. Eclettici e disinvolti, fannoregali più per gioco o per appartenenza alle regole sociali e mondane.

Riuscite a far conciliare gli affetti della vostra famiglia d'origine con la relazione sentimentale che vi siete costruiti. I nati sotto il segno del Cancro sono sensibili e delicati verso il prossimo, teneri e appassionati nei confronti del partner. Il loro lato lunare e infantile, però, li fa tendere più a ricevere che a dare. In queste feste, tuttavia, saranno così disposti a dimostrare non solo un sicuro senso d’appartenenza, ma anche una voglia di costruire e di assestare i rapporti.

Ci sono sorprese sentimentali che vi toccano quest’oggi. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 22 di agosto e siete single, una persona che vi interessa non tarderà a farsi avanti. Chi vive una relazione stabile, invece, gode dell’armonia familiare. Il Leone è un segno tra i più magnanimi dello Zodiaco. La sua generosità è universalmente riconosciuta. I doni che propone partono sempre da un’azione diretta e spontanea.

Se vi state frequentando da poco con una persona recentemente conosciuta, potete assaporare la gioia di momenti di festa condivisi assieme. È una leggenda la mancanza di generosità di questo segno, di solito soltanto un po' contenuto e prudente nelle manifestazioni d’affetto. Mai come in questo Natale, infatti, i nati sotto il segno della Vergine dimostreranno di avere un cuore d'oro, dedicandosi con grande impegno e operosità alla ricerca del regalo perfetto.

Una comunicazione profonda, sensibile e attenta alla persona amata vi fa toccare momenti di rara compenetrazione intima e spirituale, come a voi più piace. Anche se spesso non si vede, perché sobri e misurati, i nati sotto questo segno sono i più capaci a donare senza condizioni e senza aspettarsi nulla in cambio.

Vivete un Natale di rara armonia con la persona amata. Sappiate apprezzare i doni che vi sono dati dalla buona sorte. I single si godono corteggiatori e corteggiatrici che spuntano a ogni angolo di strada. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Contrariamente ai tanti pregiudizi sullo Scorpione ombroso e poco avvezzo alle tenerezze, chi lo conosce bene scopre nel profondo un segno che è, invece, capace di donare con passione e trasporto emotivo.

Se avete da poco incominciato una relazione di coppia avrete modo di condividere attimi speciali e indimenticabili. Non vi lasciate frastornare da influenze esterne e vivete con un certo esclusivismo questa vostra storia. Il Sagittario vive le feste natalizie in modo esuberante e sinceramente contento nel regalare al prossimo. La Luna nel segno promette un carico di doni molto graditi.

Una speciale comunione con la persona amata vi accompagna. Se volete conquistare qualcuno non dovete far altro che comunicarglielo. Spesso ritenuto freddo nelle manifestazioni esteriori d’affetto, in realtà il Capricorno è solo misurato, detesta fare regali inutili e sprecare il denaro senza senso; ma al momento opportuno è in grado di lanciarsi in vere e proprie performance che possono lasciare di stucco i conviventi.

Dovete superare alcune vostre paure e farvi avanti con chi ha colpito il vostro cuore. Gli esponenti del segno più libertario dello Zodiaco sono predisposti al dono visto soprattutto come interscambio relazionale. La Luna li apre alla possibilità di ricevere regali legati ai viaggi o, ancora, sono possibili regali insoliti e, in alcuni casi, proprio anticonvenzionali.

Se avete da poco incontrato qualcuno con cui state vivendo una storia d’amore, gli astri amplificano il vostro mondo emotivo e rendono corrisposti pienamente i vostri sentimenti. Nessuno come i Pesci è capace di capire quel che può toccare l’anima delle persone amate. I Pesci sono tra i segni più propensi a regalare, più portati alla comprensione e forse compassione del prossimo.