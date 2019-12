Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 dicembre.

I pianeti vi portano fortuna. In amore la parola chiave del giorno è rinnovamento. Gli astri favoriscono infatti una ventata di novità nella vita sentimentale. Se siete in cerca dell’anima gemella, sappiate cogliere le possibili occasioni. In questo lunedì vediamo come ogni segno si relazioni rispetto alla lettura e che tipo di libri ama leggere. Il lettore dell’Ariete è discontinuo. Ma l’energia fisica eccezionale gli consente, quando l’entusiasmo perdura, di rivelarsi accanito. La Luna oggi benefica gli dà la possibilità di cominciare un libro di un autore in voga, appassionandosi e divorandolo abbastanza in fretta.

Siete in pace con l’ambiente circostante, atteggiamento tipico del vostro segno. Non aprite una discussione che porterebbe solo noie e strascichi di polemica con la vostra dolce metà. Plutone dà una mano ai single di maggio in cerca di emozioni passionali. La pausa del week-end vi ha portato a occuparvi di uno tra i vostri passatempi preferiti: la passione per la lettura. Un bel Nettuno vi fa accostare a romanzi che hanno una forte impronta psicologica o di carattere storico.

Sarà una giornata in cui il vostro umorismo e il senso pratico vi aiuteranno. In amore ritrovate una fusione completa emotivamente con la persona amata. Abbiate cura di mantenerla il più a lungo possibile. Scrittura e lettura sono il pane quotidiano d’ogni Gemelli che si rispetti. In questo segno troviamo la vivacità nel discutere con risoluzione e competenza, di fornire spunti e impressioni critiche nel dibattito intellettuale, spesso al solo scopo d’imporre il proprio pensiero ironico e controcorrente. Vi è la tendenza a privilegiare la saggistica, la satira, il giornalismo.

Sono in arrivo soddisfazioni discrete, specie da un punto di vista sociale e sentimentale. Riuscite a coniugare l’armonia che respirate nel vostro rapporto di coppia con il clima di affettività che trovate nella cerchia degli amici di sempre. Nuovi amori sorgono all’orizzonte, le relazioni iniziate da poco si consolidano. Come vive il Cancro la lettura? Nonostante la proverbiale pigrizia, è avidissimo consumatore di libri. Volumi iniziati e lasciati languire o libri consumati nel breve spazio di una notte.

Giorno radioso e appagante sotto tutti i punti di vista. In amore i pianeti vi aiutano a chiarire alcune questioni che erano rimaste in sospeso con la persona amata. E così la vostra storia può riprendere a veleggiare in acque tranquille. Il Leone è un lettore accanito ed esperto, colto e garbato. Colpiscono la sua attenzione a pochi scrittori, quasi sempre molto prestigiosi. Oggi potete pensare di cominciare romanzi che sono lunghi migliaia di pagine.

Sarà una giornata abbastanza stimolante e positiva per voi. Un nuovo incontro amoroso vi sta coinvolgendo anima e corpo: bando alle timidezze! Vi dedicate alla gioia della lettura. Per i nati sotto il segno della Vergine questo passatempo ha quasi sempre un valore terapeutico di allontanamento positivo dalle preoccupazioni quotidiane. Grande capacità di inoltrarsi nei filoni più disparati: Marte vi stimola alla lettura dei thriller e delle storie di spie.

Novità di vario genere vi sorprenderanno, tra cui il ritorno di un amico del cuore. Delicatezza e tenerezza sono le parole d’ordine dei vostri successi sentimentali di oggi. Con queste parole terrete testa ad alcune intemperanze del partner. Come vive la lettura la Bilancia? Legge molto volentieri poesie, romanzi e saggi, ma facendo un'accurata selezione.

Sarete pacati e sereni. La Luna imbronciata vi dà qualche noia familiare, superata in serata. Momento esplosivo sul piano sentimentale e passionale. Se non siete appagati, dovete solo guardarvi intorno per cogliere le giuste occasioni. Siete dei lettori mai banali, i libri che vi piacciono sono variegati, tormentosi e intricati. Grande amore per i gialli o anche per romanzi con uno sfondo torbido. E non può mancare certo l’attrattiva per il filone erotico.

Oggi i pianeti, in special modo Mercurio, vi mettono le ali ai piedi e vi fanno andare lontano. In amore, avrete la capacità di esprimere i vostri sentimenti in modo sapiente e convincente. Siate parchi nelle parole e lasciate spazio all’ascolto. Il viaggio e l’avventura, presenti in tantissimi autori nati proprio in questo segno (da Jonathan Swift a Joseph Conrad), sono una costante tra i vostri interessi letterari. L’espansivo Giove (pianeta della parola) trasmette a molti il piacere di comunicare le proprie esperienze di lettura, spesso con grande capacità di persuasione sul prossimo.

Sarete contornati dai vostri affetti stabili. E sarete anche produttivi. In amore un'intesa sentimentale completa ve la riserva oggi una bella combinazione di pianeti. I single di dicembre si preparino a colpi di fulmine senza precedenti. Che tipo di lettore è il segno del Capricorno? Si tratta del segno della bibliofilia, del compratore di testi che non sempre legge, ma che colleziona quasi con devozione riempiendo, nei limiti del possibile, gli scaffali della sua casa. Se il libro ha incontrato il suo favore, difficilmente potrà essere dimenticato.

I pianeti vi spalleggiano e la Luna vi provoca. Reagirete con il vostro senso dell’umorismo. Avvicinatevi con delicatezza alla persona amata e non date peso ad alcune sue variazioni d’umore. Letture molteplici e costantemente variate si addicono a questo segno così elusivo. Con la sua grandissima adattabilità, può spaziare su vasti orizzonti, riuscendo sempre a farne tesori in grado di arricchire il proprio patrimonio intellettuale e culturale.

Lunedì gioioso. I pianeti sono tutti oggi al vostro fianco. Sentimenti al top: avete l’imbarazzo della scelta, specie se il vostro cuore è libero e se siete nati in febbraio. Se siete impegnati sentimentalmente rendete felice chi vi è accanto. Impossibile non trovare i Pesci almeno una volta assorti e concentrati nella lettura. Il libro per voi diventa un’occasione per immergersi in quella sfera sensibile tanto cara al vostro segno.