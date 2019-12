Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 dicembre.

Gli astri consentono ai nuovi amori di prosperare e, a quelli che si devono ancora definire, danno slancio e promettenti sviluppi futuri. Sappiate approfittarne per prendere decisioni significative. Dosate la vostra aggressività sul lavoro, in particolare se state rientrando in questo periodo. Tenete presente che potrete ottenere i risultati che vi eravate prefissati senza dover ricorrere ad un eccessivo dispiegamento di forze.

Si prospetta in campo sentimentale una riacquistata armonia con la vostra dolce metà. Chi di voi, invece, è ancora single, si fidi della sua intuizione e sappia dirigersi dove il suo fiuto lo porta. Un sentimento nuovo è, infatti, sul punto di nascere. Lavorerete in tandem in modo perfetto con un vostro collega, un collaboratore interno alla struttura della vostra attività, oppure esterno. Questa nuova sinergia professionale vi porterà lontano permettendovi di ampliare le vostre competenze.

Quadro dei transiti molto sereno per questo primo lunedì di dicembre. Il senso dell'umorismo e la capacità di farvi scivolare addosso alcune seccature quotidiane vi aiuteranno non poco. Dimostrarsi disinteressati o indifferenti a quanto la vostra dolce metà vi vorrà dire è proprio ciò che dovete evitare di fare. Riuscite ad organizzare al meglio la vostra attività professionale. I vostri collaboratori e capi approveranno il vostro operato.

L'armonia che sperimentate con la persona che vi è accanto vi infonde una grande sicurezza interiore e si traduce in un'ottima forma fisica. Chi di voi ha ancora il cuore libero, invece, mette in mostra il proprio stile unico, fatto di seduzione, simpatia e socievolezza con chi più vi piace. Sul lavoro patite un po' di stanchezza e avete bisogno di momenti di relax. Cercate di tener presente che la negligenza, l'apatia e l'ozio non danno alcun frutto buono e favoriscono solo quelli cattivi.

La vostra umanità vi aiuta a minimizzare alcune incomprensioni familiari. Non abbiate paura di esprimere il vostro sentimento e, piuttosto, sappiate usare le parole giuste in questa giornata. Un sentimento nuovo potrebbe nascere per alcuni single del segno. Se avete abbracciato la libera professione, tenete presente il proverbio "negli affari non si conosce amico". Il proverbio sconsiglia non solo rapporti di compravendita a condizioni favorevoli con gli amici, ma soprattutto affari fondati sulla fiducia proveniente dall'amicizia.

L'armonia con la vostra dolce metà appare decisamente assicurata. Sappiate, tuttavia, essere razionali. Chi di voi ha una relazione recentemente cominciata scopre le gioie di una completa sintonia col partner. Se siete dei liberi professionisti, sarete in grado di gestire qualsiasi genere di operazione. Conducete ogni affare con un istinto quasi infallibile grazie al favore degli astri.

Si preannuncia qualche preoccupazioni economica di troppo all'orizzonte. State attraversando un momento decisamente positivo in campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che stiate ancora cercando la vostra anima gemella. Se svolgete una professione che richiede l'interazione con il pubblico, attenzione a chi incontrate quest'oggi: sappiate essere razionali di fronte a promesse di facili guadagni.

Ci sono tante novità in ambito sentimentale, soprattutto se siete single. Si potrebbe trattare di colpi di fulmine inaspettati o situazioni che trovano le caratteristiche e le atmosfere che più vi aggradano. Siete alla vigilia di importantissimi svolte professionali, che hanno in serbo di favorirvi a partire da adesso e per i mesi che verranno. Si respira aria di rivoluzione anche se fate un'attività autonoma.

Beneficiate di uno spirito indomito in ogni impresa sentimentale in cui vi lanciate, sia che siate single sia che abbiate una relazione di lungo corso. Cercate di non lasciarvi andare in scatti emotivi improvvisi e imprevedibili. Attenzione nelle spese: siete oggi particolarmente spendaccioni. Provate oggi a moderarvi un po'.

L'armonia familiare caratterizza questa giornata infondendovi il buon umore, il piacere di stare insieme e di godervi figli e nipotini. La vostra capacità di risolvere le questioni pratiche si rivela davvero preziosa in un problema della vostra dolce metà. Se siete tentati di fare un affare che vi sembra molto conveniente, fate attenzione e valutate bene se ne vale davvero la pena.

Potreste patire momenti di alti e bassi nell’umore, ma riuscite ad allontanare tutto con la vostra tipica leggerezza. Siete oggi particolarmente amabili e simpatici, qualità di cui potranno beneficiare i vostri partner occasionali o la persona che vi è accanto da tanto tempo. In ambito professionale, avete voglia di concludere le operazioni che oggi sono state per voi piuttosto complicate in ufficio.

Gli astri vi invitano a mettervi un po' di più sull'attenti con la vostra dolce metà, che esigerà da adesso maggiore attenzione da voi. I single in cerca di avventure avranno la possibilità di fare incontri decisamente promettenti. Avrete il fiuto giusto per un affare che non è il caso di lasciarvi scappare. Sappiate sfruttare al meglio questa occasione.