Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 dicembre.

Giornata decisamente positiva nel campo dei sentimenti. Converrà non farvi trovare impreparati e stare in guardia di fronte alle novità che si presenteranno. Sul lavoro apparite volenterosi, entusiasti e pronti nella realizzazione di tanti

progetti. Alcuni del vostro segno, invece, pur avendo tante idee e prospettive ambiziose, dovranno avere la pazienza di aspettare qualche settimana per trovare soddisfazione.



Oggi non avrete difficoltà a dimostrare impegno concreto e generosità con la vostra dolce metà, conquistandovi uno spazio di genuina intimità. Fate solo attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti della persona amata. Sul lavoro la giornata si presenta un po' più faticosa del solito, ma non vi tirerete indietro con la vostra proverbiale operosità. Mostrerete di sapervi attivare con particolare energia per risolvere una faccenda complicata che sorgerà in ufficio.



Gli astri vi spingono ad attivarvi nella ricerca dell'anima gemella se siete ancora single. Il mondo variegato dei social media è un canale privilegiato per la vostra capacità di interagire, comunicare e conoscere gente nuova. Incontri e sorprese che non vi aspettate saranno dietro l’angolo. Fate attenzione a non spendere tanto, in particolare per beni di carattere edonistico non strettamente necessari.

Regalatevi oggi una cenetta romantica con la vostra dolce metà. Se, invece, siete ancora in cerca della vostra anima gemella, potreste trovarla in situazioni ludiche come party o feste improvvisate con nuovi conoscenti. In questa giornata vi si richiede uno sforzo maggiore sul lavoro. Non vi tirerete certo indietro, ma riuscirete a evitare incombenze e seccature di troppo usando una buona strategia di attesa.

Con la vostra consueta risolutezza riuscite a mettere a posto una questione familiare della vostra dolce metà. Ne sarete ricompensati: il rapporto d’amore se ne avvantaggerà considerevolmente. Se siete single beneficerete di un alto livello di fascino. Grandi stravolgimenti professionali si profilano all'orizzonte e vi consentono di mettervi in luce e di tirar fuori le vostre capacità.



L’organizzazione di prossime vacanze con la persona che avete accanto sarà il motivo dominante della giornata e vi consentirà di ritrovare una maggiore armonia nella vostra dimensione di coppia. Chi di voi, invece, è ancora single potrebbe provare a trovare la propria anima gemella attraverso la tecnologia. Siete un segno molto concreto e lo mettete in evidenza anche oggi sul lavoro, nei momenti in cui ce ne sarà bisogno.

L'amore è in primo piano in questa fase della vostra vita, sia che abbiate una relazione di coppia stabile, sia che stiate cercando ancora la persona giusta. Molto favoriti i viaggi in paesi lontani o esotici. Anche chi non si potesse permettere itinerari così impegnativi, può organizzare con il proprio compagno itinerari comunque affascinanti. La vostra razionalità è la chiave del controllo delle situazioni che oggi vi circondano sul lavoro.

Non vi mostrate distratti o disattenti, potrebbe essere rischioso. Cercate di occuparvi di più e meglio della vostra dolce metà, anche attraverso manifestazioni esteriori di tenerezza e di affetto che non vanno mai date per scontate e non costano poi così tanta fatica. Sul lavoro riuscirete a risolvere una questione che altri vostri colleghi avevano trovato particolarmente spinosa.

Non vi manca la capacità di essere svelti e attenti a tutto ciò che accade, valutandolo con riflessività e equilibrio. Se siete ancora single non vi mancheranno certo le opportunità di cambiare il vostro status. Disciplinati e attenti, procedete a svolgere le mansioni che vi permetteranno di concludere degnamente questa giornata lavorativa. Se svolgete, invece, una libera professione, beneficerete di quel tocco di creatività essenziale per distinguervi.

Cercate di dare sempre lo spazio che merita al vostro (o alla vostra) partner. Non lasciatevi tentare da atteggiamenti eccessivamente invasivi o volti a organizzare la vita altrui. Sul lavoro con garbo, equilibrio e la consueta buona volontà riuscite a mettere a posto alcune questioni che erano rimaste in sospeso nei giorni scorsi, approfittando dell’aria più tranquilla che si respira oggi in ufficio.

Non esagerate nei menù succulenti pre-natalizi o comunque cercate sempre di temperare gli eccessi. Gli astri vi aiutano a conquistare una persona che ha attirato il vostro interesse. Grandi avventure all'orizzonte di profilano per gli Acquario che sono ancora single. Avete lavorato in equipe molto bene e ora raccogliete i risultati degli sforzi che avete profuso evidenziando i risultati a collaboratori e colleghi. Gli astri raccomandano prudenza e particolare attenzione se fate un lavoro connesso con il commercio e la vendita.

Sarete in grando oggi di minimizzare con un atteggiamento sereno alcune vostre manchevolezze col partner, dimostrate nei giorni scorsi. State attenti però a non ricadere negli stessi errori. La vostra sensibilità e l’intelligenza vi aiutano a risolvere una problematica che si crea oggi nell’ambiente di lavoro. Se avete abbracciato la libera professione, gli astri vi favoriscono dandovi l'intuito necessario per assumere la giusta prospettiva.