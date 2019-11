Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 novembre.

Quest’oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete il quadro astrologico è sereno-variabile. Giove sarà l’astro che guiderà il vostro cammino, infondendovi ottimismo e regalandovi fortuna. In amore, inoltre, una seducente Venere vi consente di tenere testa al partner in relazioni cominciate da poco e che ancora presentano qualche elemento di rischio. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, porterete a termine la vostra attività con senso del dovere e con la consueta serietà e costanza.

Quest’oggi la Luna sarà in ottimo aspetto e porterà benefici soprattutto nella vostra vita familiare. Ne risentirà positivamente anche l’amore: riuscirete a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partener. Se invece siete alla ricerca della vostra metà, i transiti planetari quest’oggi vi aiutano nelle conquiste: approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, infine, avrete la possibilità di emergere tirando fuori alcuni lati particolarmente creativi della vostra personalità.

L’assetto odierno dei transiti planetari ritorna finalmente a sorridervi con benefici a tutto tondo. In amore, Urano vi alleggerisce lo spirito e vi dona maggior sicurezza in campo sentimentale. Muovervi con disinvoltura tra diverse passioni è il vostro sport preferito: potete riprenderlo alla grande, sicuri di non fallire un colpo. Per quanto riguarda la vita professionale, se siete liberi professionisti, imprenditori o creativi, l’ottima combinazione astrale vi dona la forza di agire e sovvertire alcune situazioni che inizialmente sembravano a vostro sfavore.

Quest’oggi c'è uno scenario decisamente positivo per i nati sotto il segno del Cancro. In amore, all’orizzonte compare la possibilità di operare una vera e propria rivoluzione sentimentale, sempre che ne sentiate il bisogno. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, la Luna vi stenderà un tappeto rosso, motivo per il quale riuscirete a portare a casa la giornata senza eccessive fatiche.

In questa giornata di novembre, gli astri vi consentono di esprimere al meglio la vostra personalità. In amore, Venere nel segno del Sagittario fa sì che il vostro temperamento così solare irradi energia non solo sulla persona amata, ma anche sui componenti del variegato clan da cui siete circondati. Questo in modo più netto se siete nati dal giorno 10 al 14 del mese di agosto. Sul lavoro, gli ottimi aspetti celesti della Luna, di Venere e Giove vi aiuteranno a risolvere situazioni intricate, facendovi guadagnare il favore di colleghi e superiori.

In cielo, anche quest’oggi, si disegnano scenari positivi per il vostro segno. Da Plutone al Sole, da Saturno alla Luna: avete un parterre di pianeti che tifa esclusivamente per voi. In amore, nello specifico, la Luna vi aiuta ad aprirvi e ad abbandonarvi ai sentimenti. Inoltre, se non avete ancora un’anima gemella, è molto probabile che la fortuna vi faccia mettere sulle sue tracce. Sul lavoro, infine, oggi sarete particolarmente produttivi, anche grazie ad un intuito spiccato.

Giornata che vi vede in ottima forma, malgrado un Saturno contrario. In compenso a proteggervi c’è il team celeste Venere-Giove dall’amico Sagittario. Per quanto riguarda la vita sentimentale, siete nello stato d’animo adatto per innamorarvi, sempre che non abbiate già incontrato la persona giusta. Mercurio in angolo positivo vi porta fortuna facendovi incontrare l’uomo o la donna che può corrispondere al vostro ideale. Sul lavoro, infine, non vi intestardite a voler per forza spaccare il capello in quattro. Imparate ogni tanto a lasciar correre e vedrete che il carico giornaliero vi sembrerà meno gravoso.

Quadro dei transiti discreto. Gli astri hanno deciso di favorirvi senza esitazione e non vi resta che approfittare di questo loro dono. In amore, con il Sole nel vostro segno, non avete che da tendere la mano per cogliere i frutti di un raccolto rigoglioso che il cielo ha predisposto per voi. Nello specifico, Saturno vi dona la calma razionale per gestire le questioni emotive nel modo migliore. Per quanto riguarda la vita professionale, quest’oggi vi si parerà davanti una rosa di occasioni d’oro: sappiate farvi trovare pronti per approfittarne al meglio.

Quest’oggi, per i nati sotto il segno del Sagittario, l’assetto dei transiti planetari è estremamente positivo. Dovete solo cercare di impegnarvi un minimo e poi la fortuna farà il resto. Nella vita sentimentale, ad esempio, se cercate il grande amore è arrivato il momento di rischiare e di uscire fuori dal vostro guscio. Giove vi regalerà straordinarie chance. L’effetto benefico di questo pianeta porterà ottimi risultati anche sul lavoro, dove riuscirete a trovare soluzioni in grado di sorprendere favorevolmente i vostri superiori.

Quest’oggi cielo luminoso ma con qualche piccolo inciampo, che però riuscite a schivare con arguzia e particolare attenzione. In amore, la Luna vi assiste, aiutandovi a trovare un ottimo equilibrio sia passionale che mentale con il partner. Sul lavoro, invece, avrete voglia di mettervi in gioco, anche andando incontro a qualche piccolo rischio, per far vedere quanto valete a colleghi e superiori.

Nuovo giorno di novembre abbastanza positivo per i nati sotto il segno dell’Aquario. Ciò nonostante sappiate gestire i diversi settori della vostra vita senza complicarvela, come a volte vi ritrovate a fare. In amore, chi di voi ha una relazione stabile, con il contributo di Venere, riesce a trovare un felice equilibrio nel rapporto. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, se siete imprenditori o liberi professionisti, riuscite a dare sfogo alla vostra creatività con ottimi risultati.

Lo Zodiaco vi prepara una giornata discreta tanto sul piano personale quanto su quello professionale. In amore, Plutone e Marte, i due pianeti della fusione erotica e della sessualità, sono in ottimo aspetto per il vostro segno. Che aspettate per dichiararvi a chi ha toccato le corde del vostro animo? Sul lavoro, invece, se siete a capo di una struttura, oppure occupate posizioni di particolare potere o comando, grazie all’aiuto di Urano riuscite a gestire la giornata con piglio, guadagnandovi anche il rispetto e l’ammirazione dei vostri sottoposti.