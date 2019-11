Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 novembre.

Pimpanti e in ottima forma psicofisica, vi lanciate alla conquista di nuovi amori. Giove è il vostro paladino e vi spinge a non aver paura di nulla e ad accettare nuove sfide sentimentali. Il pianeta è al vostro fianco, consentendovi di agire con tempismo, rapidità d'azione e un pizzico di fortuna nel raggiungere il cuore di chi vi ha colpito. Esplosivi successi per tutti gli Arieti single. Oggi pensate a qualche rivalità con alcuni colleghi di lavoro arrivati recentemente. Plutone, il vostro governatore ideale, transitando nel segno del Capricorno può provocare alcune contrapposizioni, magari anche in maniera non voluta.

Arrivate col fiatone alla conclusione della giornata per ragioni di vario tipo. Tenete sempre uno sguardo puntato sulla vostra possessività, che in questo periodo può essere in agguato. Mercurio infatti è nel segno nemico – amatissimo dello Scorpione e dunque aumenta questa vostra tendenza. Un saggio Saturno in compagnia di Plutone, entrambi transitanti in Capricorno, vi portano a minimizzare e fanno trovare buonumore e razionalità. I single si lanciano verso conquiste avventurose specie se sono nati in aprile e hanno il fortunato appoggio di Urano. Il bilancio sulla vostra settimana lavorativa è positivo e vi renderà soddisfatti per quanto prodotto, sia pure con fatica. Vi preparate con ottime prospettive alle prossime scadenze.

La Luna nel segno buon vicino del Toro vi dona sensibilità, intuito, una brillantezza di spirito costante, che vi giocate in tutti gli ambienti dove siete invitati e in cui esibite la vostra personalità un po' teatrale. Qualche piccola interferenza può disturbare queste intenzioni e una simile prospettiva. Si può trattare di qualche invito imprevisto da parte di amici o di qualche impegno che provenga dalla famiglia propria o del partner. In ogni caso dovrete pazientare e non creare tensioni con la persona che avete accanto. Vi verrà in soccorso il vostro provvidenziale senso dell'umorismo. Riuscirete a condurre in porto le vostre iniziative più ambiziose, portando a compimento molte incombenze lasciate in sospeso. Nel tardo pomeriggio potreste avvertire una stanchezza psicologica e desiderare momenti di relax e silenzio assoluto. Successi e conferme per tutti i gemellini che siano liberi professionisti.

Portate oggi costantemente in tasca il vostro buonumore. Nettuno in Pesci e e il Sole in Scorpione vi allietano la vita emotiva. Se siete ancora single non statevene ad aspettare il principe o la principessa azzurri! Guardatevi, piuttosto attorno e non rifiutate inviti, corteggiamenti, nuove conoscenze che inizialmente vi possono incuriosire, poi intrigare sempre di più. Chi di voi invece sperimenta la dimensione di coppia, si trova in una fase decisamente positiva, in cui i progetti di vita possono prendere il volo: una convivenza, l'acquisto di una casa, la prospettiva di mettere al mondo un figlio, diventano miracolosamente tutti a portata di mano, specie se siete nati in giugno. Al termine della giornata vi renderete conto di aver lavorato bene durante tutta la giornata e potete godervi l'ambito ozio serale che, per il vostro segno, è davvero sacro.

Il pianeta dei sentimenti, Venere, continua a viaggiare nel segno vostro amico del Sagittario, producendo una maggiore sensibilità, empatia, volontà di armonizzare la vita familiare. Marte nel segno per voi affine come influenze della Bilancia, vi dona piccole e grandi soddisfazioni erotiche e affettive. Fa eccezione la prima decade, che potrebbe avvertire qualche lieve distanza dalla persona amata. Se i nativi di questa decade sapranno dominare qualche loro impulso e non si faranno prendere dalle tentazioni della possessività, potranno superare ogni inciampo. Anzi, probabilmente riusciranno a voltare le situazioni di difficoltà a loro vantaggio. Impegno, costruzione paziente, tenacia. Queste sono le parole chiave che vi consentono di giungere al successo. La vostra carriera sta avendo una svolta radicale: sappiate cogliere i segnali di questi cambiamenti e inseritevi nei binari più congeniali alle vostre prerogative.

L'argenteo satellite è ospitato nel segno amico del Toro e vi garantisce una fase di benessere, di relax, di condivisione con l'ambiente familiare o amicale. Vi intendete alla perfezione con la persona che avete accanto, ma quest’oggi probabilmente c’è la necessità di creare un’atmosfera particolare, forse romantica, in un certo senso dando un contorno diverso al vostro rapporto di coppia. Venere e Giove, entrambi in angolo negativo, specie se siete nati in settembre, vi fanno capire che è necessario dare una ventata di freschezza, di dinamismo, di risveglio che aiuti a portare respiro, valore alla relazione d'amore. Fate un bilancio sul vostro lavoro. Le vostre virtù fondamentali, come la costanza, la serietà, la competenza, sono state messe in luce nei giorni scorsi in ambito professionale. I vostri capi vi hanno dimostrato quanto vi apprezzano confermandovi anche a parole la loro stima. In seguito, tra non molto tempo, vedrete arrivare anche le prove da un punto di vista economico di quel che i superiori pensano di voi.

Quadro dei transiti planetari che vede Venere in splendido aspetto per il vostro segno. Marte e Giove, entrambi in aspetto positivo, vi aprono a momenti di delicato scambio affettivo con la persona amata, specie in serata e se siete nati nella terza decade. Se invece l'amore ancora lo cercate, siete nella condizione ideale per variare le comitive, i giri amicali o sperimentare e rassodare le nuove conoscenze anche incontrate di recente. La fortuna continuerà ad assistervi e vi farà entrare in contatto con una persona molto significativa per la vostra esistenza. Riordinate mentalmente quanto avete realizzato negli ultimi giorni in ufficio. Capite che avete organizzato la settimana di lavoro in perfetta efficienza, ora vi programmate già da quest’oggi l'attività impegnativa che vi attende, sicuri di una nuova ripartenza.

Volate sulle ali di nuovi splendide mete da raggiungere, appoggiati da una razionalità prodigiosa che un bel Saturno vi infonde. Vi godete la compagnia della persona che avete accanto con la serenità e la consapevolezza che gli influssi felicissimi di Plutone e Nettuno vi donano. Se, invece siete ancora single, non disperate! Gli astri lavorano per voi allo scopo di mettere sul vostro cammino la persona giusta, tra non molto. Siete liberi professionisti e lavorate con grande fervore? Dopo un po' di fatica in più, arrivate a chiudere i vostri impegni professionali, con la soddisfazione che meritano i grandi lavoratori come voi. Vi guadagnate il relax che vi aspetta in serata: sapete davvero che ve lo siete meritatamente conquistato!

La gioia di vivere che contraddistingue il vostro segno vi accompagna con forza per tutta la giornata. Un bel Giove continua a occupare felicemente il vostro segno e vi dona una grazia sbarazzina che permette veloci conquiste e spesso sfocia in rapidi e gratificanti flirt. Se appartenete alla seconda decade del Sagittario avrete la possibilità di esibire il vostro fascino, la forza di persuasione e a volte di vero e proprio incantamento con la parola, che il vostro segno, portato all'eloquenza, vi dona. Giove signore dell'eloquenza è proprio congiunto nel segno, proprio al vostro fianco! I risultati che state raggiungendo vi spianano la strada verso conquiste lavorative di primordine.

Siete benedetti dalla Luna nel segno amico del Toro dalle primissime ore del mattino. Un intenso bisogno di intimità con la persona amata vi caratterizza in serata. La Luna, componente indispensabile del sentimento amoroso, vi stimola a chiedere alla vostra dolce metà momenti di esclusivismo assoluto. Urano al loro fianco fa sì che alcuni progetti come matrimoni e convivenze possano giungere a compimento. La serietà con cui conducete e trattate i rapporti nell'ambiente vi consente di ottenere sempre più stima e consensi: sia i vostri capi che i vostri colleghi vi restituiscono un'immagine di razionalità e efficienza operativa costante. Impossibile fare a meno di voi, siete praticamente indispensabili! State intraprendendo un cammino di ascesa che vi consentirà frutti visibili tra non molto tempo, specie se appartenete alla seconda decade.

Non badate questa giornata ai piccoli nervosismi e i lievi contrattempi che ancora possono caratterizzare il vostro quotidiano. Non date peso a qualche piccolo malumore del vostro partner. In serata ogni nube dovrebbe sparire definitivamente dal vostro orizzonte affettivo. Se siete ancora in cerca dell'anima gemella cambiate giri e frequentate gente nuova. Giove benefico può introdurvi nella conoscenza di persone intriganti che vi fanno battere il cuore. I single della prima decade facciano attenzione a non spezzare troppi cuori. Avete abbracciato la libera professione? Lasciatevi alle spalle qualche malumore passeggero con i capi o con persone prepotenti con cui avete avuto a che fare di recente. I vostri risultati professionali parlano per voi e dicono che siete dei fuoriclasse: questo è quel che conta, questo, all’osso, è il messaggio che date all'esterno.

Prosegue un momento discretamente felice per voi pesciolini. La vostra dedizione affettiva è tale, che siete capaci di risolvere, con garbo e anche con serena velocità, una questione privata e pratica della persona che avete accanto. Ne assorbite gli effetti benefici guadagnandovi una completezza emotiva di grande bellezza. Se il vostro cuore è ancora libero, approfittate della configurazione fortunata che gli astri vi preparano. Saturno e Plutone, entrambi in benefico aspetto nel segno del Capricorno, segno appartenente all'elemento Terra, vi donano le occasioni giuste per incontrare chi potrebbe cambiare la vostra vita sentimentale, specie se siete nati nella seconda decade. Arrivate alla conclusione della giornata con una certa stanchezza, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Ma avete in tasca la certezza di avere ottenuto risultati straordinari, utili anche per il vostro percorso professionale futuro.