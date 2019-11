Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 novembre.

Giornata di metà autunno abbastanza promettente per tutte le iniziative. Vi organizzate il tempo libero con la vostra classica rapidità e la sveltezza d’esecuzione. Vi potreste lasciar tentare dal bricolage, dalla gastronomia, dal giardinaggio, in ogni hobby oggi troverete una bella soddisfazione personale. In amore dovete sempre tenere presente, sia che siate uomini o donne, che esiste un livello sottile di prepotenza e di invadenza che può non giocare a favore del ménage di coppia. Prudenti nelle questioni economiche non vi lasciate tentare da investimenti azzardati.

Configurazione astrale gratificata dalla Luna in splendido aspetto per il vostro segno, poiché congiunta in Toro, a infondervi una bella serenità interiore che mettete a frutto nella gestione di situazioni complicate presenti all’interno del gruppo di parenti. Fate attenzione a non lasciarvi prendere dai vostri tipici attacchi da “tori da corrida”! Attacchi che vi fanno vedere letteralmente rosso, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Nelle manovre finanziarie potrete dimostrarvi particolarmente spericolati e lasciarvi tentare da speculazioni di ogni tipo.

Giove è nel segno del Sagittario vostro nemico amatissimo sulla ruota dello Zodiaco e questo transito può instillare qualche piccolo malumore o leggera inquietudine in voi gemellini della terza decade. Niente paura, tuttavia, la vostra verve, il vostro spirito sempre leggero e vivace vi permettono di superare ogni contrarietà e anche qualche intimo turbamento dovuto all’alzarsi e abbassarsi del tono e dell’umore. Il vostro temperamento amatorio è sottoposto a suggestioni astrali complesse, a volte contraddittorie. Giove e Nettuno transitano in angolo disarmonico e vi rendono un po’ più spendaccioni del solito.

La vostra governatrice ideale, la Luna, occupa il segno a voi congeniale del Toro e vi propone una giornata di armonia nel gruppo familiare di appartenenza. Anche nella cerchia amicale la personalità ha modo di esprimersi in modo aperto, sereno, con discreta scioltezza comunicativa. Il vostro temperamento amatorio è romantico, emozionalmente avvolgente, sensibilmente accogliente, anche se appartenete al cosiddetto “sesso forte”. Nettuno vi consente di muovere le vostre risorse finanziare guidati da una certa fortuna e con la consapevolezza di “fare centro”. In questo momento la buona sorte è con voi.

Mercurio e Urano, i due corpi celesti deputati all’intelligenza e alla forza di decisione, non vi assistono in questa giornata, specie se appartenete alle leonine prima e terza decade. Risolvete con grande brillantezza alcune situazioni grazie alla lucidità e risolutezza che sapete in ogni caso dimostrare. Il vostro temperamento amatorio si caratterizza per essere protagonistico, generoso, travolgente. Il Sole vi rema contro e vi obbliga a una maggiore prudenza nelle spese.

La Luna “bussa” alla porta del vostro segno dall’amico Toro e voi le rispondete con la timidezza e le incertezze che di solito vi caratterizzano. Aumentano le intuizioni in voi (forse anche i sogni premonitori), ma il vostro segno, di solito, è poco disposto a servirsene, preferendo l’analisi razionale, in un quadro che rispetti sempre una sorta di ordine convenzionale, scientifico, accettato da tutti. Il vostro modus amandi è abbastanza prevedibile, concreto, fedele, perlomeno in linea di massima. Vi trovate oggi di fronte a una spesa che vi tenta e non sapete se mettere mano al vostro portafoglio. Chiedete consiglio a una persona a voi cara.

Continua la corroborante efficace azione di Marte congiunto nel vostro segno a immettere energia e dinamismo, in un segno a volte pacato e riflessivo come il vostro. Accoglienza, bisogno di stare in coppia, capacità di comprendere e accogliere l’altro, sono tutte le prerogative che Venere vi dona. Prudenti e razionali, non siete un segno particolarmente spendaccione. Per la bellezza e spesso anche il lusso, tuttavia, non badate a mettere mano al portafoglio generosamente.

Quadro dei transiti ancora più gioioso e fortunato del giorno precedente. Il temperamento affettivo è diretto, deciso, va in fondo allo scopo. Non siete tra i più sperperatori segni dello Zodiaco, ma per voi il denaro è una risorsa e un guadagno faticosamente ottenuti, da custodire, o meglio tesaurizzare con molta cura. Avrete modo di migliorare considerevolmente la vostra posizione economica, grazie a uno splendido Nettuno, in angolo benefico, dal segno dei Pesci.

Continua la bella sosta di Giove e di Venere nel vostro segno che vi apre a una giornata di gioia di vivere, di divertimento, magari in qualche vostro tipico sport, da mettere in azione con i parenti più stretti o i fidati amici di sempre. Il modus amandi è accogliente, vitale, esuberante, generoso. Spesso manifesta i difetti di possessività e gelosia tipici di ogni segno femminile. L’influenza di Nettuno vi dona un notevole gusto per l’avventura vi trasforma in amazzoni se siete donne e in conquistatori indomiti se siete uomini. Gestite il denaro con slancio entusiasta e, a volte, senza curarvi di mettere troppo la mano alla borsa. Attenzione a non strafare.

Nuovo giorno di novembre molto generoso. Il consiglio degli astri, specie se siete nati nella terza decade, è quello di non prendere decisioni troppo affrettate o di non commettere azioni impulsive in ogni campo. Non è certo facile gestire un temperamento affettivo come il vostro, che, seppure offre serietà, logica, rispetto dei patti, è condizionato da una base di freddezza, che, a volte può scoraggiare, se non spaventare. Fate un lavoro su voi stessi, smussate gli angoli e le asperità. Vi guadagnate la fama di segno tra i più risparmiatori. Quando volete e, soprattutto per il vostro personale diletto, sapete spendere anche ingenti somme di denaro.

Vi godete questa giornata con la vostra tipica vivacità e quel tocco di stravaganza che da sempre vi caratterizza. Il vostro temperamento amatorio è brillante, fantasioso, volto alla comprensione intelligente di un rapporto, dedito a seguire le esigenze della persona amata. Siete un segno realista malgrado le apparenze, quindi per voi il denaro è molto importante. Sapete tesaurizzarlo e manovrarlo nelle operazioni finanziarie o di borsa con grande abilità.

Alti e bassi nel tono e nell’umore possono condizionare questa giornata, che appare in ogni caso molto positiva. Il vostro modus amandi è tenero, sensibile, romantico. Fate sempre attenzione a saper scegliere la persona giusta, quella che vi può comprendere e accogliere come voi siete, senza tentare di approfittare della vostra dolcezza e della totale dedizione. Non siete un segno così spendaccione, ma al contempo le spese pazze in qualche momento vi prendono. Giove vi spinge a non badare oggi a freni razionali, specie se siete nati dal 9 al 16 di marzo.