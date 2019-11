Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 novembre.

Splendida giornata grazie a Venere che soffia dietro le vostre spalle. In amore, vi godete un bel Nettuno in aspetto mediamente armonico che intenerisce i vostri cuori, specie se siete nati nella seconda decade arietina. Se siete single avvertirete una fame di affettività autentica come non provavate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ritornate in ufficio, sempre se lavorate di sabato, facendo emergere un piglio decisionista, che verrà molto apprezzato dai colleghi.

Nel giorno della commemorazione dei defunti mostrate la vostra sensibilità non scordando i vostri cari. Nettuno, astro della vicinanza al divino, è in splendida posizione e vi aiuta a comunicare con il vostro lato più spirituale. In amore, fate attenzione a non invadere troppo il campo della persona amata, in special modo se siete nati in maggio e se avete da poco cominciato una relazione. Mercurio e Sole in aspetto contrario dal segno dello Scorpione, possono rendervi un po' troppo apprensivi. In ambito professionale, invece, Plutone molto positivo dal segno del Capricorno, fa sì che la ripresa lavorativa, se pure questo sabato siete al lavoro, non sia faticosa, anzi.

Marte, in splendido aspetto per il vostro segno, vi aiuta a trascorrere nel migliore dei modi questo sabato di inizio novembre. In amore, sempre il pianeta rosso Marte vi assiste nel portare avanti le vostre mete erotiche. Nettuno però vi continua ad annebbiare il cammino. Abbiate pazienza e non vi scoraggiate: tra un po' la situazione si schiarirà. Per quanto riguarda la vita professionale, se fate un lavoro che maneggia il denaro, in banca o siate gestori di negozi, attività commerciali varie, abbiate cura di non distrarvi e sappiate gestire bene i conti. Giove imbronciato potrebbe farvi qualche sgambetto.

Cielo sereno in questa giornata di inizio novembre per i nati sotto il segno del Cancro. In amore, Marte e Saturno continuano ad esservi contrari, rispettivamente dal segno della Bilancia e da quello del razionale del Capricorno, dunque da un punto di vista emotivo dovete starvene buoni e calmi. Specie se le vostre storie d'amore non sono definite. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, riprendete il vostro posto in ufficio, se lavorate pure di sabato, con un po' di insofferenza ma niente paura: riuscirete ad arrivare a fine giornata con il sorriso sulle labbra.

Giornata di inizio novembre che vede un panorama dei transiti abbastanza propizio. E in amore, il quadro dei transiti che riguarda i sentimenti appare discreto. Solo una raccomandazione: non esagerate con la possessività, specie se siete nati dal 23 al 25 di luglio e dal 18 al 22 di agosto. Urano e Sole in angolo dissonante vi possono rendere eccessivi o, addirittura, involontariamente invadenti. Infine, se lavorate anche oggi, arrivate in ufficio con la vostra solita energia, motivo per il quale riuscirete a bruciare le tappe.

Nel giorno della commemorazione dei defunti il quadro dei transiti è per voi sereno - variabile. Siete uno dei segni più tradizionalisti dello Zodiaco e, se devoti a una fede, siete portati a seguire i riti religiosi che vi vedono attenti e partecipi dell'esperienza mistica. In amore, qualche blocco nell'evoluzione dei vostri legami sentimentali non vi deve scoraggiare. Avete ancora Giove e, da oggi anche Venere, imbronciati e dunque i vostri obbiettivi amorosi possono essere temporaneamente messi tra parentesi e ritardati. Infine, se lavorate anche oggi, riprendete la routine d'ufficio con un po'di noia. Per fortuna potrete beneficiare della simpatia dei colleghi.

Quadro dei transiti che vede la prestigiosa presenza di Marte, dio della forza combattiva, proprio in congiunzione nella Bilancia. Se siete nati tra il 6 e il 12 di ottobre vivrete una fase di benessere e di armonia interiore che si riverbererà anche con una particolare avvenenza sul piano fisico. In amore, Saturno è ancora contrario e vi causa qualche piccolo problema di coppia. Cercate di non impuntarvi se non tutto scorre alla perfezione, come desiderate. Anche in ambito lavorativo, c'è qualche polemica nell'aria, ma voi lasciate correre specie se appartenete alla prima e alla seconda decade della Bilancia.

Una configurazione benefica tra Sole e Mercurio, vi spalanca una giornata radiosa. In amore, la forza dei sentimenti autentici appare vincente in una relazione che ha preso il via da poco tempo. Il vostro carattere passionale trova il modo di vivere le emozioni nel modo più congeniale, avendo al vostro fianco una persona che vi riempie mente e cuore. Se siete costretti, infine, a ritornare alla vostra scrivania in ufficio, cercate di rimanere concentrati e vedrete che sarà tutto più semplice.

Giornata in cui sarete ancora protetti da una bella Venere che entra trionfalmente nel vostro segno. In amore, proprio questo astro dona concordia alla coppia e vi rallegra, sia che siate in una relazione da poco avviata sia che abbiate un rapporto di lunga durata. I single nati a novembre, invece, vivono un momento di exploit nelle avventure. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, attenzione a non spendere troppo. Una dissonanza di Nettuno potrebbe non darvi l'equilibrio che di solito avete nel regolare i conti.

Quadro dei transiti ancora un po' disturbato da qualche dissonanza passeggera, ma in rapido allontanamento. Marte in particolare potrebbe farvi perdere il controllo, quindi fate attenzione, specie in ambito famigliare. In amore, se qualcosa non fila liscio come vorreste, cercate di soprassedere e vedrete che le cose si sistemeranno da sole. I transiti sono sul punto di favorirvi in modo potente: abbiate la forza di pazientare per il momento. Sul lavoro, infine, il vostro spirito di iniziativa, troverà l’apprezzamento dei capi che vi daranno ampie attestazioni di stima.

Quadro dei movimenti planetari abbastanza positivo, con una Venere in splendida posizione nel segno del Sagittario, alleato fondamentale per voi Aquario. In amore, è un momento sì per la dimensione affettiva, in particolare se siete nati nella terza decade. Per gli altri: fate attenzione ad Urano contrario, che è in grado di farvi bruciare di gelosia nei confronti del partner, anche per motivi non troppo importanti. Lavorate anche oggi? Il vostro carattere pratico e sbrigativo vi aiuta a mettere a posto una questione spinosa venutasi a creare in ufficio.

Buona configurazione planetaria con varie forze celesti che vi sorreggono. In amore, momento decisamente felice per i nati in febbraio che vedono le loro mete sentimentali avvicinarsi sempre più. Urano, infatti, promuove il successo delle iniziative, anche quelle più intrepide. State lavorando anche oggi? Non vi crucciate, sarete in grado di risolvere i problemi con grande intuito e senza affaticarvi particolarmente.