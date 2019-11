Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 novembre.

Con l'arrivo della stagione fredda è possibile si acuiscano alcuni malanni di stagione. In amore l'aria sta cambiando e vivete un alleggerimento delle ultime tensioni di coppia. Attenzione, però, a non voler comandare e dirigere ogni cosa in prima persona, come siete soliti fare. Gli astri favoriscono una buona ascesa professionale.

Una giornata molto positiva per le coppie: riuscite ad avvicinarvi alla persona amata con tutto il calore di cui disponete. Sappiate godervi il momento nel migliore dei modi. Non manovrate grosse somme di denaro e non procedete a investimenti di sorta. Rinviate a qualche giorno qualsiasi operazione in tal senso.

Fate attenzione a non chiedere troppo alla persona amata e cercate di essere cauti se la relazione d'amore che vivete è ancora al suo esordio. I rapporti di lungo corso vivono, invece, una fase di completezza e di fiducia nel futuro. Se svolgete una professione legata alla comunicazione, avrete dalla vostra una bella efficienza nel gestire scambi e informazioni con grande rapidità.

Mettete a posto una questione che era rimasta in sospeso nei giorni scorsi con la persona che vi sta accanto. Gli astri vi donano gli strumenti utili per arrivare a sciogliere ogni dubbio e ritrovare fiducia e concordia. Non vi preoccupate se ricevete alcune critiche anche in questa domenica lavorativa Con la vostra competenza e il tipico buon senso, procedete spediti e nessuno può avere poi il diritto di rimproverarvi nulla.

In famiglia vi si chiederà più impegno, soprattutto se crescete bimbi piccoli o se avete genitori anziani da seguire e curare. Vivete una stagione felice per quanto concerne i vostri legami amorosi. Chi, invece, è single scopre che una

persona conosciuta qualche mese fa ha acceso i suoi interessi. Se lavorate anche oggi, arrivate sul posto di lavoro con un entusiasmo che contagia anche i colleghi.

Se siete in cerca dell'anima gemella, gli astri vi aiutano ad individuare chi ha un debole per voi. Oggi siete in grado di gestire al meglio i rapporti sul lavoro. Trovate il modo di non affaticarvi eccessivamente, riuscendo ad evitare compiti particolarmente gravosi, se anche oggi che è domenica siete costretti a lavorare.

Si prospetta una fase di interessanti successi amorosi, soprattutto se siete single, evidentemente. Ricordatevi che la perfezione non esiste e che la bellezza di un rapporto spesso è qualcosa che va oltre la pura unione formale. Chi ha una relazione di lungo corso potrà vivere un momento di grande armonia sia da un punto di vista passionale che mentale. Se lavorate anche oggi che è domenica e vi occupate di transazioni economiche, prestate particolare attenzione. Mantenete sempre un comportamento prudente negli scambi di denaro e con i clienti.

Risolvete qualche lieve scompiglio in famiglia soprattutto se avete bimbi piccoli da crescere. Non date più di tanto peso a malumori della vostra dolce metà quest’oggi. Con la seduzione, i modi suadenti di cui siete capaci, riuscirete a non scalfire il rapporto minimamente. Se siete in cerca del grande amore e festeggiate il compleanno in novembre, tenete gli occhi ben aperti poiché occasioni fortunate di incontrarlo si possono presentare con discreta facilità. Se lavorate anche oggi che è domenica e vi occupate di commercio, vendite o pubblicità, gli astri raccomandano prudenza.

Riuscirete ad armonizzare la vita familiare, tenendo con fermezza di polso le redini delle situazioni che potrebbero sfuggirvi di mano. Avete oggi una bella capacità di controllare le situazioni emotive troppo esplosive. Riuscite a tenere testa alle complicazioni amorose, volgendo le difficoltà a vostro vantaggio. Se lavorate anche oggi, porterete a termine con successo gli impegni professionali.

Ancora qualche nube passeggera può insidiare il vostro quadro sentimentale, ma niente paura, il cielo è sul punto di rischiararsi e di mostrarsi a voi sorridente. Sia che siate in coppia sia che vi troviate in cerca dell'anima gemella, avrete tra qualche settimana modo di scoprire momenti di armonia con chi più amate. Fate attenzione affinché tutto quel che si svolge nel luogo di lavoro vada nel migliore dei modi: avrete la possibilità oggi di essere apprezzati per la

vostra razionalità, l'essere previdenti, la serietà senza cui l'ingranaggio intero non potrebbe andare avanti.

Cercate di essere più presenti o costanti nel settore familiare. Con il vostro savoir-faire riuscirete, però, a farvi perdonare eventuali manchevolezze. La verve, il brio di cui fate sfoggio, affascinano molte persone. Se siete single potrete contare su un appeal vincente, che vi rende conquistatori senza troppa fatica. Se, invece, siete in coppia fate attenzione a non stuzzicare le gelosie della vostra dolce metà con atteggiamenti troppo espansivi in campo sociale e mondano. Vi relazionate con i vostri colleghi con la simpatia e il senso dell'umorismo che vi contraddistingue. Anche i

momenti più impegnativi o noiosi risultano leggeri e meno gravosi quando siete presenti.

Riuscite a conciliare il vostro spirito sensibile e delicato con la serietà e concretezza nel portare avanti la relazione di coppia. Riuscirete a realizzare con successo le vostre mete sentimentali o progetti di coppia a lungo tenuti nel cassetto. La comprensione di un collega in difficoltà caratterizza oggi la vostra attività professionale, se lavorate anche di domenica