Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 ottobre.

Riuscite nell'impresa di armonizzare i vostri rapporti sociali con quelli intimi. Il cielo vi guarda sorridente se appartenete alla terza decade e se siete single; si prospetta per voi la possibilità di incontri fortunati che non faranno fatica a trasformarsi in stuzzicanti legami erotici. Le coppie solide vedono riaccendersi la fiamma della passione. Come vi orientate nel maneggio del denaro, voi Arieti? Come vuole l'irrequieto Marte, simbolico governatore del vostro segno, mostrate un atteggiamento mentale impulsivo e variabile, che può oscillare tra due opposti estremi: andate dalla prodigalità alla tendenza ad essere abbastanza tirati.

Giornata che si annuncia frizzante, positiva, sotto tutti i punti di vista. Supportati da una splendida posizione di Plutone, che vi dona fascino e disinvoltura nei movimenti, guardatevi attorno: l'amore può essere molto vicino, se siete in cerca della vostra dolce metà. Armonia e intesa mentale perfetta nelle coppie di lungo corso, con Saturno favorevolissimo. L'atteggiamento che avete verso il denaro è molto oculato, attento, economo, tanto che, a volte, potete eccedere nella tendenza a dare eccessiva importanza ad esso. Non a caso, siete un segno governato simbolicamente proprio dal pianeta delle risorse finanziarie, ovvero Giove.

Si apre una giornata stimolante, che vi vede attivi su tutti i fronti. Se siete nati dal 4 al 10 di giugno, con Marte molto positivo, potete contare su un sex- appeal capace d'incantare chiunque. Se siete single potete pensare di conquistare chi avete nel vostro cuore da diverso tempo. Altalenante il vostro rapporto col denaro. Giove, pianeta delle risorse economiche e finanziarie, è simbolicamente "esiliato", ovvero in posizione non congeniale col vostro segno. Vi piace sminuzzare il denaro in piccole spese frivole e spesso tendete a non dargli il valore reale che merita.

Giornata di abbandono al relax, in cui si alternano passaggi planetari positivi con altri un po' più faticosi. Pazientate ancora un po' se non tutto nella vostra vita affettiva è "rose e fiori". Saturno e Plutone continuano infatti a osteggiarvi e non vi procurano quella completezza nello stare in coppia che voi tanto desiderate. Il cielo della vostra vita sentimentale va però progressivamente schiarendosi e vi promette "ribaltamenti" che ora non riuscite neppure a immaginare: con Nettuno e Urano, forze potenti di rivoluzione, al vostro fianco. Il vostro atteggiamento col denaro, è, come voluto dalla Luna, simbolico nume tutelare del vostro segno, capriccioso. Vi piace fare spese e non badate a tenere i conti in ordine, muovendovi su un'allegra, incosciente spensieratezza.

Mercurio vi contrasta ancora, ma voi vi siete ormai abituati alla sua negatività e tenete duro. Romanticismo e atmosfere uniche sono regalate dal luminare femminile che transita in felice aspetto per il vostro segno. La continuità familiare, le unioni solide, i sentimenti genuini avranno il favore del cielo, specie se nascete ad agosto. La dolcezza, lo slancio generoso e sincero, vi fanno ottenere, in ricambio, tutto dal vostro (o dalla vostra) partner. Il rapporto col denaro è, per voi, esibito, esplosivo, e, a volte, non convenzionale. Spesso siete visti come un segno prodigo, ma non sempre è così. Alcuni dei vostri compagni leoni e leonesse possono infatti anche eccedere in atteggiamenti "tirati", chiudendo facilmente i cordoni delle loro borse.

L'arrivo di questa penultima giornata di ottobre vi allieta. Sempre il fluido Nettuno dal segno dei Pesci può oggi ostacolarvi, se appartenete alla seconda decade, non facilitando l'intesa nella vostra coppia. Non vi attaccate a sterili polemiche per via di qualche mancanza che coinvolge la famiglia del partner. Adesso conviene essere più comprensivi e tolleranti. Come ogni segno di Terra che si rispetti, date una grande importanza all'economia e al denaro. Spesso il vostro segno è visto come un po' troppo parsimonioso a volte proprio taccagno, ma esistono esponenti della Vergine generosissimi.

Saturno e Plutone vi contrastano. È consigliabile non esporvi troppo. La Luna in Sagittario vi spalleggia e vi mette in contatto emotivamente profondo con il vostro partner, muovendo le note più romantiche del vostro animo. Nello Scorpione, vostro buon vicino, dimora anche il pianeta suo nume tutelare, Mercurio, che stabilisce un felice scambio comunicativo e mentale, ma anche contatto di tenerezze, tra voi e la persona che avete accanto, quest'oggi. Razionale e misurato, così è l'atteggiamento verso il denaro. Non fate mistero di essere alcune volte molto cauti e poco propensi a sperperare.

Il vostro profondo e spesso infallibile intuito vi fa da ottimo consigliere. Un portentoso Plutone è il benefattore di imprese erotiche indimenticabili, specie se siete nati nella terza decade. Date, però spazio anche alla parte emotiva di voi stessi, che è ugualmente desiderosa di essere soddisfatta. Il vostro rapporto con i soldi mostra alti e bassi di variabilità. Preferite il denaro contante, mobilmente maneggiabile o meglio "liquido", come si dice in gergo, alla solidità di beni immobili, pur cospicui.

Il transito di Marte in Bilancia, benefico per il vostro segno, se appartenete alla seconda decade, è da considerarsi una vera iniezione di fiducia, grinta, vitalità. Il lato affettivo e sensibile richiede maggiore cura da parte vostra, se siete in una relazione di coppia stabile. Marte transita positivo per il vostro segno dall'affettiva e amabile Bilancia e dà fuoco alla fiamma della passione, se siete single. Governati da Giove, pianeta del denaro, alcuni di voi mostrano un atteggiamento di solito prodigo, noncurante, lievemente sperperatore, con le risorse economiche considerate inesauribili. Altri Sagittari sono invece più oculati o quasi tirchi, ma sono la minoranza nel vostro segno.

Giornata positiva soprattutto per la dimensione familiare e per l'armonia che riuscite a creare nella vostra cerchia di amici. Una magica Venere, benevola per voi per tutto questo scorcio di pieno autunno, vi riscalda il cuore, facendovi in certi momenti scrollare di dosso la vostra proverbiale timidezza. Se siete single il momento è propizio per sedurre chi volete. Non restatevene in casa e prendete aria o organizzatevi con gli amici. Segno della Terra invernale, sapete, che per guadagnare ci vuole impegno, sudore, sacrificio. Date quindi molto valore al denaro, senza trasformarlo necessariamente in un dio. Solo alcuni di voi Capricorni devono stare attenti a non tesaurizzare troppo le loro acquisizioni materiali, rischiando di apparire eccessivamente "tirati".

Marte in Bilancia ancora vi rallegra il cuore e vi dispone favorevolmente a ogni iniziativa in campo sociale e privato. La Luna vi fa emozionare trovandosi nel segno espansivo del Sagittario, sia che siate in coppia o single. Sarete animati da grande sensibilità e capaci di prestare soccorso, anticipando ogni piccolo desiderio, bisogno, capriccio della persona amata. Partecipazione emotiva che vi fa apparire a volte come non siete. L'atteggiamento verso il denaro è distaccato e di questo non curante. Da bravo segno d'Aria, lieve e filosofico quale voi siete, mostrate spesso di non importarvene molto dei beni materiali. In realtà poi anche voi fate vedere che siete oculatissimi risparmiatori.

Profilo dei transiti giornalieri in cui alcuni corpi celesti mostrano un disegno di fortuna. Un bellissimo Mercurio transitante nel segno intellettuale dello Scorpione vi permette di creare una sintonia quasi magica col vostro partner. Interessi comuni come la cultura, l'arte, la musica e la politica, vivacizzano l'intesa mentale. I single vivono avventure erotiche esaltanti. Siete uno dei segni governato dal pianeta del denaro, Giove, e il vostro atteggiamento è spesso equilibrato, né eccessivamente parsimonioso, né tirato. La vostra tipica generosità fa davvero la parte del leone e vi permette, tuttavia qualche piccolo sperpero.