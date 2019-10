Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 31 ottobre.

Vi godete il festeggiamento di Halloween con il vostro consueto entusiasmo e la voglia di stupire con travestimenti vari che, specie se siete ragazzi, non vi mancherà. Avete liquidato un recente incontro, ma dovete ripensare un attimo a come è andata tutta quella storia. Forse vi dovete dare un'altra chance. Mantenete la calma di fronte ad alcune provocazioni in ufficio e provate a sorridere di chi le ha messe in giro.

Avete fantasia e capacità di travestire la realtà, due qualità ideali per passare la nottata di Halloween in perfetta sintonia con le sue caratteristiche. Gli astri di invitano ad ascoltare le ragioni di chi vi è accanto. Forse la persona da voi amata necessita in questo momento di una vostra vicinanza più assidua. Cercate di non far mancare la vostra presenza. Momento di svago e di lievi eccessi per chi è single. Continuate a fidarvi del vostro fiuto nello svolgimento dell’attività lavorativa e non ve ne pentirete.

La festa odierna di Halloween vi attrae e, se vi trovate coinvolti in qualche ritrovo, party organizzato o festa a tema riuscite a godervi a pieno la serata. Momento positivo per l'amore, sia che siate in coppia, sia che abbiate un legame occasionale. Incassate l'approvazione dei capi per la vostra competenza e serietà sul posto di lavoro. Presto ne vedrete frutti economici tangibili.

Vi lasciate facilmente catturare dallo spirito di festa di Halloween. Vi caratterizza uno stato d’animo fiducioso e pronto a ricevere sollecitazioni dall'esterno. Se ancora non avete incontrato la persona giusta, cogliete al volo la buona occasione e approfittatene. Lasciate correre in ufficio se qualcuno ha alzato la voce troppo con voi oggi. A tempo debito saprete come farvi valere.

La vostra classe, anche dietro maschere, trucchi e travestimenti, non farà fatica a essere riconosciuta. Coinvolgete la persona che avete accanto nei divertimenti della serata, specie se ne avete l’età e lo spirito giusto. Vi lasciate trascinare

in un vortice di divertimento e di allegro abbandono, senza preoccuparvi più di tanto. Chi invece decide di restare a casa, si gode una serata speciale in armonia con il proprio compagno o compagna di vita. Potrebbe esserci qualche lieve contrattempo oggi sul lavoro. Fate particolare attenzione, soprattutto se svolgete una professione che è a contatto col pubblico e se siete nel settore del commercio e della vendita.

Chi di voi partecipa alla celebrazionedi Halloween, può contare su un momento di inebriante svagatezza. Fate attenzione, però, a non abusare di alcolici. C’è la necessità di trovare un dialogo profondo con la persona amata, soprattutto se vi trovate in una storia di lungo corso. La capacità di lavorare in gruppo è una delle vostre qualità professionali più apprezzate. Gli astri aiutano la vostra personalità ad emergere e farsi strada su tutti gli altri.

Se avete l’occasione di partecipare alla festa di Halloween, sarete senz’altro gratificati dal vostro charme, dalla signorilità che saprete dimostrare anche dietro travestimenti terrificanti o comici. Siete più morbidi e accomodanti del solito con la persona che avete accanto. Alcuni di voi dovranno fronteggiare piccoli intoppi in ambito professionale. Fate buon viso a cattivo gioco con chi vi vuole mettere alla prova o sfidare. Sarete poi voi a vincere.

Il vostro è proprio il segno che più di tutti impersona il sentimento che la celebrazione di Halloween rappresenta. Se ancora siete single e desiderate colmare questo vuoto, avrete la possibilità di farlo. Le decisioni affettive che prendete in questo momento potrebbero decretare l’esito di incontri e unioni che durano tutta una vita. Percettivi e sensibili, vi dimostrate comprensivi con un collega che in ufficio è in palese difficoltà. Così vi conquistate una nuova amicizia che ravviverà la sfera del vostro quotidiano.

Avvertite il bisogno di tenere ben piantati i piedi per terra, di valutare i pro e i contro di ogni situazione, di riflettere prima di agire. Se festeggiate Halloween potete contare su un momento di svagata ebbrezza e perdita del controllo, che può giocare un ruolo importante. Non esagerate con gli alcolici, soprattutto se siete giovani: il vostro è uno dei segni più soggetti a lasciarsi andare con facilità. Non vi fate prendere da sentimenti di chiusura, se la persona che avete accanto vi ha posto regole e paletti che non vi piacciono. Piuttosto valutate se queste sue decisioni non siano razionali e non siano

esclusivamente volte al bene del rapporto di coppia. Non date peso alle chiacchiere, seguite i vostri compiti in ufficio e non ve ne pentirete.

Se vi lasciate tentare dalla festa di Halloween - anche se di solito il vostro segno disdegna i party e i ricevimenti - sarete decisamente affascinanti, carismatici e sarà difficile non farvi notare. Adattatevi alle esigenze del vostro (o, della vostra) partner e vedrete che anche alcuni piccoli problemi di comunicazione esistenti nella coppia si scioglieranno. Non date peso ad alcuni colleghi che vi rimproverano di aver evitato un impegno, perché voi sapete che non è vero.

È una giornata che vi vede impegnati, con tutte le vostre energie fisiche e mentali, in nuovi progetti da portare avanti in prima persona. Se decidete di partecipare alle feste, ai party e in qualche modo alle celebrazioni di Halloween, sarete particolarmente spumeggianti. Se siete single un viaggio di lavoro può offrirvi l'occasione di un incontro sentimentale decisamente fortunato e che promette sviluppi futuri molto interessanti. Concludete questa giornata della fine del mese di ottobre, avendo all'attivo risultati di tutto rispetto.

Nel caso decidiate di immergervi nella festa di Halloween, sarete i protagonisti assoluti di travestimenti, scherzi, situazioni imprevedibilmente divertenti. Siete particolarmente comprensivi verso la persona amata che probabilmente sta attraversando un momento di difficoltà. La tenacia nel perseguire gli obiettivi è il punto di forza di questa giornata. Ottime le indicazioni astrali per quel che concerne le vostre economie.