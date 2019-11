Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 novembre.

In questa giornata di festa potrete beneficiare della presenza di Giove, che esalterà la vostra gioia di vivere. In amore, Saturno vi stimola a mettere in chiaro alcune cose, specie se avete da poco cominciato una nuova relazione. La vostra delicatezza è l'asso nella manica per riuscire a intavolare un dialogo risolutore. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, il vostro lavoro non si ferma nemmeno in questa giornata di vacanza: vi spendete per programmare al meglio la prossima settimana.

Quest'oggi, Urano, Saturno, Plutone e Nettuno sono dalla vostra parte e vi permettono di affrontare sotto i migliori auspici l'intero fine settimana. In amore, sentite il bisogno di condividere la vostra voglia di quiete con la persona amata e mettete da parte le distrazioni mondane. Una tendenza che il vostro partner asseconderà con grande serenità. Per quanto riguarda la vita lavorativa, invece, non riuscite a riposarvi nemmeno in questa giornata di festa. Ragione per la quale non stupitevi se sarete folgorati da un'idea geniale che potrete mettere in atto nei prossimi giorni.

Il cielo vi regala una giornata vivace, dove la vostra prontezza di spirito giocherà un ruolo centrale. In amore, Marte fa in modo che l'intesa di coppia raggiunga vette molto alte. Se invece ancora avete il cuore solitario è possibile vi capiti uno di quegli incontri che cambiano la vita, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 12 di giugno. Sul lavoro, infine, imprenditori e liberi professionisti possono usufruire dei buoni influssi provenienti sia da Marte che da Urano, entrambi in ottima posizione. Idee geniali vi aiutano a dare svolte dinamiche alla vostra attività.

Giornata di festa che vi appare un po' caotica e forse non tanto soddisfacente. Marte e Saturno possono giocarvi qualche scherzetto: attenzione a non fare gaffe. In amore, siate cauti ad esprimere i vostri sentimenti, Marte e Plutone potrebbero non fornirvi le giuste armi per essere convincenti. Adottate quindi una tattica prudente, sia nel caso di una relazione stabile che di un rapporto che sta nascendo proprio in questo momento. Se, infine, avete scelto di svolgere un lavoro autonomo, il giorno festivo non vi trova nello stato d’animo giusto per la vacanza. Marte vi stimola a ragionare su quello che dovete realizzare e su come completare ciò che avete lasciato in sospeso.

Un parterre planetario d'eccezione accompagna questa vostra giornata di Ognissanti. Molti i pianeti che remano a vostro favore, ma spicca su tutti Giove nel Sagittario. In amore, vi lasciate andare al caldo abbraccio dei sensi, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade del vostro segno. E se siete in cerca dell'anima gemella il vostro autunno non potrebbe essere più confortevole. Per quanto riguarda la vita lavorativa, infine, siete pieni di idee, di nuove iniziative, di tanti progetti da giocarvi, specie se avete abbracciato una libera professione.

In questo primo giorno di novembre, potete far affidamento sul Sole e su Mercurio che vi aiuteranno a tagliare i traguardi che vi prefiggerete. In amore, dovrete portare pazienza se appartenete alla terza e seconda decade del vostro segno. Giove e Nettuno possono temporaneamente bloccare alcune vostre iniziative di coppia. Chi di voi ha in programma di dare sostanza ai rapporti, legalizzarli, o mettere dei punti definitivi, dovrà attingere alla virtù dell'attesa e della costanza. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, grazie a Saturno, riuscite a guardare lontano e a puntare obiettivi che vi sembreranno sempre più alla portata.

Marte, in transito di congiunzione nel vostro segno, inaugura novembre ravvivandovi lo spirito. In amore, c'è qualche piccolo inciampo nella comunicazione con la vostra dolce metà quest'oggi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 17 di ottobre. È quanto mai opportuno non irrigidirsi. Per quanto riguarda la vita lavorativa, invece, se fate una professione di tipo creativo, non smettete di essere efficienti neanche in questa giornata che, in teoria, è di vacanza.

Nel momento più bello dell’anno, quello in cui normalmente festeggiate il vostro compleanno prosegue una fase fortunata propiziata da Mercurio. In amore, sentite il bisogno di andare avanti, di costruire un solido legame e dunque fate tutte le mosse necessarie per raggiungere questo obiettivo. Sul lavoro, invece, siete più creativi e dinamici che mai, e riuscite a portate a termine in fretta le incombenze che gravano su questa giornata festiva.

Un bel gruppo di pianeti vi allieta questa giornata di Ognissanti. In particolare il vostro nume tutelare, Giove vi spalleggia guidandovi verso un futuro abbastanza soddisfacente. In amore, è un momento sì, dato che molti astri sono in ottimo aspetto. Solo se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di dicembre dovrete fare più attenzione. Nettuno contrario vi invita a tastare o meglio verificare la natura dei rapporti che sono cominciati da pochi mesi. Sul lavoro, infine, la vostra tendenza a proiettarvi negli ampi spazi e rischiare vi può senz'altro condurre ad abbracciare una professione autonoma. Giove nel vostro segno vi aiuta a programmare saggiamente le prossime mosse.

La vostra dote migliore è la razionalità e oggi vi accompagna nel risolvere qualche piccolo inciampo. In amore, in questa giornata di novembre sentite il desiderio di intimità con la persona amata, specie se siete nati in dicembre. Non vi lasciate coinvolgere in feste e ricevimenti che avrebbero l'effetto di frastornarvi. Per quanto riguarda la vita lavorativa, considerate che il vostro è uno dei segni più capaci di abbracciare una libera professione e mettersi in proprio. Un bel Plutone, in tal caso, vi aiuta a trovare nuove tattiche di promozione e di vendita.

La giornata di oggi per i nati sotto il segno dell'Acquario sarà decisamente positiva. Marte e Giove sono sorridenti e vi spingono a giocare al meglio le vostre carte. In amore, riuscite a coniugare l'armonia di coppia con quella all'interno del clan familiare, grazie a un Marte molto positivo. Sul lavoro, infine, anche in questa giornata di festa vi tenete occupati per programmare gli impegni futuri: una scelta lungimirante di cui sarete molto contenti la prossima settimana.

L'autunno porta novità entusiasmanti per i nati sotto il segno dei Pesci. E nello specifico la festa di Ognissanti vi vede in una condizione ottimale tanto sul piano fisico che su quello emotivo. In amore, Plutone in splendido aspetto vi riscalda il cuore se siete in coppia e festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di marzo. Alcune incertezze che gravavano sulla vostra storia d'amore, saranno definitivamente allontanate. Exploit di flirt e di avventure nei nati della terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, infine, siete in grado di assumervi dei rischi che vi permetteranno di raggiungere successi che vanno oltre le vostre aspettative.