Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 ottobre.

Configurazione planetaria abbastanza positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Giove in Sagittario appoggia scelte razionali che producono effetti benefici in ogni campo. In amore, questa giornata si contraddistingue per una sintonia quasi perfetta con la persona che avete accanto. Se siete nati nella prima decade, Urano vi aiuta a progettare con facilità un lungo viaggio assieme alla vostra dolce metà. Sul lavoro, infine, Plutone vi spinge a dare di più nella speranza di ricevere le gratificazioni che attendete da tanto.

In questa giornata di fine ottobre fa capolino qualche nube carica di nervosismo. La Luna contraria, infatti, può farvi inciampare in alcuni errori di valutazione. In amore, Nettuno, in angolo positivo, favorisce l’armonia nella coppia. Chi è single, invece, può approfittare di una notevole crescita del proprio fascino personale. Siate pronti a cogliere al volo le possibilità di avventure che senz’altro arriveranno. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, il Sole e Mercurio in aspetto contrario vi rendono svogliati e forse apatici in queste giornate. È più opportuno adesso riflettere meglio e, rimandare, se possibile, le decisioni importanti.

Il gusto per la sfida è l’arma vincente con cui riuscirete a superare gli inconvenienti di giornata. In amore, audaci e appassionati, vi calate in un ruolo di conquistatori con Marte in ottimo aspetto. Anche i single ottengono conferme del loro fascino. Sul lavoro, se siete nati nella prima decade, è bene evitare forzature: valutate bene i cambiamenti in corso prima di decidere come agire.

Quest’oggi sarà all’insegna di un clima rilassato, soprattutto in casa. In amore, Luna, Venere e Nettuno vi aiutano a raggiungere un’intesa invidiabile con la vostra dolce metà. La generosità di cui saprete dar prova, è invece il regalo di Urano in Toro. Sul lavoro, infine, approfittate della giornata per organizzare al meglio la programmazione della settimana. Mercurio vi aiuta in questa incombenza.

In questa giornata di fine ottobre un quadro più positivo del solito vi consente di esprimervi al massimo delle vostre possibilità. Per quanto riguarda la vita sentimentale, lo slancio vitale che vi coinvolge con la persona amata è dono del transito di Giove nel Sagittario. È giunto il momento di progettare un viaggio in coppia che sognavate da tempo. I single, invece, si lanciano in audaci conquiste. Sul lavoro, infine, i buoni risultati che avete realizzato vi faranno sentire discretamente soddisfatti, specie se siete nati nella prima decade.

Una bella Luna vi dona la capacità di minimizzare i problemi e di concentrarvi sul lato positivo di ciò che vi accade. In amore, Plutone e Saturno si alleano per proporvi una giornata dove il desiderio avrà un ruolo di primo piano nella dimensione della coppia. Se siete single potete approfittare di una carica passionale esaltante: non vi tirate indietro e lasciate da parte le vostre timidezze e insicurezze. Sul lavoro, infine, Urano vi aiuta ad organizzare il da farsi nella maniera migliore.

In questa giornata autunnale, grazie al vostro naturale charme, riuscirete a risolvere situazioni complesse. In amore, Marte vi rende passionali con la vostra dolce metà, ma al contempo può provocare atteggiamenti di possessività. La Luna in angolo positivo ristabilisce l’intesa grazie alla comprensione reciproca. Per i single invece si prospettano all’orizzonte scorribande ad alto tasso di eros e di intesa emotiva. Sul lavoro, infine, tenete testa a un seccatore che vi vuole a tutti costi rendere la vita difficile.

Quest’oggi il cielo regala ai nati sotto il segno dello Scorpione brio e vitalità che contribuiranno a una crescente gioia di vivere. In amore, Venere transita nel vostro segno e vi dona fascino. Se siete single, sprigionate tutto il vostro sex-appeal e otterrete successi. Se, invece, avete una relazione stabile, vi attendono momenti di particolare intesa con il vostro amore. Cercate di non sprecare queste occasioni. Sul lavoro, anche se non vi date pensiero per i cambiamenti che si stanno prospettando in ufficio, le idee su come muovervi non vi mancano. Nettuno e Saturno in aspetto favorevole vi suggeriscono strategie geniali.

Grazie alla configurazione astrale quest’oggi riuscirete a gestire con grande prontezza situazioni non sempre facili. In amore, una luminosa Venere riempie di sentimento e di desiderio il vostro animo. Disposizione d’animo che può favorire il nascere di una nuova relazione. Sul lavoro, cercate di mettere da parte le preoccupazioni e di pensare positivo: a breve troverete una soluzione ai problemi che vi tormentano.

Uno scenario planetario complessivamente positivo accompagna questo periodo di fine ottobre. In amore, Luna e Plutone, Mercurio e Venere, tutti disposti in felice aspetto, vi promettono una giornata lieta da assaporare con l’anima gemella. Non si esclude la progettazione di piccoli viaggi, dove poter ritrovare il gusto di stare assieme. Non sono da meno i Capricorno single che si abbandonano a promettenti avventure ad alto tasso erotico. Sul lavoro, infine, siete portati a trovare il tempo per riformulare altri piani d’azione. Nettuno vi suggerisce nuove idee per migliorarvi, specie se siete nati dal 4 al 10 di gennaio.

Il potente intreccio tra Giove e Marte e tra Sagittario e Bilancia si riverbera su di voi regalandovi una serenità invidiabile. In amore, la complicità con la persona amata è il dono di Nettuno e di Marte, in special modo se siete nati nella seconda decade. Consistenti successi si profilano anche per tutti i single in cerca di emozioni. Fate attenzione, però, a non spingervi troppo oltre nel dichiararvi ed esporvi con persone conosciute da poco. Sul lavoro, infine, il bilancio di quel che avete realizzato in questi ultimi giorni può dirsi discreto.

L’arrivo del fine mese e delle sue festività vi rallegra e vi allontana dalle preoccupazioni quotidiane. In amore, il calore degli affetti è la vera essenza del vostro vivere. Godete dell'effetto dei pianeti legati alla sfera emotiva e sentimentale, tra cui Luna, Venere e Nettuno, in questi giorni in angolo positivo. Per quanto riguarda i single, i cuori solitari si possono lanciare in imprese che li vedono facilmente vincitori, specie se appartengono alla prima decade. Nella vita professionale, infine, Mercurio molto positivo vi permette di programmarvi il lavoro in modo molto efficiente.