Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 ottobre.

L'aria del pieno autunno vi scopre allegri e pronti a immergervi entusiasticamente nel quotidiano quest'oggi. Un ottimo aspetto celeste di Giove in Sagittario per tutta la giornata riscalda i vostri cuori, rinsaldando i legami stabili e facendo fiorire le nuove passioni. Per la seconda decade, attenzione ai colpi di fulmine che abbagliano e fanno perdere la testa. Un bell'Urano dal segno buon vicino del Toro vi propone un'inattesa svolta nell'ambito dell'attività lavorativa. Ascoltate i consigli di una persona cara: vi guideranno a compiere le mosse giuste e, con saggezza, non lasciatevi sfuggire l'occasione.

Urano in congiunzione con il Toro aumenta il guizzo delle idee brillanti e la volontà di muovervi, di agire, di fare. Per riconquistare pienamente chi amate dovete ricorrere a una vostra dote tipica: il calore umano. Nettuno vi consente di attingere alle risorse di slancio e simpatia che assicurano una meritata vittoria, specie se appartenente alla seconda decade. Avrete presto ragione su tutto quel che vi siete proposto. Il vostro carattere accomodante è scambiato per debole, ma non è così. Non vi irritate nell'ambiente di lavoro se qualcuno vi dipinge come non siete e confidate nella stima generale che c'è in giro su di voi.

Non vi manca certo la vostra abituale freschezza, l'ironia, i motti di spirito: ingredienti essenziali della vostra simpatia, in questo momento un po' complicato della vostra vita, sia in campo familiare che professionale. Innamorati ardenti vi vogliono Marte e Urano che, in aspetto fortunato al vostro segno da Bilancia e Toro, segni della relazione e della passione, vivificano i legami di coppia già consolidati, mentre promettono incontri appassionanti per chi è ancora single. In particolar modo se siete nati nella prima e seconda decade. I rapporti con i superiori possono risentire di qualche insofferenza e, per qualcuno, anche di facili incomprensioni. La vostra attitudine all'ascolto e alla mediazione può aiutarvi a semplificare i problemi.

Il cielo si presenta variabile in questa giornata di metà autunno, con pianeti che illuminano il vostro cammino in modo deciso e favorevole. Se appartenete alla seconda decade, Nettuno stimola in voi un bisogno di evoluzione nel rapporto d’amore. Per le altre decadi la configurazione generale dei pianeti vi invita a focalizzare meglio desideri e necessità del (o della) partner. Urano e Luna, in aspetto benefico dal segno del Toro e dello Scorpione, se nascete nella prima decade, vi favoriscono nelle ristrutturazioni e revisioni in ambito professionale, che il vostro carattere cauto e conservatore non sempre apprezza. È necessario, per ora, seguire le decisioni d'altri, adattandovi intelligentemente.

Alcuni corpi celesti tendono a inserire qualche nuvola in un cielo comunque molto sereno. Siete amanti perfetti quest'oggi ma non completamente soddisfatti, per merito di Urano e Venere dissonanti dai segni del Toro e dello Scorpione. Non vi mancano naturalmente le vostre doti di seduzione e di corteggiamento. Mercurio (anche lui) vi osteggia: fate attenzione a prestare ascolto alle richieste della persona che vi è accanto e, specialmente, se avete una relazione di lunga durata. I nati nella prima e terza decade, malgrado una strada piuttosto in salita, vedono riconosciuti i risultati del loro lavoro in modo considerevole. Per la seconda decade registriamo una fase di "punti messi a segno" in ufficio.

Profilo celeste costellato da aspetti abbastanza positivi che vi portano in direzione di un accrescimento del vostro benessere fisico, mentale, spirituale. Riuscite a coniugare la forza del desiderio con la tenerezza del sentimento. Plutone e Venere vi sono amici, da due segni razionali come il Capricorno e lo Scorpione e possono darvi una mano sia nel creare i legami di coppia che nel migliorare quelli già esistenti. Mercurio in felice aspetto vi spalleggia nel chiudere una faticosa incombenza professionale che vi aveva tenuto in tensione ultimamente. Se siete nati nella virginea prima decade avrete modo di ricevere riconoscimenti che vi riempiranno di soddisfazione.

La configurazione di questa giornata di fine mese manifesta aspetti che sembrano neutralizzarsi a vicenda: come risultato non ci sono grandi entusiasmi. Marte felicemente amico del vostro segno vi rende focosi con la persona amata, specie se siete nati nella seconda decade, ma, attenzione anche a non abbandonarvi a un’impetuosità che, di solito, non vi appartiene. Successi folgoranti per i single. C'è aria di riorganizzazione in ufficio e sicuri sono i cambiamenti che verranno attuati quanto prima. Saturno e Plutone vi rendono incerti sul modo di agire, ma sarà la vostra infallibile logica a farvi scegliere la strategia migliore.

Giornata frizzante. Alcuni lievi dissapori in famiglia o nella cerchia degli amici di sempre vengono prontamente minimizzati o, addirittura, completamente annullati Luna e Venere in potente congiunzione nel vostro segno vi rendono amabili in generale e, se siete single, potete contare sul vostro fascino ammaliatore per conquistare chi più vi piace. Momento di intimo confronto invece per chi è in coppia: corroborerà ancor di più l'unione. Fidatevi senz’altro e contate sull'appoggio di un collega che vi vuole far progredire nella carriera. Luna e Plutone, entrambi in buon aspetto, vi rendono sinceramente benvoluti nell'ambiente di lavoro.

Tutti i pianeti sono in questa giornata d'ottobre vostri alleati e vi fanno sentire in piene forze. La vostra naturale simpatia coinvolge e diverte la persona amata. Ancora Nettuno in aspetto contrario, però e specie se siete nati nella seconda decade, vi invita a dosare molto bene le parole e le battute: potrebbero non essere comprese come voi intendete. Un processo di razionalizzazione costruttiva è fondamentale per le nuove strade che stanno per aprirsi nel settore professionale. Marte nella Bilancia vi sta predisponendo ad occupare ruoli di potere.

Quadro astrale che si inaugura con la Luna transitante in un segno vostro amico, lo Scorpione. Oggi vi sentite pronti per far largo ai sentimenti. I single incalliti provano seri dubbi sulle loro scelte recenti e si lanciano, con successo, in coraggiose avventure. Non se ne pentiranno. Nonostante si avvicini la chiusura di fine settimana (e fine mese), non mancano le fatiche per questioni da risolvere e scadenze che dovete rispettare. Se siete nati nella prima decade, vivrete i cambiamenti in atto e traendone, tra qualche tempo, considerevoli vantaggi.

Una bella grinta vi accompagna per tutta questa giornata di martedì. Saturno, dal segno buon vicino del Capricorno, stabilizza le storie d'amore per i nati nella seconda decade del segno, promettendo loro continuità e durata. Magiche e impreviste atmosfere nel bel mezzo della giornata, con un cielo che vivifica le emozioni. Marte, in fausto aspetto specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 del mese di febbraio, vi aiuta ad approfittare razionalmente di circostanze favorevoli, che si sono create, per riuscire a compiere un vero e proprio salto in avanti nella vostra carriera.

La Luna regalerà emozioni tanto nel settore familiare e privato, quanto in quello sociale e professionale. Protetti dal transito della Luna quest'oggi vi scoprite a coltivare quelle tenerezze che avevate un po' scordato con la persona amata. Se siete in cerca dell'anima gemella fate molta attenzione a chi vi gira attorno e non chiudete le porte vostro cuore alle emozioni. Presto riceverete conferme esaltanti del vostro fascino. Se siete nati nella terza decade del segno si alleggerisce il peso di un certo affaticamento che avevate avvertito in seno all'attività lavorativa svolta in ufficio. Un inflessibile Urano vi obbliga a tenere duro se siete nati a febbraio, ma in vista di risultati di successo imminenti.