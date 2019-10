Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 ottobre.

Cielo "sereno variabile" che si schiarisce poi completamente in serata. Fino dalla prima mattina la Luna è contraria al vostro segno, dal Cancro: si renderà necessario moderare la possessività sul (o sulla) partner, poi il pianeta delle emozioni torna benefico e dalla serata propone occasioni propizie di armonia con la persona amata. La prima parte della giornata lavorativa potrebbe essere in salita, ma recupererete molto rapidamente a partire dall'inizio del pomeriggio, una volta che la Luna si sarà allontanata dall'orbita negativa.

Orizzonte astrologico discreto per iniziare la settimana. Un lunedì molto diversificato nell'arco delle tre decadi del segno. In generale per tutti, però, la prima parte della giornata sarà più gioiosa e leggera della seconda, grazie alla Luna nel segno super sentimentale e per voi benefico del Cancro. Non chiedete troppo per il momento e tenete un comportamento e una linea di svolgimento dei vostri compiti. Tra qualche mesetto vedrete che tutto quello per cui avrete sbrigato vi ritornerà con gli interessi.

Prospetto dei transiti in cui si alternano posizioni che sembrano neutralizzarsi a vicenda,l'esito finale è però positivo. Questo lunedì prosegue una settimana interessante sotto tutti i punti di vista, di apertura alle emozioni, per voi, segno espansivo e disinvolto nei contatti sociali, ma spesso distaccato, qualora si tocchino i sentimenti profondi. Rientrate in ufficio un po' demotivati: i colleghi non vi aiutano a riprendere la consueta attività seguendo l'abituale ritmo.

Progetto planetario variegato in cui, ad alcune influenze indubbiamente positive se ne associano altre moderatamente bloccanti. Per la vostra indole amate sulle ali dell'ispirazione poetica e le emozioni devono incessantemente vibrare, perché vi possiate dichiarare innamorati. Quando la relazione si rivela difficile o tormentata, il vostro sentimento si espande fino a raggiungere, ai vostri occhi, le dimensioni di un dramma epico - romantico (che vi piace). Un intuito prodigioso vi aiuta a evitare un impegno particolarmente gravoso in ufficio. Userete escamotage geniali per non farvi incastrare in compiti troppo stressanti.

Quadro dei transiti moderatamente positivo, dato che troviamo Giove e Sole in posizione stabile a darvi manforte, mentre Venere si trova nel segno nemico amatissimo dello Scorpione e vi rende più irrequieti del solito. Un fuoco scoppiettante da alimentare costantemente, una fiamma che non si deve mai spegnere, questa l'immagine che caratterizza il "modus amandi" del vostro segno, il secondo dell’elemento igneo. Lunedì in cui affrontate alcuni nervosismi che vi condizioneranno, soprattutto nella seconda parte della giornata. Tenete a bada la vostra impulsività, specie se appartenete alla seconda decade.

Venere e Mercurio si ritrovano nel segno vostro fidato alleato dello Scorpione e vi assicurano un inizio di settimana che parte alla grande. Si dipinge un orizzonte ampio e luminoso per un segno come il vostro tra i più sereni dell’intero arco zodiacale, che ritiene l'amore sia un nutrimento indispensabile nell'esistenza, privilegiando la solidità degli affetti veri sulle passioni effimere. Una giornata fausta contribuisce a rafforzare ulteriormente queste convinzioni. Riprendete la vostra abituale attività di ufficio con la buona volontà che vi caratterizza. Capaci di infondere energia anche agli altri colleghi più svogliati, vi muoverete come veri treni

Situazione astrale mediamente positiva con il Sole che transita felicemente nel vostro segno per altri due giorni prima di uscirne definitivamente e tornarne tra un anno. Amore come complemento indispensabile per l’Io, amore come ossigeno per l’anima: ecco come intendete i sentimenti. Che poi abbiate una struttura rigida, un'apparenza quasi "algida", che permette un autocontrollo severo delle emozioni, è un altro discorso; ma non è escluso, specie se appartenete al gentil sesso, che, dietro la corazza, sia facile scoprire comportamenti molto umani. Un Marte in angolo favorevole vi consente di aggiustare con grinta e forza d’animo alcune questioni lasciate in sospeso in ufficio nei giorni scorsi.

Molti pianeti sono a vostro favore questo lunedì: solo Marte e in serata la Luna entrata in Leone vi tengono il broncio con qualche nervosismo passeggero, ma solo se appartenete alla prima decade. La razionalità in campo amoroso che ostentate non inganni: il vostro è un segno che difficilmente resiste alle tentazioni, amate con una rara intensità emotiva, anche se celata dietro uno schermo di freddezza (accuratamente studiato). Più attratti dall'eros che dal sentimento, siete comunque pur sempre un segno "intellettuale". Un po' di confusione in ufficio non intralcia la perfetta esecuzione dei vostri compiti, specie se siete nati in ottobre. Una discussione con un collega vi serve a comprendere alcuni nuovi equilibri che si stanno creando nell'ambiente professionale.

Lunedì che segue la scia della giornata precedente e si presenta in linea di massima positivo o almeno non stressante. Passaggi astrali moderatamente positivi quest'oggi per tutti voi rappresentanti del Sagittario, segno zodiacale che fa l'amore come farebbe la guerra, poiché appartenente all'ardente Fuoco. Ritornate in ufficio col sorriso sulla bocca, mostrandovi generosi e aperti con i vostri colleghi, alcuni dei quali incontreranno difficoltà. Quanto farete oggi, e specie se lo farete bene, vi ritornerà con gli interessi.

Transiti moderatamente positivi questo lunedì. Giudicati moderati e analitici, i Capricornini dimostrano la stessa compostezza negli affetti, amando in maniera controllata, poco espansiva, spesso priva di manifestazioni esteriori. Tuttavia, di solito, i sentimenti che si riescono a provare sono poi genuinamente autentici. Una prima parte della giornata più complicata con la persona amata è seguita da una seconda metà più lieta. L’impegno e la dura disciplina non vi mancano e oggi saprete darci dentro, come solo voi, da infaticabile segno di Terra, sapete fare. Non darete retta più di tanto a chiacchiere di poco conto sul finire della giornata in ufficio.

Pianeti lenti saldamente positivi vi consentono di agire sempre per il meglio. Versatili, eccentrici, trasgressivi. voi Aquari dimostrate le stesse attitudini anche in amore, dove mettete in campo tutta la vostra inventiva, la voglia di stupire, ma anche la comprensione per il (o la) partner. Riuscite a mettere in rilievo la competenza, il talento, la capacità accumulata nel tempo. Giove benevolo vi aiuta a procedere spediti, riuscendo nella vostra professione a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.

Configurazione planetaria caratterizzata da aspetti planetari che pian pianino, da neutri, si stanno trasformando in positivi. Sentimentali come pochi altri segni, voi Pescioline e Pesciolini, amate esaltando la vostra natura romantica e ipersensibile; solo voi percepite quelle sottili vibrazioni, quei richiami impalpabili che provengono dall'animo della persona amata e contornano le storie d'amore. Amare è quindi una necessità imprescindibile dell'esistenza per ogni Pesci che si rispetti. I valori Capricorno, segno del lavoro, molto positivi per voi Pesci, vi danno la grinta e l'energia vitale per farvi riprendere la vostra abituale attività con energia e pure un discreto entusiasmo.