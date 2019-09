Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 settembre.

Giove in Sagittario vi spalleggia aprendovi a nuove conoscenze e aggiustando alcuni rapporti familiari che avevano subito qualche lieve crisi. In amore, Sole e Mercurio contrari vi invitano ad essere più altruisti valutando bene interessi e bisogni di chi avete accanto. Per quanto riguarda il lavoro, invece, il vostro quadro astrologico è in piena fase di espansione e di conferme sulla bontà dei risultati ottenuti. Sono in arrivo, in particolare, guadagni che aspettavate da tempo.

Cielo abbastanza fortunato in questo venerdì di fine mese. Mettete in gioco la vostra creatività in ogni campo, in contesti piccoli e grandi. E vi godrete i vostri successi, con un pizzico di leggerezza che non guasta. In amore, Nettuno e la Luna fanno di tutto per addolcire il vostro cuore. Se siete single, vi lascerete tentare da un legame intenso e profondo che vi è da poco arrivato. Non tiratevi indietro. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna nel segno amico della Vergine vi aiuta a intuire le potenzialità di un nuovo progetto.

Un venerdì di fine settembre in pieno vigore con Sole e Mercurio in felice aspetto con il vostro segno. In amore, Venere vi coinvolge positivamente, regalandovi sensibilità e intuito. Questo aspetto astrologico esalta inoltre il vostro romanticismo e promette unioni molto sentite, specie se appartenete alla seconda decade. Fate solo attenzione a lasciar scorrere in libertà le emozioni e a non forzare nulla. In ambito lavorativo, l'impegno quotidiano non vi stanca. Mercurio vi dona infatti efficienza e serietà, specie se appartenete alla seconda decade.

In arrivo quest’oggi una grande energia vitale grazie alla posizione della Luna e di Urano. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Mercurio accende i vostri sensi, specie se siete nati in luglio, e vi costringe a venire allo scoperto. La Luna nel segno amico della Vergine, vi regala inoltre una buona disposizione d'animo per vivere intensamente i vostri rapporti. Infine, fate attenzione sul lavoro: Sole, Saturno e Mercurio sono in posizione dissonante. È opportuno non forzare la mano e non avanzare pretese, almeno per il momento.

Giornata contraddistinta da qualche contrarietà planetaria, che però riuscirete a superare grazie al vostro temperamento fiero e ardito. In amore, Venere in Bilancia insinua in voi la voglia di rifugiarvi nella vostra dolce metà, che tuttavia, adesso, non vi può accompagnare in questo desiderio. Sappiate accontentarvi per il momento di quel che vi può dare. Esplosione di passione per i single della seconda decade con Giove in Sagittario. Per quanto riguarda la vita professionale, Mercurio mette in luce l'impegno appassionato che donate nell'attività svolta. Chi di dovere, tra non molto, avrà modo di notarvi.

Quadro astrale di fine settembre in cui vi godete un momento piuttosto gioioso definito da passaggi planetari molto positivi. Urano, in particolare, colora di tinte vivaci le vostre giornate rendendovi amabili. In amore potrebbe insorgere qualche complicazione ma niente di serio. A tal proposito, cercate di recuperare gli spazi di intimità nella coppia: sappiate trovare il modo di coinvolgere la persona amata. Per quanto riguarda il lavoro, non lasciatevi trascinare in sfide con i colleghi. Con l’aiuto di Plutone, andate avanti per la vostra strada, spediti come un treno, senza timore di fallire.

La Luna vi stimola a sviluppare concretamente alcuni vostri progetti cominciati in precedenza. In amore vi lasciate affascinare da una persona che avete conosciuto da poco. Gli astri vi assecondano, quindi lanciatevi pure in mosse azzardate, potreste avere fortuna. Sul lavoro, infine, risolvete, con il tipico piglio volitivo, le complicazioni che vi si parano davanti. Incassate quel che avete realizzato e trovate anche il tempo di proporre altre stimolanti idee.

Quest’oggi la Luna contribuisce a schiarirvi l’orizzonte e il cielo si presenta finalmente sereno. In amore, il vostro pianeta d'elezione, Plutone, vi favorisce dal segno del Capricorno. Se siete nati in novembre, la vita amorosa si rivela particolarmente intensa. Sia che siate in coppia o single, avrete la possibilità di godere di incontri ad alto potenziale erotico. Per quanto riguarda la vita professionale, Urano contrario vi toglie un po' d'intuito nel capire i colleghi e i superiori. Fermatevi a riflettere e, nei giorni seguenti, riuscirete a recuperare una visione d'insieme.

Il quadro astrale, in questo venerdì settembrino, mostra una Luna che vi intralcia un po' il cammino. Tuttavia la giornata, con un po’ di impegno, potrà rappresentare per voi lo stimolo per darvi da fare e raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza. In amore si prospettano veri e propri colpi di fulmine. Cogliete l’attimo e seguite gli impulsi del vostro cuore. Non ve ne pentirete. Sul lavoro, infine, grazie a Giove riuscite a mettere in mostra le vostre migliori qualità: serietà, intelligenza e capacità di prodigarsi per gli altri.

Venerdì di fine settembre che fa risplendere un cielo limpido. Sono in particolare Plutone e Saturno ad essere quest’oggi alleati fidati. In amore, invece, Venere continua a essere imbronciata. C’è la necessità di ascoltare col cuore le esigenze della persona amata: non vi tirate indietro! Usate tutta la vostra capacità di comprendere e dare ascolto. Infine, riaperto un nuovo ciclo lavorativo, vi avviate verso ambiziosi percorsi professionali, grazie proprio all'apporto di Plutone e Saturno.

Si annunciano alti e bassi, con qualche pianeta che vi rema contro, ma voi siete incrollabili. Non a caso il vostro segno riesce quasi sempre, con leggerezza, ilarità e senso dell’umorismo a governare tempeste abbastanza complicate. In amore, state portando avanti una bella storia cominciata durante l’estate, ma scoprite quanto impegno e applicazione necessiti. Niente vi verrà regalato, ma se ci saprete fare la meta di un legame serio e durevole si avvicinerà senz’altro. Sul lavoro, infine, non riuscite a esprimere con la solita efficacia il vostro pensiero. Se siete nel commercio e nella vendita, attenzione ai rapporti con i clienti, Urano può creare problemi di comunicazione, in special modo se siete nati in gennaio.

I moti planetari, quest’oggi, mettono il luce il vostro lato più inafferrabile. Urano e Plutone vi rendono ambiziosi e, sotto sotto, un pochino prepotenti. Se sommiamo a questo quadro anche la presenza di Marte e Luna, scopriamo che in questo momento è urgente far ritornare la dolcezza e la tenerezza nella vostra vita. In amore riuscite a create una complicità che non ha pari. Il pianeta dell’eros e del desiderio, Plutone, vi è accanto e produce momenti di sintonia profonda sul piano fisico e passionale, specie se siete nati nella terza decade. Sul lavoro, infine, Saturno vi rende più organizzati e dinamici del solito.