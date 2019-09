Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 settembre.

Continua per voi il periodo positivo incoraggiato da Urano. Potrete fare affidamento su un intuito discreto per sciogliere dubbi e procedere spediti in ogni settore della vostra vita. I pianeti vi creano qualche complicazione, ma la vostra personalità resiliente troverà il modo di adattarsi e vincere su tutti i fronti. Non esagerate in atteggiamenti che avvolgono in un caldo abbraccio la persona amata, che potrebbe sentirsi un po’ troppo pressata dalle vostre attenzioni. Saturno vi aiuta a dosare la vostra espansività affettiva. Attivissimi nel risolvere ogni piccolo problema che riguardi l'attività professionale, vi concentrate in questa giornata anche sui programmi futuri.

La Luna vi aiuta a mettere in mostra sobrietà e il vostro tipico atteggiamento calmo, pacioso ed equilibrato. Qualche volta, però, potrete eccedere in comportamenti troppo freddi e controllati. Tentate di tirar fuori la parte gioiosa, emotiva, esuberante: fate festa e datevi al ballo! In coppia o single, preparatevi a una giornata tra le più emozionanti del mese. Vivete il più possibile la condizione amorosa e sessuale in spensieratezza. Sul lavoro siete richiestissimi e potreste dover lavorare anche di sabato. Ma non temete, la vostra fatica sarà ricompensata e apprezzata.

Avrete qualche problema di concentrazione, che recupererete nella giornata di sabato. Mercurio vi darà il garbo e la serietà necessari per tirarvi fuori da ogni intoppo momentaneo. Per quanto riguarda la salute fisica, concedetevi riposo assoluto al mare o in campagna. È l’intesa con una persona nuova, che avete conosciuto da poco, a provocare in voi una gioia di vivere che stupisce i vostri conviventi e gli amici. Il mese si sta per chiudere e Mercurio, vostro nume tutelare, vi dona una genuina soddisfazione per tutto quel che avete fatto in questi primi nove mesi del 2019.

La Luna è favorevole verso i gemelli: la vostra intuizione e il contatto con la parte sensibile ed emotiva di voi stessi è al massimo. Qualche scadenza e impegno non vi distoglieranno dai vostri scopi della giornata. Coniugate alla perfezione l'arte del desiderio e della seduzione con la complicità mentale e l’accordo concreto sui progetti da realizzare insieme al partner (o alla partner). Grande esplosione di sensualità per i nati in giugno. Nettuno vi aiuta a sfogare la genialità sul lavoro. Portate avanti un'idea innovativa cui nessuno prima d'ora aveva pensato, se siete liberi professionisti. Il lavoro di ufficio non vi impedirà di essere pronti per il weekend.

Agili e concreti, riuscite a organizzare il vostro tempo con velocità e un pizzico di fortuna. Mercurio vi apre a una vita sociale brillante, anche se con frequentazioni decisamente selezionate. I rapporti con figli e figlie, con sorelle e fratelli sono ottime. I pianeti vi sostengono nel coronare sogni d'amore a lungo accarezzati: i matrimoni, le convivenze, liete cicogne in volo, possono diventare per voi realtà. Dovete però saper pazientare ed essere lungimiranti. Progettate senza stare fermi, se fate una professione indipendente e godrete di un momento di eccezionale stima e rispetto da parte dell'intero staff di persone che collaborano con voi.

Forma fisica eccellente e buonumore alle stelle vi spingono ad abusare negli eccessi edonistici (in special modo quelli gastronomici), tipici del vostro segno. Fate attenzione all'alimentazione e all'uso non controllato di alcool e fumo. Le emozioni amorose in questa giornata saranno alle stelle. Notevole è la sintonia con la persona amata. Organizzate un weekend da favola, specie per i legami che vantano una lunga durata. Il clima lavorativo sta cambiando e richiede la massima attenzione e collaborazione. Tenetevi buoni i capi.

Il fascino non vi manca e a salute è tonica, tanto da invogliarvi a fare sport di squadra. Sia che siate in un legame di coppia stabile che in un rapporto occasionale, avrete modo di sperimentare emozioni profonde. Sul lavoro Mercurio e il Sole vi garantiscono forma eccellente e serenità interiore se siete ancora in ufficio. Riuscite a smorzare anche gli atteggiamenti aggressivi dei colleghi che vogliono farvi fuori.

I pianeti potrebbero ostacolare il sereno svolgimento della vita sociale e familiare. Avvertite un po' di stanchezza e forse avete bisogno di riposo. Il mare o la montagna possono aiutarvi. Date al partner tenerezza e attenzione e non solo slanci passionali. Dedicatevi con maggiore impegno alla vostra dolce metà. Difendetevi dai compiti indesiderati che potrebbero assegnarvi in ufficio, anche oggi che è sabato.

Siete rilassati su tutti i fronti, affascinanti ed empatici. Ottime sono le intese in campo lavorativo e amichevole. Non trascurate la famiglia. In amore, se siete single, accettate inviti di persone nuove e simpatiche. Presto vi ritroverete "accasati" senza neanche accorgervene. Anche se siete in chiusura settimanale o mensile in ufficio, non smettete di darvi da fare. Il fine settimana sarà il momento ideale per il riposo.

Dopo un periodo in cui avete agito, avete combattuto, siete riusciti a segnare punti, arriva adesso per voi il meritato riposo del guerriero. Gli affetti, la famiglia e gli amici, balzano in primo piano. Urano vi dona la voglia di farvi appassionare a qualsiasi cosa. Momento felice nel campo dei sentimenti. Un bel Plutone innalza il livello delle vostre ambizioni professionali. È necessario però modularvi in base ai vostri limiti.

I pianeti vi sostengono nel regolare situazioni rimaste in sospeso. Sul piano privato il vostro benessere si misura nel riuscire a inserirvi nei tempi giusti della vostra giornata, senza lasciare vuoti. Vi dedicherete a hobby come il cinema e la lettura, ma avrete voglia di fare anche tanto sport. In amore sarete generosi con la persona amata, che ricambierà il vostro slancio. Anche questo sabato settembrino lavorate e brigate? Urano contrario, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade vi invita a congelare per il momento alcuni brillanti progetti professionali.

Forma fisica e tono vitale sono al massimo: potete dedicarvi al nuoto per rimettere in moto i vostri muscoli. Un buon equilibrio tra il ritmo del corpo e quello della mente è assicurato. I pianeti vi spianano la strada per adattarvi al meglio alle richieste del partner. Un po' più svagati del solito non riuscite a portare a termine nei tempi previsti tutti gli impegni che volevate.