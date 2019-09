Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 settembre.

Dopo la fine delle ferie vi si prospetta un periodo produttivo sotto tutti i punti di vista. Apparite inquieti e insoddisfatti in amore. Cercate di stare più vicini alla persona che amate, senza parlare continuamente di voi stessi. La configurazione astrale vi rende responsabili nel vostro lavoro. Se ancora i vostri meriti non sono stati riconosciuti, è solo una questione di tempo.

Se avete in progetto un solido investimento economico è questo il momento per realizzarlo. Se siete in cerca della vostra anima gemella, gli astri vi offrono l’occasione giusta per conoscere la persona a voi più congeniale. Brevi gite fuori porta con amici, organizzate da tempo, rafforzano il rapporto di coppia, se vivete un legame di lunga durata. Una buona freschezza mentale vi consente di smaltire una notevole quantità di lavoro che avevate sulle spalle.

Potreste in questo periodo non sentirvi compresi dalla famiglia e dagli amici. Portate pazienza e fate affidamento sulla vostra ironia e sulla capacità di saper trarre occasioni di divertimento sempre e comunque. In campo sentimentale, sappiate apprezzare gli sforzi di chi vi ama e siate meno innamorati di voi stessi. Cercare di non perdere il buon umore per una questione che non è andata come speravate in ufficio.

Chi è in cerca dell’anima gemella potrebbe avere presto l’occasione di trovare la persona giusta. Grazie al favore degli astri, sarete in grado di scegliere il nuovo partner con entusiasmo e lungimiranza. Dopo una fase in cui vi siete sentiti costretti a fare ciò che non volevate, siete liberi di giocarvi le chance professionali a voi più congeniali, che vi porteranno al successo. Sappiate sfruttare adeguatamente questo momento.

I vostri amici vi reclamano. Probabilmente li avete un po' trascurati, presi come siete dagli impegni di lavoro. Sarete comunque in grado di rimediare. La persona amata non gradisce i vostri sbalzi d’umore. Impegnatevi un po' di più: vedrete che sarà più facile di quanto voi possiate al momento pensare. Avventure stimolanti si prospettano per i Leoni single. La vostra generosità di carattere è il portafortuna di tante buone occasioni che si sono prodotte per voi in campo lavorativo negli ultimi tempi.

Per il tempo libero la lettura di un buon libro è per voi una ricarica eccezionale di energie mentali. Con la vostra consueta calma e razionalità affrontate un problema del vostro partner usando risolutezza e buon senso. La costanza con cui vi adoperate nel lavoro è il vostro marchio distintivo di serietà e di affidabilità.

Risolverete con garbo alcune intricate situazioni in campo familiare. La persona che vi sta accanto può considerarsi fortunata in questo momento. Può contare sul vostro amore sincero, una dedizione completa che opera affinché il rapporto di coppia migliori costantemente. Se siete single preparatevi a una girandola di flirt. In campo professionale, aspettatevi riconoscimenti meritati e doverosi.

Se il tempo ancora lo permette e se vi trovate nella località giusta con il vostro (o la vostra) partner, coltivate passioni come il nuoto, le passeggiate al mare e le gite in generale. Sul lavoro, riuscite a imporvi su altri colleghi più convenzionali inserendo un tocco della vostra estrosa creatività. Siete in grado di trovare soluzioni che altri non immaginavano minimamente.

In cima ai vostri pensieri ci sono le questioni familiari e patrimoniali. Non vi lasciate frastornare da amori impossibili. Piuttosto, impegnatevi a costruire un legame solido con una persona a voi fedele, su basi stima e accordo reciproci. Con grande fermezza e costanza, state procedendo su una strada che vi condurrà verso posizioni ambite.

In armonia alla vostra vera natura, chiedete alla persona che vi è accanto sincerità e onestà. Gli astri vi aiutano a farvi rispettare anche da chi amate profondamente. Siete un po' stanchi e non vedete l’ora che arrivi la chiusura in ufficio. I rapporti con chi sta in alto sono questa settimana spigolosi e in salita: è raccomandabile usare molta diplomazia, senza esporvi troppo.

Se siete single, si prospettano all’orizzonte nuovi innamoramenti. Successi anche per le coppie che hanno in progetto di mettere al mondo un figlio. State raccogliendo i frutti del vostro impegno con conferme che giungono dai capi. Con il favore degli astri dalla vostra parte, non tarderete a vederne arrivare presto anche altre.

Non vi lanciate in imprese troppo ardite e cercate un consiglio esperto prima di muovervi. A volte le parole non servono per dirsi quanto significhi il sentimento dell’amore che una persona prova per l’altra. Colpi di fulmine in arrivo per i single. Il clima lavorativo si fa per voi più disteso. Mostrate una forza di carattere che vi permette di difendervi piuttosto bene da facili attacchi e da piccole prepotenze.