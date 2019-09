Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 settembre.

Pieni di impegni, interessi, rapporti: ma questo vi piace e rallegra. Per voi, quel che resta da scongiurare è la temutissima noia! Il vostro classico spirito di avventura è rinfocolato dal sorriso di Luna e Nettuno nel segno amico buon vicino dei Pesci, specie se siete in cerca della vostra anima gemella. Nuovi incontri vi aprono il cuore per possibili nuovi amori se siete nati nella seconda decade. Mostrate serietà, competenza e rigore e siete dunque molto apprezzati nell’attività professionale. Saturno suggerisce di non chiedere troppo a voi stessi e di fare passi meditati

Il benefico Mercurio è sempre in ottimo aspetto, dal segno attentissimo della Vergine e stimola in voi una lucida visione del reale per orientarvi sul modo di procedere e per evitarvi guai. Plutone non fa perdere il primato alla vostra fama di segno che esibisce una sensualità esplosiva. Se siete single farete presto strage di cuori! Non vi resterà poi che l’imbarazzo della scelta, per valutare chi merita il vostro sentimento, unico e incondizionato. La vostra risolutezza è ammirata sia da colleghi che dai capi in ufficio. Tuttavia, qualche volta, potrebbe farvi apparire più duri di quanto non siate in realtà. La Luna in Pesci molto armonica, vi mostra come non siete: darete sul posto di lavoro l'immagine vera di voi stessi.

Giornata mediamente positiva. La configurazione planetaria in generale è foriera di novità che rallegrano gli animi, specie se siete in cerca dell’anima gemella. Non chiudete le porte del vostro cuore a chi vi sta bussando da tempo! LAVORO/DENARO: Avete da affrontare una prova professionale piuttosto impegnativa, specie se appartenete della seconda decade. Nettuno non vi dà tregua, ma voi, con la grinta che vi contraddistingue, riuscite a superare l'esame e probabilmente ad arrivare ai primi posti.

La Luna transita insieme a Nettuno nel segno dei Pesci, esaltando le vostre migliori qualità, come l'intuito, la genialità e la fantasia. Urano, Mercurio, Marte, Sole, Luna, Venere e Nettuno sono tutti dalla vostra parte. Se siete in coppia nel romantico chiaro di luna sarete particolarmente in armonia con la persona amata. Chi è single accetti inviti di nuovi amici: è possibile trovare nuove e promettenti occasioni di conoscenza. Non vi spingete a portare oggi il vostro fiuto in direzione di investimenti azzardati e questioni patrimoniali di peso che interessano altri componenti della vostra famiglia. Il dio della ragione pur contrastante, Saturno, vi invita ad usare prudenza ed oculatezza, specie se siete nati tra il 4 e il 10 di luglio.

Si addensano impegni e scadenze, in una giornata un po' più faticosa del solito per voi. Affinate la dolcezza con la persona che avete accanto, dimostrando che, anche voi, quando volete, avete un cuore ed è tanto grande. Sono assolutamente vietati alcuni vostri atteggiamenti troppo sbrigativi e un po’ superficiali, la vostra dolce metà vuole davvero tutta la vostra attenzione e dedizione oggi! Giove continua a esservi propizio e dal segno amico fedele per voi del Sagittario. Ottenete facilitazioni e colpi di fortuna, ma fate attenzione a non chiedere troppo in campo professionale e cercate di controllare le vostre parole e le opinioni quest’oggi. Il silenzio e l’atteggiamento distaccato, per quanto meno esaltanti per la vostra personalità così protagonistica, possono poi ripagarvi in termini di stima e di consenso tra i colleghi.

Configurazione astrale buona, anche se la dissonanza di Nettuno potrebbe crearvi qualche problema di relazione. La congiunzione Mercurio – Venere vi assiste. C’è la necessità di avvicinarvi alla persona che avete accanto con delicatezza e senza essere, come state facendo da un po’, troppo semplificanti. Non date per scontato niente nella dimensione sentimentale e sappiate seguire sempre le vostre percezioni. Il vostro buon carattere minimizza alcuni incidenti diplomatici che possono accadervi oggi in ufficio. I nati nella seconda decade, con Saturno benefico, se la cavano comportandosi in modo onesto e leale. Il risultato dei loro sforzi non tarderà a manifestarsi in termini di stima e di consenso da parte dell’ambiente lavorativo.

Giornata gratificata da novità che toccano vari ambiti e vi stimolano a darvi traguardi da superare in ambito familiare e affettivo. Siete single? Giove, pianeta del look, dell’esibizione dell’immagine, della capacità di essere simpatici e seducenti, si trova in ottima posizione. È per questa posizione che siete così affascinanti, è arrivato il momento di approfittarne! Se siete soli è questo il momento per frequentare nuove persone, provare a lanciarvi in varie conquiste che, sotto un cielo fortunato, vi condurranno verso sicure vittorie. Nell’approssimarvi al weekend, questo giorno settembrino, potrete vivere di rendita del vostro abituale lavoro, grazie a un'abile operazione di recupero di quanto svolto in precedenza. Il vostro raziocinio programmatico vi aiuta a ottimizzare i tempi e a faticare sempre meno.

Cielo sereno, malgrado alcune negatività concomitanti, ma niente di grave. Il vostro governatore ideale, Plutone, è positivo, favorendo una bella sintonia con la vostra dolce metà, maggiormente se siete nati in novembre. Giove, Venere e Luna abitano in segni per voi armonici. E voi vi date senza condizioni e non vi pentite di essere voi stessi, fino in fondo. Sapete giocare d’astuzia, questa giornata in ufficio e riuscirete ad aggirare eventuali ostacoli tenendovi in disparte da chiacchere e polemiche tra i colleghi. Urano consiglia di dedicarvi al lavoro con maggiore efficienza se siete nati nella prima decade. Non abusate in ogni caso delle vostre energie fisiche e mentali. È necessario adesso concedervi quel placido relax per voi tanto essenziale e prezioso.

Venerdì che vi vede in pole position su diversi nastri di partenza. La presenza costante di Giove nel vostro segno vi spinge ad osare e avventurarvi in territori sconosciuti. Se siete single tenete d'occhio le nuove compagnie: lì potrebbe verificarsi il classico colpo di fulmine! Plutone e Saturno positivi, specie se siete della seconda e terza decade del segno vi invitano a godere della bellezza, di cultura e natura con la vostra dolce metà. Organizzate così viaggi appassionanti che vi ampliano gli orizzonti. È un bel Giove a mostrare i buoni effetti di quel che avete prodotto negli ultimi tempi in campo lavorativo e specie se avete abbracciato una libera professione. Sono in arrivo discrete conferme di carattere economico per i risultati del vostro lavoro e che vi riempiono di soddisfazione.

La Luna felicemente bendisposta dal segno amico dei Pesci in compagnia di Nettuno garantisce una giornata piuttosto tranquilla. Si chiamano onestà e fedeltà i valori su cui basate le vostre relazioni d’amore. Il vostro partner lo sa e per questo vi apprezza e vi ha scelto, senza esitazione. La Luna nel segno sensuale e romantico dei Pesci vi regala un momento di intesa basata sulle virtù della coppia stabile e che sa volare all’unisono. LNon vi crucciate troppo se alcuni vostri meriti non saranno riconosciuti come volevate. Il quadro generale di alcuni corpi celesti può contribuire a non far vedere o far capire, ai vostri superiori quel che avete fatto. Ma il tempo vi darà poi ragione. La situazione tra qualche mese muterà e si ristabiliranno anche questioni di giustizia per voi.

Vi sentite sicuri di voi stessi e nella vostra migliore forma psicofisica. Lo sguardo benevolo di Saturno, dal saggio Capricorno rivolto sul vostro segno, specie se appartenete alla seconda decade, vi rasserena non poco nella vita affettiva. Parlate e ragionate con la persona amata e questo fa bene al rapporto di coppia. Nel centro della giornata, Urano dissonante può non farvi, però, sintonizzare appieno col partner fisso o occasionale, specie se appartenete alla prima decade dell’Aquario. In ufficio viene fuori questa giornata il vostro lato più morbido e umano, a scapito di quello serio e determinato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 del mese di gennaio al 4 di febbraio. La Luna vi sensibilizza sui problemi di un vostro collega facendovi muovere, in concreto, per aiutarlo.

La presenza della Luna nel vostro segno insieme al vostro altro astro governatore, Nettuno, vi illuminano la giornata con la percettività, la fantasia e il fascino. La Luna stimola profondamente l'intesa emotiva con la persona amata, promettendo magiche atmosfere, specie se siete nati tra il 27 di febbraio e il 10 di marzo. Ne beneficiano anche i single nei loro contatti occasionali che acquistano un’attrattiva speciale. Notti di passione in vista. Un formidabile intuito vi aiuta a gestire una situazione complicata che si è creata in ufficio. È la Luna oggi la vostra consigliera, e vi dona quella lungimiranza necessaria per percepire e poi risolvere ogni problema.