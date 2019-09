Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 settembre.

In amore vi lasciate andare ai sentimenti. Sia che siate in una coppia di lunga durata, sia che abbiate un rapporto occasionale, gli astri vi sono favorevoli. Siete messi di fronte a importanti scelte professionali: dovete decidere se cogliere un’opportunità che vi viene concessa. Sarete in grado di prendere la direzione più giusta per voi.

La sfera passionale prevale su quella sentimentale dell’amore. Vi godrete importanti successi sia che siate single, sia che abbiate una relazione di coppia. Cercate di non esagerare, però, se desiderate costruire un rapporto più solido. Vi date da fare in ufficio mostrando tutta l’infaticabilità di cui siete capaci, pure oggi che è sabato. Sappiate pazientare e presto otterrete i riconoscimenti che meritate.

In famiglia ci saranno riconoscimenti importanti per il vostro modo di fare e attestazioni di stima. Gli astri vi favoriscono sia nei rapporti di lungo corso che nelle relazioni nate da poco. Ci potrebbe però essere oggi qualche piccola incomprensione con il vostro o la vostra partner. Vi state impegnando moltissimo sul lavoro e questo vi sarà riconosciuto con gli interessi. Determinati e ambiziosi, costruite solide basi per una carriera importante. Giungono infatti buone conferme del vostro operato, soprattutto se siete liberi professionisti.

Riuscite a risolvere situazioni delicate che si sono create nell’ambiente familiare. In questa fase avete infatti la capacità di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda delle persone che vi stanno accanto. Sia in coppia che in una relazione giovane, vi lasciate andare alle emozioni, senza trascurare un tocco di romanticismo. Se fate un lavoro dipendente, darete prova delle vostre competenze e i vostri capi sapranno dimostrarvi maggiore stima.

Se siete in coppia, sarete oggi particolarmente affettuosi col partner. Vi mostrate concilianti e non esagerate in richieste eccessive. Non date peso a giudizi e opinioni che sentirete in ufficio in questa giornata di chiusura settimanale. La situazione, con il particolare contesto che si è venuto a creare tra i vostri colleghi, in generale è stimolante per il vostro spirito competitivo.

La vostra saggezza vi aiuterà a minimizzare alcune circostanze complicate che si verificheranno in famiglia e nel quotidiano. Valutate l’umore del vostro o della vostra partner prima di organizzare qualsiasi cosa oggi. Conquistate il benessere grazie all’assenza di ansie. Potete trovare un relax completo nella lettura di un bel libro.

Oggi saranno da tenere d’occhio i rapporti familiari, dove forse sarà richiesta una vostra presenza più assidua e un impegno quotidiano decisamente più concreto. Nuovi amori possono sorgere all’orizzonte e regalarvi momenti di passione. Aprite il vostro cuore e non vi trincerate dietro scuse di impegni lavorativi che appariranno da subito piuttosto improbabili alle orecchie di chi vi ascolta. La vostra dote migliore è la capacità di mediare tra le posizioni delle persone che vi stanno intorno. Questa capacità vi aiuterà molto anche nell’ambiente di lavoro.

Se siete ancora in vacanza o avete preso qualche giorno di ferie in questo settembre, beneficerete di agilità sia fisica che mentale. Favorita una bella alchimia di coppia con la vostra dolce metà. Vi sapete concedere senza avere riserve e questo vi rende autentici nell’espressione del sentimento. Il lavoro è fatica, ma sa dare anche tanta soddisfazione. Sappiate pazientare e fidatevi dei tempi lunghi: riuscirete a veder riconosciuti i vostri meriti.

Non vi lanciate in situazioni troppo complicate e non raccogliete alcune sfide azzardate che provengono dall’ambiente degli amici o dei conoscenti. Potrebbero infatti generarsi malintesi e nervosismi imprevisti. Se siete ancora single, potrebbero profilarsi nuove relazioni all’orizzonte che potrebbero iniziare sotto i migliori auspici. Avete segnato punti importanti in questa ultima settimana in ufficio e oggi, se ancora lavorate, non farete eccezione. È giunto però per voi anche il momento di prendervi una piccola vacanza.

Le questioni economiche sono affrontate con determinazione e il vostro tipico senso di realtà. Momento positivo per gli affetti sinceri e per le unioni stabili. Di fronte ad alcune prepotenze sul lavoro, agite con risolutezza ottenendo reazioni dai colleghi, che vi appoggiano. L’ambiente professionale sta subendo dei cambiamenti che presto andranno completamente a vostro beneficio.

Impegni lavorativi stringenti non vi permettono di dedicarvi come vorreste alla cura del vostro corpo. Per il momento è forse opportuno seguire gli interessi culturali e artistici per ritrovare il benessere. Siete molto seducenti in questo periodo e questo vi consente di ottenere importanti successi in campo sentimentale. Se ancora oggi lavorate, sarà una giornata all’insegna della disciplina in ufficio.

Un sabato di settembre in cui riuscite a destreggiarvi con abilità tra l'amore privato e i doveri lavorativi, senza trascurare nessuno di questi aspetti. La cura dei sentimenti verso la persona amata è infatti al primo posto tra le vostre priorità di questa giornata. Ma si registra anche una fase di miglioramento e di conferme in campo lavorativo, soprattutto se avete abbracciato la libera professione.