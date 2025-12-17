Ascoltare sotto la pioggia: il nuovo romanzo di Laura Imai Messina

"Sono nata in un giorno di pioggia", dice Aya, una delle protagoniste del libro di cui parliamo questa settimana a "Incipit". Si intitola “Le parole della pioggia” e racconta di Aya e delle sue colleghe: "studentesse universitarie, casalinghe, disoccupate annoiate, ricche vedove, donne senza alternative, donne piene di prospettive che però non hanno voglia di cogliere", scrive la sua autrice, Laura Imai Messina. In Giappone si chiamano “donne-ombrello” e, come racconta proprio Imai Messina in questa intervista, sono "persone che si occupano di accompagnare i clienti quando piove. E, mentre si cammina, non soltanto si è riparati sotto questa calotta ma si scambiano anche storie". Da qui muove l'intervista, che affronta molti dei temi attorno a cui ruota il romanzo: la cura, il pudore, le relazioni e, ovviamente, la pioggia nella cultura giapponese.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.