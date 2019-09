Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 settembre.

Molti pianeti sono stimolanti al positivo e al negativo e vi incitano a osare in diversi campi della vostra vita. Ogni attività fisica fa al caso vostro: avete solo da scegliere! Nettuno, pianeta dell’intelligenza emotiva, in buon aspetto per il vostro segno è il portatore di fortuna in amore. Nel vostro segno splende l’ideale signoria di uno dei pianeti delle risorse, Plutone: siete uno dei segni dunque meno indifferenti alle questioni finanziarie, anche se spesso potreste mostrare atteggiamenti spreconi, ma solo per ragioni di altruismo e di generosità gratuita.

Una giornata serena di settembre è il dono che gli astri oggi vi fanno promettendovi una fase anche di riflessione attenta su tutto ciò che per il futuro avete in progetto di realizzare. È un momento molto bello per la vita di coppia, specie se avete da non molto iniziato un legame. I rapporti più “stagionati” possono risentire invece di lievi forme di stanchezza. Siete uno dei segni più collegati con il denaro, la ricchezza, l’attaccamento ai beni visibili. Quando c’è la necessità date prova, però di saper vivere e adattarvi al “poco”.

Alcune questioni restano in sospeso e vi costringono a rinviare la loro soluzione definitiva alla settimana successiva. Una bella Luna vi aiuta a vivificare il rapporto di coppia, rendendovi più teneri e affettuosi con la persona amata. Da bravo segno d’Aria aperto all’immaterialità, siete abbastanza distaccati in fatto di denaro. Proprio per questo, però, dovete fare attenzione a guardare in tasca le risorse che avete e i beni da poter spendere e investire.

Giornata di inizio settembre in cui vi sorregge una bella verve mentale. Sia che abbiate un sentimento d’amore corrisposto o anche che viviate una passione da poco cominciata, un desiderio di profonda evoluzione in ogni caso, vi attraversa. Non vi date pena per momenti di irrequietudine passeggera e dedicatevi, con la vostra capacità di dare, ai sentimenti che valgano la pena di essere vissuti. Appartenete a uno dei segni disinteressati al denaro anche se la ricchezza materiale vi aiuta a mantenere i vostri amati comodi. Giove nel Sagittario vi fa capire che i soldi, davvero, non sono tutto.

Giornata esplosiva, in cui il vostro carattere dinamico e vincente ha modo di esprimersi alla grande. La forma fisica è ottima e gode di una solarità del temperamento notevole. Molti pianeti sono a vostro favore in questa giornata, a darvi una considerevole fortuna in amore, ma non dimenticate che Urano orbita ancora in angolo sfavorevole e vi può far commettere gaffe. Può anche non rendervi oculati come di solito siete nella gestione del denaro. Sappiate ascoltare la vostra voce interiore che vi invita alla prudenza e al risparmio!

Giornata in cui potreste avvertire qualche contrarietà con l’ambiente. Sappiate scacciare velocemente i cattivi pensieri e cercate di non far pesare i vostri alti e bassi sul clima positivo che in ogni caso si respira nel rapporto di coppia. Se siete single, una strana inquietudine vi pervade. Fate attenzione a non mettere troppo al primo posto il denaro, le ricchezze e i beni materiali. Malgrado siate un segno dotato di calore umano, il rischio di esagerare in tal senso per voi resta abbastanza elevato.

È una giornata rischiarata da aspetti molto belli su un cielo limpido. Il dato che traspare è quello di poter fare affidamento sulla comprensione affettuosa della persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade. Sappiate però mostrare anche voi altrettanta generosità. Siete un segno che ha ottimi freni razionali nella gestione del denaro e dei beni materiali. Fate attenzione a non esagerare, a volte, in atteggiamenti di “severo restringere” i cordoni della vostra borsa.

Urano in orbita di contrapposizione tecnica dal Toro, vi provoca complicazioni e contrarietà. Se siete nel mood di conquiste e di avventure potrete contare sull’appoggio di uno straordinario Nettuno. Siete un segno solitamente abbastanza prudente nelle spese e nella gestione dei soldi. Vostro punto debole serio, le concessioni che fate ai vostri piaceri personali, che possono portarvi via, senza che neanche ve ne accorgiate, considerevoli somme di denaro.

Ancora un gruppo di pianeti a vostro completo favore vi illumina questa giornata. Non avete ancora qualcuno al vostro fianco? Guardatevi attentamente attorno: con il vostro solare magnetismo riuscirete a conquistare i cuori più duri e inariditi. Siete un segno che, solitamente, i manuali di astrologia definiscono sperperatore, ma non sempre è così. È vero che per voi i soldi sono un mezzo e non un fine, li usate per colorare il vostro quotidiano di luci e toni sempre più vividi. Ma è anche vero che, quando volete, sapete essere lucidamente parsimoniosi e tesaurizzare con maestria le vostre sostanze.

Vi lasciate accarezzare da un clima particolarmente rilassante, chiudendovi alle spalle alcune preoccupazioni quotidiane che vi avevano un po’ dato da pensare nei giorni scorsi. Un ambiente decisamente sereno, che nella vostra famiglia si manifesta, vi aiuta a tenere alto l’umore e consolida i legami parentali. Malgrado una configurazione planetaria molto positiva, potete incorre nel rischio di farvi prendere da qualche capriccio inaspettato con la persona amata. Non vi fate tentare da esibizionismi e scene che non producono nessuna utilità. Siete uno dei segni più capaci di amministrare le sostanze e i soldi. Lo Zodiaco consiglia di guardare di più ai beni immateriali e a ciò che non si può acquistare coi soldi.

Un primo lunedì di settembre che non vi farà rimpiangere il tempo gioioso dell’estate appena trascorsa. La forma fisica non è niente male, ravvivata da un umore alto e da una bella prontezza di riflessi. Un orizzonte completamente rischiarato in questa giornata di festa con i due pianeti della fortuna, dell’armonia e della concordia ritornati finalmente in ottimo aspetto per voi. Frivolo e spensierato è il vostro rapporto con i soldi. Per evitare qualche brutta sorpresa, specie se siete nati in gennaio, fate attenzione a non lasciarvi troppo andare con le spese pazze.

Quadro dei transiti di questo lunedì che mostra alti e bassi nel tono e nell’umore per voi. Fate attenzione a usare delicatezze e atteggiamenti concilianti in ambito familiare, specie nel rapporto tra genitori e figli-figlie. Il vostro calore umano è il dono più bello che fate al partner e che Urano, positivo nel segno del Toro, promuove ed esalta. Siete un segno poco attaccato ai soldi, anche se la scommessa e l’avventura vi tentano molto e dunque in questo senso il denaro costituisce un terreno d’azione privilegiato. Il consiglio dello Zodiaco è quello di non esagerare in manovre azzardate in cui mettere in gioco il gusto per l’estro di cui siete dotati.