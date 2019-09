Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 settembre.

Quest’oggi una configurazione abbastanza fortunata porta acqua al vostro mulino, soprattutto grazie a Giove, Urano e Nettuno. In amore non vi abbandona il gusto per l’avventura anche quando siete impegnati in una relazione solida e costante. Fate attenzione a tenervelo caro e a non cadere in comportamenti di cui potreste pentirvi. Se invece siete single, vi scoprite ricchi di fascino, grazie a un Giove sorridente. In ambito professionale, un Urano in bell’aspetto vi facilita il lavoro d’equipe dove risalta la vostra personalità estrosa e capace di dare sostegno agli altri. Se siete liberi professionisti vi stanno per arrivare discreti introiti, in special modo qualora siete nati nella prima decade.

Un inizio di settimana indubbiamente molto promettente per i nati sotto il segno del Toro. Un gruppo di pianeti benefici, Plutone e Nettuno in particolare, vi è accanto, facendovi giocare e con disinvoltura alcune partite che si rivelano tutt’altro che facili. In amore, la Luna può far aumentare la vostra tendenza a essere silenziosi: fate attenzione perché la persona amata, senza dirvelo, potrebbe soffrire di queste zone di riservatezza che voi decidete di prendervi. Sul lavoro, invece, il dio della creatività, Plutone, vi esalta regalandovi una marcia in più in ufficio.

Malgrado qualche dissonanza qua e là, l’aspetto positivo di diversi astri vi illuminano il cuore e lo spirito. In amore, mescolate felicemente gli amici di sempre alla compagnia della vostra dolce metà. E i sogni, che avevate accarezzato da tempo, sembreranno finalmente a portata di mano. Urano contribuisce infatti ad un appagamento emotivo completo. Sul lavoro, infine, quest’oggi dimostrerete equilibrio, diplomazia e buon senso. E saranno qualità molto apprezzate dai colleghi.

Configurazione dei moti planetari discreta, anche se persistono alcune contrarietà. In amore, la Luna entra nel segno amico dello Scorpione e incentiva il vostro lato più romantico. Se siete single, e festeggiate il compleanno dal 18 al 22 di luglio, non spingete troppo sull’acceleratore in una nuova conoscenza che vi prende anima e corpo. Sappiate dare i tempi giusti per un coinvolgimento dei sensi completo e reciproco. Sul lavoro, ben due pianeti del calibro di Saturno e Plutone vi remano contro. Ragione per la quale alcune vostre brillanti ambizioni in campo professionale dovranno momentaneamente essere congelate.

Una combinazione zodiacale benefica, con quasi tutti i pianeti schierati per voi, renderà questa settimana molto produttiva. La vostra vita ha l’occasione di scorrere sui binari giusti e avanzare a passo sostenuto col favore degli astri. In amore, Venere e Giove vi aiutano a raggiungere la dimensione affettiva che desiderate da tempo. Sul lavoro, invece, fate attenzione e lasciate da parte l’istinto, affidandovi al buon senso.

Quadro planetario che vi vede in pole position: il Sole, infatti, vi favorisce e vi regala una marcia in più con la quale affrontare la settimana. In amore potreste essere un po’ capricciosi con la persona amata, incrinando leggermente la sintonia di questo ultimo periodo. È necessario dunque curare, con tutta la vostra dedizione, le esigenze della vostra dolce metà. Se siete sigle, invece, vi attendono considerevoli conquiste, specie se siete nati dal 9 al 14 di settembre. Sul lavoro, date prova della vostra grande professionalità e dello spirito volenteroso che possedete.

La Luna, ancora benevola con voi, esalta il vostro lato sensibile e intuito. In amore, il luminare notturno, vi spinge, se siete single, a lanciarvi in conquiste rischiose dove mettere in campo la vostra audacia e il gusto fortissimo per l’avventura. E voi non ve lo lasciate ripetere, tuffandovi in imprese che altri considerano folli. Sul lavoro, infine, una bella posizione di Mercurio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 30 di settembre, vi aiuta nel riuscire a risolvere una delicata controversia.

Configurazione planetaria abbastanza promettente, accompagnata da una splendida Luna. In amore, Plutone, nel suo transito in Capricorno, vi suggerisce di affinare la vostra sensualità specie se festeggiate il compleanno dal 6 al 13 di novembre. Il partner, fisso o occasionale che sia, ve ne renderà ampio merito. Sul lavoro, con l’intuito prodigioso che possedete, riuscite a schivare qualche piccola prepotenza dei vostri superiori ed evitate abilmente di entrare in contatto o, addirittura, di farvi coinvolgere in situazioni che vi avrebbero innervosito.

Un quadro dei transiti planetari trionfale per i nati sotto il segno del Sagittario. Cosa chiedere di più alla sorte quando si ha il pianeta della fortuna, Giove, ospitato per il proprio segno? Se siete in cerca della vostra anima gemella, il momento si rivela eccellente e gratificato da ottimi auspici astrologici. Nuovi incontri che accadono nella forma e nella maniera più inaspettata, accenderanno le vostre migliori speranze. Anche sul lavoro gli astri vi sorridono: sarete infatti dotati di un grande spirito d’iniziativa, che vi permetterà di mettere a segno colpi di grande prestigio.

Quadro dei transiti piuttosto variegato. Vivete una fase di calma anche se, dentro di voi, sentite ribollire tanti piani, progetti e sogni. In amore, puntare in alto è un modo molto utile per mettere alla prova la relazione e capire se si tratta di un sentimento genuino. Giove e Nettuno entrambi da due segni a voi alleati, Sagittario e Pesci, vi rendono teneri, ma timidi: cercate di esprimere con più forza quanto ci tenete al rapporto. Sul lavoro, pazienti e operosi, non disdegnate di addossarvi anche i compiti più gravosi purché, prima o poi, questi vostri meriti vi siano riconosciuti.

Un cielo fondamentalmente sereno per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore vivete un ottimo periodo, in particolar modo se siete impegnati in legami di lungo corso. Più turbolenta, invece la fase per i single: all’orizzonte diversi nuovi incontri, anche interessanti, ma nessuno in grado di accendere veramente la scintilla. Sul lavoro, infine, cercate di non estremizzate il rapporto con un collega che non vi soddisfa. Nettuno, il vostro nume tutelare, vi invita ad adottare la tattica del silenzio e della diplomazia.

Per i nati sotto il segno dei Pesci si prospetta una giornata con un cielo discreto. In amore, Venere in aspetto moderatamente negativo dal segno della Vergine, funziona un po’ da pungolo stimolante, creando un mix decisamente interessante nelle vostre storie d’amore. Sospesa per un attimo la passione, vi piacerà stupire la persona amata tirando fuori, ad ogni costo, la parte romantica di voi. Sul lavoro, infine, la giornata sarà contraddistinta da una grande efficienza, tanto da meritarvi l’incondizionata stima dei capi.