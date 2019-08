Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 agosto.

Qualche piccolo malumore passeggero, dovuto a una contrastante Luna in Cancro, non condiziona l'andamento di una giornata abbastanza soddisfacente. In amore, se siete col cuore libero, c'è aria di avventura, di gioco e voglia di provare nuove esperienze. Giove nel segno amico del Sagittario vi dona fascino e bellezza fisica. Sul lavoro, con la vostra efficienza e il senso di responsabilità che da sempre vi anima, riuscite a non farvi sfuggire nessun tipo di impegno che dovevate portare a termine. La ripresa dell’attività lavorativa vi vede più in forma fisica e mentale che mai.

Ancora una giornata in cui Mercurio vi tiene il broncio. Per questa ragione fate vostra la filosofia zen che vi permette di non farvi scalfire da persone e situazioni che tendano a mettere alla prova la vostra proverbiale pazienza. In amore, se avete da poco cominciato una storia sentimentale, non lasciatevi frastornare da stupide paure di gelosia. Il vostro carattere a volte possessivo, potrebbe saltare fuori e crearvi qualche lieve intoppo. Se invece siete in una relazione di lunga durata, sarà Nettuno a darvi lo spunto per un prossimo viaggio da realizzare in compagnia della persona che avete accanto. Ipotesi che ci aiuterà a liberarvi della monotonia avvertita negli ultimi tempi. Sul lavoro, infine, l’impegno che dimostrate nell’attività professionale, vi vale la stima e l’appoggio di tutto il vostro ufficio; perché è proprio vero che voi siete il segno più stakanovista dell’intero Zodiaco.

Umore ancora altalenante per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ciononostante, un Mercurio benevolo vi dona verve intellettuale accompagnata da senso dell'umorismo. In amore, la Luna nel segno affettivo del Cancro vi costringe a venire allo scoperto e a dichiararvi direttamente, anche se la vostra strategia è quella di entrare nel cuore di chi vi piace pian piano, quasi come se foste gli scassinatori di una sofisticata cassaforte. Sul lavoro, infine, gestite con garbo una questione un po’ spinosa con un collega.

Una bella Luna, signora del Cancro, è per quasi tutta la giornata in congiunzione proprio nel vostro segno. In amore, se una passione è fiorita durante l’ultimo mese, è adesso arrivato il momento di farla maturare, mettendoci l'impegno e il senso di responsabilità che occorrono per farle prendere il volo. Non vi lasciate prendere dal senso di inadeguatezza o dalla paura di non farcela. Saturno dal segno del Capricorno vi tallona, specie se festeggiate il compleanno dal 5 al 9 del mese di luglio, mettendovi alla prova, saggiando la forza dei vostri sentimenti. Sul lavoro, trovate un escamotage, che vi aiuta a cavarvi da una situazione particolarmente imbarazzante che si viene a creare in ufficio. La rapidità e l’efficacia con cui conducete l’intera operazione vi portano a guadagnarvi il sincero apprezzamento di un vostro collega.

La Luna è nel segno vostro buon vicino del Cancro e vi dona le energie necessarie per proseguire in una fase nuova della vostra vita. In amore, vivete un momento molto importante e positivo per la vita sentimentale ed erotica. Ci sono pianeti, tutti legati alla sfera amorosa, che vi guardano di buon occhio quest'oggi: dalla Luna a Venere, dal Sole a Giove. Nel caso siate in una relazione stabile, la configurazione planetaria così positiva vi permette di sviluppare progetti insieme alla vostra dolce metà. Sul lavoro, infine, il Sole promuove le vostre iniziative se avete avviato un'attività autonoma. Se invece siete occupati in un lavoro dipendente, ogni impegno, grazie all'azione planetaria odierna, scorrerà liscio e senza impedimenti di sorta.

Continua una settimana molto positiva, grazie agli ottimi aspetti che riceve il vostro nume tutelare, Mercurio, nel buon vicino Leone. In amore, se non siete in coppia, Venere, Marte e il Sole vi aprono a nuove conoscenze. Un incontro che si verifica in casa di amici vi fa incuriosire. Ora non archiviate tutto come di solito fate e pensate a come coltivare questa nuova persona. La fortuna è dalla vostra parte. Sul lavoro, infine, siete dotati di quel particolare talento che vi consente di mettere a posto le situazioni che altri avevano già dato per perse. È quello che succederà oggi in ufficio in una specifica circostanza di emergenza.

Riprendete la vostra attività consueta settimanale con il vostro slancio tipico e un pizzico di allegria. È necessario però fare attenzione: la Luna si trova nel segno a voi tecnicamente ostile del Cancro e vi obbliga a non essere superficiali, ma a valutare ogni conseguenza delle vostre parole. In amore, invece, una buona posizione di Venere vi assicura una bella sintonia con la persona amata, specie se siete nati nella prima decade. Anche Mercurio vi stimola, se siete single, a lanciarvi in nuove intriganti avventure. Se, infine, fate un lavoro che è in relazione con la comunicazione, quest’oggi dovete fare molta attenzione a come vi muovete. La Luna può rendervi distratti. Per fortuna Mercurio, transitando in angolo benefico, vi dona la capacità di evitare i guai.

Ancora per quasi tutta la giornata di oggi avrete la dea delle emozioni e dei desideri, la Luna, in angolo positivo dal segno alleato del Cancro. È possibile che progetti programmati tempo addietro vedano la luce a partire da questo martedì. La Luna infatti si trova nella sua fase calante e fa sì che tutto quel che, avete iniziato in precedenza e si stia portando avanti adesso, abbia un risultato ottimale. In amore, una fase di speciale intesa con la vostra dolce metà vi allieta questo martedì, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 9 di novembre. È possibile che si prospetti un significativo progetto di vita che veda la vostra coppia pensare al futuro. Una convivenza, un figlio, l’acquisto di una casa comune potrebbero essere le varie possibilità da pensare insieme. Sul lavoro, infine, Saturno, Luna e Sole vi danno la capacità di realizzare in modo molto rapido le vostre incombenze lavorative. Specie se appartenete alla prima e alla seconda decade.

La Luna vi porta sorprese inaspettate e un ottimo equilibrio psicofisico. La ripresa dell'attività consueta vi trova pimpanti e dotati di iniziative in ogni campo vogliate mettervi in gioco. In amore, vi preme aiutare la persona che avete accanto in un problema inerente la sua famiglia d'origine. Con la vostra tipica energia, riuscite nel vostro intento. Anche Saturno è vostro alleato, specie se festeggiate il compleanno dal 3 al 10 di dicembre. Sul lavoro, c'è bisogno del vostro intervento deciso in ambito professionale: l'abilità che possedete vi aiuta a sbrigare un'incombenza particolarmente gravosa.

Quadro planetario che vi promette un'altra giornata di appagamento complessivo. In amore potreste trovarvi a dover fare una scelta, e non sapete bene cosa decidere. In questo caso prendetevi un po' di tempo per sciogliere gli ultimi dubbi, onde evitare colpi di testa. Sul lavoro, Urano e Plutone, Marte e Venere, senza scordare il Sole in sinergia con Saturno, vi promettono di seguire i vostri progetti con slancio, analisi puntuale e un pizzico di estro. Gli effetti che vi ritornano saranno di tutto rispetto, in particolar modo se siete nati tra il 30 di dicembre e il 7 di gennaio.

Configurazione planetaria discreta, con la possibilità di evoluzione di alcuni vostri progetti che erano fermi da un po' di tempo. In amore vi intendete alla grande con una persona che avete da poco conosciuto. Anche il grado di sintonia sessuale è soddisfacente e vi fa pensare alla speranza di aver trovato un partner (o una partner) capace di diventare una compagnia solida con cui eventualmente condividere ancora di più. Se, infine, fate una professione che usa molto le parole o si occupa di cultura e arte, approfittate dello splendido rapporto celeste che Venere, ospitata nel segno della Vergine, forma con Urano, per mietere successi di tutto rispetto.

In questo ultimo martedì di agosto la Luna, nel segno amico del Cancro, vi dona grande intuito. Non è da meno Saturno, in angolo armonico dal segno del Capricorno, che vi promette una lucidità mentale di tutto rispetto, da usare in vari settori della vostra vita. In amore, prende il volo il rapporto iniziato con una persona incontrata da non molto, che sta provando a proporsi e ad avere una relazione seria. Plutone vi dà la fiducia da riporre in questo nuovo amore specie se siete nati in marzo. Sul lavoro, infine, riuscite a trovare una perfetta concordanza degli intenti con i collaboratori e i colleghi con cui dovete avviare un progetto comune.