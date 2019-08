Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 agosto.

Una combinazione di elementi fortunati vi apre a esperienze sentimentali irripetibili, sia che siate liberi oppure impegnati. La grande positività planetaria di quest’oggi investe anche la sfera lavorativa, portando risultati positivi sia nel campo strettamente economico, che delle attestazioni della vostra bravura in ufficio. Si delinea per molti di voi la possibilità di avanzamenti di carriera che erano nell’aria ma stentavano ancora a chiarirsi del tutto e a prendere forma.

Forse non avete abbastanza tempo per dedicarvi alla vostra dolce metà quest’oggi, come di solito sapete fare, ma cercate di non trascurare almeno alcuni gesti e dettagli formali, alcune piccole ritualità che servono a ribadire la continuità del legame di coppia. Se svolgete una professione libera e indipendente o anche un lavoro connesso con la cultura, con l’arte e l’immagine, gli astri vi forniscono l'estro necessario per avere successo. Vi servite, inoltre, di collaborazioni di alto livello e di una rete di contatti che vi permette di migliorare la vostra attività.

Un bisogno di comunicare, di comprendere e capire le esigenze della vostra dolce metà vi prende. È una fase in cui sentite il bisogno di maggiore unione, di rinforzo degli obiettivi che la vostra coppia si sta ponendo. Concludete, con la vostra abilità e competenza, un impegno che vi era stato assegnato in precedenza e che vi aveva fatto stare un poco in ansia. Non abbiate fretta di ricevere subito riconoscimenti dai capi per quanto avete svolto con diligenza. Le conferme, senza escludere anche risultati di tipo materiale, non tarderanno ad arrivarvi.

Il vostro stato di salute si mostra buono, gratificato eventualmente dalla salutare vacanza estiva che avete appena concluso. Vi caratterizza una giornata in cui sentite il bisogno di evasione, forse di vera e propria fuga per alcuni di voi. Se siete single non ci sono problemi. Diverso se il vostro cuore è invece impegnato e dovrete trovare il giusto punto di equilibrio che contenga la vostra odierna irrequietudine. Con il vostro tipico tocco di estro date una luce particolare a ogni cosa che fate.

La vita familiare è caratterizzata da un’atmosfera di concordia. L’affiatamento che potrete raggiungere oggi con la vostra dolce metà è particolarmente intenso, mosso da pulsioni autentiche. I rapporti con i capi, l’autorità, il potere in genere, sono questo mercoledì molto buoni. Se avevate avuto qualche problema da questo punto di vista nei giorni scorsi, riuscirete ad allontanare ogni contrarietà.

Se siete nati nella prima e nella terza decade della Vergine e siete ancora single, potete contare su una buona dose di carisma e gusto per l'avventura. Vi si aprono orizzonti sentimentali ed erotici, dove metterete alla prova la vostra abile capacità di conquista. Il vostro lavoro vi vede attenti, presenti a voi stessi, motivati. Gli astri vi donano oggi la concentrazione, la determinazione e le capacità tecniche che vi fanno primeggiare in ufficio.

Può essere che la vita familiare vi richieda presenza, impegno e dedizione e, voi in questo momento, non riuscite a essere sempre all'altezza di queste esigenze. La scintilla della passione scocca con qualcuno che di recente è entrato quasi in punta di piedi nella vostra vita. Il vostro carattere sempre molto presente a voi stessi, vi darà in ogni caso l’apporto di lucidità che non guasta e che serve a porvi al riparo da eventuali salti nel buio. Servirà la vostra saggezza quest’oggi in ufficio, soprattutto se svolgete un’attività indipendente.

Una fase di stanca caratterizza il rapporto di coppia. Solo piccoli momenti di silenzio possono servire a recuperare un’intesa che tornerà ai fasti dei tempi migliori. Non vi lasciate frastornare da incertezze che oggi possano attraversare la vostra mente o offuscare il vostro cuore. Gli astri vi donano la capacità di emergere soprattutto nei momenti di difficoltà. Riuscite a risolvere i problemi che vi si parano davanti, arrivando addirittura a stupirvi della vostra abilità e bravura.

In famiglia riuscite a riprendervi uno spazio centrale dove diventate vera e propria anima della casa e elemento di consiglio prezioso per tutti. Gli astri garantiscono grande sintonia con la persona che avete scelto di avere accanto. In campo professionale, siete decisi e impegnati a raggiungere traguardi di primordine. Beneficiate dell’intuito necessario per visualizzare meglio quelle difficoltà future che possono costellare il cammino verso il vostro successo.

Si annuncia un periodo di serenità nelle relazioni sociali. Potreste avvertire qualche lieve forma di stanchezza ed apatia nella sfera dei sentimenti. Non date peso a silenzi che si possono creare all’interno del ménage di coppia o addirittura coniugale. Il vostro o la vostra partner hanno bisogno di un momentaneo spazio tutto per loro. Avventure esaltanti non vi mancano se siete single, ma oggi potreste avvertire un po' di nostalgia per amori passati. Sul lavoro siete concreti e disciplinati.

È un momento molto positivo per i sentimenti. Vi abbandonate alla forza delle emozioni. Scivola in modo del tutto fluido la giornata lavorativa, non creandovi un senso di fatica o appesantimento di sorta. Gli astri vi danno manforte consentendovi di svolgere ogni vostra attività con diligenza e nel rispetto dei tempi previsti.

Una bella fase di espansività e allegria vi caratterizza nei rapporti sentimentali. Non avete paura di esporvi, di dichiararvi e di farvi avanti. Una grande energia operativa vi caratterizza oggi nel luogo dove svolgete normalmente la vostra attività, sia essa libera e autonoma oppure dipendente e sottoposta ai tempi d’ufficio.