Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 agosto.

In questo giovedì di fine agosto prosegue il periodo brillante che vi ha accompagnato finora. Tutti i pianeti sono infatti disposti in angolo benefico per il vostro segno. In amore vi attende una giornata molto dinamica che vi prospetta la possibilità di trovare un’intesa sentimentale e fisica perfetta, sia che siate in una coppia stabile, sia che viviate un legame di tipo occasionale. Sul lavoro non vi accontentate e vi spendete per ottenere sempre di più. I pianeti nel loro complessivo disegno celeste vi offrono la possibilità di tagliare i traguardi prefissati con un’abilità e un tempismo inaspettati.

Pianeti in maggioranza in aspetto benefico accompagnano questo vostro giovedì di agosto. Saturno, Plutone e Marte si alleano in vostro favore aiutandovi nelle sfide quotidiane. In amore, sciogliete alcuni dubbi e vi lanciate, spediti, verso una nuova impresa sentimentale. Plutone fa la vostra fortuna, specie se appartenete al sesso maschile. Se invece appartenete al gentil sesso e siete single, vi lasciate sedurre da un partner che non rispecchia le vostre tipologie consuete, e la cosa non vi dispiace. Sul lavoro dei cambiamenti all’orizzonte vi portano a prendere decisioni di un certo peso che coinvolgono il vostro ruolo all’interno dell’azienda dove lavorate. Il consiglio di un collega e amico, esperto in queste faccende, vi sarà, da questo punto di vista, utilissimo.

Giornata positiva sotto tutti i punti di vista. La Luna è nel Leone, segno vostro fidato alleato nello schema zodiacale, e vi infonde grande ottimismo. In amore, avrete la lungimiranza necessaria per comprendere come si svilupperà una delicata questione che riguarda la vostra vita di coppia. Sul lavoro, l’impegno profuso ultimamente, grazie a un quadro benefico, comincia a dare i suoi frutti. Infine, intellettuali, artisti e chi in generale ha a che fare con la cultura, i mezzi di comunicazione e di diffusione del sapere, si aspettino oggi di acquisire punti nella personale scalata al successo.

Gran parte dei pianeti vi guarda ancora con benevolenza, mettendovi nella condizione di sistemare alcune questioni lasciate in sospeso in vari ambiti. In amore Saturno e Plutone vi spingono a venire allo scoperto, specie se siete single. Se alcune situazioni sentimentali non vi hanno soddisfatto negli ultimi tempi, fare entrare aria nuova non guasta. Mercurio e Nettuno, pianeti del cambiamento e delle novità, sono entrambi a vostro favore, specie se siete nati nella prima e seconda decade: sappiate approfittarne. Per quanto riguarda le vostre finanze, solitamente siete molto abili nel gestire i soldi ma, oggi, una temporanea mancanza di lucidità potrebbe mettervi, quasi inconsapevolmente, nelle condizioni di essere "vittime" di uno shopping eccessivo.

In questo giovedì gli astri vi vogliono attivi ed entusiasti della vita. In amore, Venere, in angolo positivo dal segno della Vergine, vi promette colpi di fulmine specie se siete nati tra il 25 e il 30 di agosto. Non chiudetevi nelle vostre solite frequentazioni se volete rinnovare la vostra vita affettiva o lanciarvi semplicemente in conquiste occasionali. Se avrete il coraggio di rischiare, lo Zodiaco farà la vostra fortuna. Sul lavoro, infine, sono in arrivo grandi soddisfazioni, specie se aspettate risposte o siete in procinto di decidere un nuovo percorso professionale.

In arrivo una giornata molto produttiva, dove mettete in moto tutta la vostra inesauribile energia. In amore, avete modo di esprimere tutta la vostra generosità nei confronti della persona amata. Il vostro appoggio, come sempre, si rivelerà fondamentale per l’andamento positivo della relazione. Sul lavoro, se siete nati nella prima e terza decade, Plutone e Urano sono entrambi in buon aspetto col vostro segno. Gli effetti di questi due pianeti in ambito professionale sono molto positivi e vi aiutano ad affrontare brillantemente tutti gli ostacoli della giornata.

Un cielo limpido vi si presenta questo giovedì malgrado un Saturno che ancora vi orbita in angolo contrario. Ci sono probabilmente situazioni da risolvere in famiglia, che il vostro spirito amabile riuscirà comunque a sbrogliare. In amore, avvertite un desiderio di quiete, di intimità con il vostro o la vostra partner. E, con la Luna che vi sorride, potrete trovare momenti di totale condivisione con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, avete ripreso la solita routine con una nuova forza ma Plutone in Capricorno, quest’oggi, potrebbe farvi avvertire un po’ di stanchezza psicologica, specie se siete nati dal 10 al 13 di ottobre. Per arrivare a fine giornata senza sfinirvi, ritagliatevi delle pause di svago.

Qualche lieve nuvola passeggera non incrina il momento discreto che state vivendo in questa fase finale dell’estate. Ci sono, è vero, incombenze familiari da sistemare, ma il vostro carattere adattabile avrà modo di arrivare a capo di tutto. In amore, ponete qualche saggio limite alla vostra intensa passionalità e valutate razionalmente le conseguenze di una storia sentimentale che ha visto la sua fioritura in questo mese di agosto. Plutone, in angolo benefico, vi infonde la sicurezza necessaria in voi stessi, specie se appartenete alla seconda decade. Sul lavoro, grazie alla vostra creatività, sarete i primi della classe. Il passaggio di Nettuno, dai Pesci, vi aiuta infatti a raggiungere ottimi risultati.

Quest’oggi lo Zodiaco vi regala una spiccata sensibilità e grande capacità di ascolto. Usate queste ottime qualità in modo disinvolto e vedrete che ogni traguardo diventerà alla vostra portata. In amore, se siete in cerca dell’anima gemella, il cielo vi apre opportunità molto interessanti. Cercate, però, di non sprecare tutto con mosse avventate. Se, infine, vi occupate di cinema, fotografia o moda, dietro l’angolo ci sono una serie di nuovi contatti che possono introdurvi in una rete di conoscenze proficue per la vostra attività.

Siete un po’ nervosi quest’oggi, anche se in realtà non avreste motivi per esserlo. Possibile che nella vostra quotidianità qualcosa non sia proprio andata per il verso giusto, ma si tratta solo di qualche nuvola passeggera. In amore c’è il desiderio di fare una gita o un’escursione in un posto non molto lontano, con la persona che avete accanto, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di gennaio. Nettuno vi infonde lo slancio necessario per organizzare e trovare le mete e le offerte più convenienti. Per quanto riguarda la vita professionale, nell’ultima settimana il vostro impegno vi ha fatto guadagnare considerazione. Ma questo giovedì vi prende una strana apatia, che vi rallenta a causa di continue distrazioni.

Vi affacciate alla nuova giornata con l’ottimismo che vi contraddistingue. In amore, la configurazione generale dei moti planetari vi rende vivace e leggera la vita sentimentale. Se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, nello specifico, avrete modo di godervi un momento di felice intesa e profonda condivisione con la vostra dolce metà, specie se avete da poco iniziato una relazione. Sul lavoro, se avete abbracciato una professione che riguarda la comunicazione, quest’oggi avrete la possibilità di fare passi in avanti. Giove, in angolo positivo, vi fa arrivare conferme inattese.

Oggi la Luna dà vita a un assetto celeste esaltante per tutti i nati sotto il segno dei Pesci. La parte sensibile e emotiva della vostra personalità è favorita al massimo e in ogni circostanza. In amore, vi lasciate coinvolgere da una nuova passione che vi cattura totalmente. Infine, i riconoscimenti che già state ottenendo in questo avvio di attività lavorativa vi riempiono di orgoglio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 di marzo. Avete lavorato bene e l’entusiasmo con cui vi approcciate alla vostra professione costituisce già la metà dell’opera per raggiungere il successo.