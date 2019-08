Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 agosto.

È un momento fortunato per le avventure sentimentali che potrebbero trasformarsi in storie importanti. Chi abbia progetti significativi come mettere al mondo un figlio potrà finalmente realizzarli. Dimostrate rigore e buon senso di fronte ad un imprevisto che potrebbe mandare in confusione i vostri colleghi. Con spirito di collaborazione reciproco e il vostro tipico altruismo riuscite a trovare la quadratura del cerchio. E ancora una volta potrete dirvi i primi e i migliori della classe.

La vostra vita familiare scorre in modo naturale e prevedibile, come a voi più piace. Alcune problematiche che interessavano il rapporto genitori – figli sono, da questa giornata, completamente minimizzate. Grande sensibilità e intuito vi aiutano quest'oggi a relazionarvi con una persona conosciuta da poco e che vi ha molto incuriosito. Con una mossa da maestro riuscite a ottenere una committenza molto prestigiosa che questo venerdì era attesa. Se siete un libero professionista vi aspetta un altro sicuro successo di quelli che influiscono positivamente sulla carriera.



La giornata è caratterizzata da una bella armonia nella vostra cerchia di amicizie. La comprensione profonda è la base del legame affettivo che voi avete in mente di vivere con la persona che vi è accanto. Questo venerdì potrete avvicinarvi parecchio a questa idea che avete del rapporto d'amore. Gli astri vi favoriscono rendendovi molto efficienti in campo professionale. La rapidità d'esecuzione contraddistingue la vostra giornata lavorativa, consentendovi di agire su più fronti.



Un clima positivo che si respira in famiglia fa sì che il vostro umore diventi progressivamente più allegro e spensierato. Una magica atmosfera accompagna la vostra serata insieme alla persona che avete adesso accanto. Siete dotati oggi di una capacità di ascolto e di attenzione, che intercettano gli umori e i desideri altrui. Concludete un impegno che vi aveva molto affaticato già dai giorni scorsi. Vi guadagnate così la stima di un collaboratore che, con voi, aveva lavorato molto per portarlo a termine.

Concludete questo mese con qualche piccola incertezza e alti e bassi nell'umore. Niente di grave, in realtà solo un po' di stanchezza e probabilmente l'avvicinarsi del weekend che vi vede desiderosi di relax e di evasione dal quotidiano. Una capacità di comunicare e di rendervi disponibili all'ascolto con la persona che avete accanto vi allieta la serata. La scelta di frequentare con la vostra dolce metà luoghi collegati alla cultura, all'arte, alla musica, vi regala un ulteriore momento di condivisione. Vi avviate alla conclusione della settimana portando a casa discreti risultati.



In famiglia e con le persone che vi vogliono bene scoprite elementi di intesa inaspettati, colmando eventuali situazioni recenti che vi avevano lasciati un po' perplessi. Ascoltate la voce del vostro cuore riguardo a una scelta sentimentale che vi tiene in apprensione. Non siete molto abituati a fidarvi del vostro intuito, ma questa volta dovreste fare un'eccezione. Mettete a disposizione la vostra competenza a favore di un collega nuovo arrivato e siete sicuri di aver trovato un buon amico in ufficio, pronto da oggi a farvi compagnia e a supportarvi.

Il vostro temperamento molto estroverso può crearvi involontari equivoci con un partner (o una partner), che oggi possono dimostrarsi più gelosi del solito. Fate attenzione a tenere il timone dell'equilibrio e del controllo degli umori altrui, soprattutto se frequentate ambienti sociali anti convenzionali, artistici o con persone straniere. Le vostre abilità tecnico – informatiche vi tornano utili per risolvere un problema ad un computer dell'ufficio.



Se state crescendo bimbi piccoli, farete i conti con i loro capricci che si riveleranno più intensi del solito. In campo sentimentale ritroverete la quiete dell'unione e la gioia dell'esclusività questo venerdì di fine mese. Qualche chiacchiera che circola in ufficio oggi non vi deve particolarmente interessare. Si sa che ogni tanto nel vostro ambiente di lavoro si sente la necessità di vivacizzare il clima con qualche novità, magari anche inventata. Con la vostra serenità di giudizio andate avanti per la vostra strada.

È un momento di buoni successi sia in ambito pubblico che privato. L'amore, in questa fase, viaggia all'insegna della passione. Se siete impegnati in flirt, questi andranno a buon fine nella maggioranza dei casi. Sempre, ovviamente, che sappiate proporzionare le possibilità con i vostri limiti e non esageriate nel porvi mete sentimentali eccessivamente ambiziose. In campo professionale, questo è il momento migliore per compiere rapidi passi in avanti.

Gli astri favoriscono oggi per poi felici approcci sentimentali. Vi guadagnate l'apprezzamento dei capi in ufficio per il lavoro svolto in questa fase di rientro dalle vacanze. La conferma della bontà dei metodi seguiti vi darà la programmazione e il modo di procedere per i prossimi impegni che vi verranno assegnati.

La configurazione astrale vi può dare complicazioni nella sfera familiare, ma niente di grave: riuscite a trovare il modo per superare ogni contrasto. Se avete relazioni sentimentali un po' instabili, le cose potrebbero migliorare prospettandovi cambiamenti di cui comunque siete stati primi artefici. Con il vostro consueto equilibrio e il garbo diplomatico riuscite a mettere pace tra due colleghi che erano entrati in conflitto in ufficio e a riportare così l'armonia globale.

Sia in famiglia che nelle relazioni interpersonali vi si richiede un comportamento sincero e trasparente che non dia adito a equivoci di sorta. Godete oggi di una discreta sintonia con la persona che avete scelto di avere accanto. Il vostro impegno in ufficio vi assicura stima e rispetto dei vostri capi. Si prospettano, grazie al favore degli astri, risultati di alto livello in campo professionale.