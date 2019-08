Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 agosto.

Ci sarà la necessità di dividervi tra affetti familiari e evasioni ricreative di altro tipo. Dedicate alla vostra dolce metà tutta la vostra attenzione e l’abilità nel risolvere una questione di pratica che un po’ l'aveva messa in difficoltà. Approfittate di questo finale di agosto per dedicarvi al piacere della lettura. È l’occasione per dedicarvi a uno scrittore italiano e contemporaneo che si lega alle caratteristiche dei segni di Fuoco. Si tratta di Massimo Carlotto. Il libro suggerito, per l’intensità e l’essere fuori dalla norma dell’azione descritta, è "Cristiani di Allah", pubblicato nel 2008.

Costruite un’intesa invidiabile con il vostro partner attuale. Beneficiate di quell’adattabilità e di quel senso di partecipazione emotiva che ci vogliono per far funzionare l’unione. In riva al mare o tra le fresche ombre della campagna, potete dedicarvi ai piaceri della lettura in compagnia di un autore, italiano e contemporaneo, appartenente all’elemento Terra di cui fa parte il vostro segno: Andrea Molesini. Il suo "Non tutti i bastardi sono di Vienna" del 2010 esprime molto bene lo spirito dell’autore.

In questa giornata potreste avvertire un po' di stanchezza. Vi godete un momento esclusivo con la persona amata sapendo di dover lasciare da parte alcuni piaceri con amici che vi stanno pure tanto a cuore. Alcuni di voi avranno anche la possibilità di organizzare con la propria dolce metà viaggi e momenti di svago in compagnia delle conoscenze più strette. In questo scorcio d’estate potete concentrarvi nella lettura e gustare un autore in cui poter riconoscere alcune simbologie prese dall’elemento Aria cui appartenete voi Gemelli: è Antonio Pennacchi, nato nel 1950. Il romanzo per voi è "Canale Mussolini" del 2010.

Vincente e deciso è il vostro slancio attivo verso un nuovo amore. Impossibile per il vostro temperamento non viverlo in maniera totale abbinando coinvolgimento emotivo e sensuale. Chi di voi ama la lettura di romanzi in questa calda estate, può trovare un riscontro nelle simbologie dell'elemento a cui appartiene il vostro segno: l’Acqua. Lo scrittore Salvatore Niffoi può intrigare il Cancro essendo un Pesci. Lo si comprende leggendo "La vedova scalza", pubblicato nel 2006.

Ritrovate una più forte sintonia con la persona che adesso avete accanto, scoprendo le vostre intime paure e debolezze. Il sentimento d’amore comprende anche la capacità di svelarsi per dimostrare di essere completamente sé stessi. Per un’evasione letteraria in questo scorcio di agosto, ecco un autore italiano contemporaneo, scelto tra i rappresentanti dell’elemento zodiacale di appartenenza simile al vostro. Come il Leone, la Sagittario Simonetta Agnello Hornby, con il suo "La Mennulara", pubblicato nel 2002, ne è un perfetto esempio.

Fedeltà e capacità di impegnarvi concretamente a favore dell’altro. Sono queste le vostre qualità maggiori in campo sentimentale. Per questo scorcio di agosto, se ancora avete del tempo libero per la lettura, ecco una proposta di autore contemporaneo che appartiene all’elemento Terra del vostro segno zodiacale. Si tratta di uno scrittore Toro: Erri de Luca. Tra i suoi libri più ispirati "Le sante dello scandalo", pubblicato nel 2011. Raccoglie le vicende di cinque donne della Bibbia, tra cui anche Maria di Nazaret.

È una sintonia di pensieri quella che si deve accompagnare all’appeal erotico per voi. Se siete in cerca dell’anima gemella, l’impresa è delle più ambiziose, poiché siete esigenti in tema di bellezza e intelligenza. È anche il momento giusto per un suggerimento di lettura, argomento da voi sempre molto apprezzato. Potete puntare su un autore appartenente all’elemento Aria, quello del vostro segno. Si tratta del Gemelli Gianrico Carofiglio, che ha pubblicato il giallo di grande successo "Testimone inconsapevole" nel 2011.

La vostra profondità emotiva ha modo di esprimersi in un incontro piuttosto interessante che si verifica oggi in modo del tutto imprevedibile. Alcuni di voi avranno l’occasione di vivere con intensità l'intesa amorosa che annuncia un colpo di fulmine. La quiete del relax estivo si concilia la lettura, passatempo che lo Scorpione ama moltissimo. Potrete rintracciare alcune caratteristiche dell’elemento, l’Acqua, di cui lo Scorpione fa parte nello scrittore Antonio Scurati. Uno dei suoi romanzi più famosi è "Una storia romantica", pubblicato nel 2007.

È un momento positivo per l’amore, segnato da un’intensità di emozioni che non vi capitava da tempo. Se una nuova passione è fiorita di recente, è destinata a non spegnersi tanto facilmente. In questa ultima settimana del mese di agosto può essere utile anche un suggerimento di lettura in linea con la vostra situazione astrale e con l'elemento a cui appartenete. Come nel caso di Maurizio de Giovanni: uno dei suoi romanzi gialli più convincenti e intriganti, ambientato nel Ventennio fascista, è "Vipera", pubblicato nel 2012.

Beneficiate di grande appeal erotico che mettete in gioco in qualunque situazione oggi vi troviate, se siete single. Maggiori problemi invece per quanto riguarda la componente emotiva, quella che non sempre riuscite a tirar fuori e a coltivare. Se avete il tempo e la voglia di dedicarvi alla lettura, è il momento di provare un romanziere italiano contemporaneo, che si lega alle caratteristiche dell’elemento Terra. Si tratta di Andrea Camilleri, nato sotto il segno della Vergine. Uno dei suoi libri più ispirati e fuori dagli schemi è "La rivoluzione della Luna" del 2013.

La vita familiare vi vede in una condizione di relativa armonia. Il vostro cuore ritorna a battere per una persona per voi davvero speciale. Se siete al mare potete dedicarvi a uno dei vostri piaceri preferiti: la lettura. Scegliendo tra gli autori italiani che meglio incarnano le caratteristiche dell’elemento Aria dell’Aquario, come Licia Giaquinto, romanziera Bilancia di grande sensibilità e capace di evocare uno struggente pathos nei personaggi descritti. L’opera che l’ha consacrata è "La Ianara", pubblicato nel 2010.

In famiglia ci può essere qualche piccolo dissapore forse legato al rapporto genitori-figli. Il vostro fascino può provocare interferenze nel rapporto di coppia e non piacere alla vostra dolce metà. Usate moderazione per salvaguardare il benessere della persona amata e anche l’integrità del rapporto di coppia. Un suggerimento di lettura collegato all’elemento astrologico a cui il vostro segno fa parte: la Scorpione Margaret Mazzantini con il suo bestseller "Non ti muovere", pubblicato nel 2001.