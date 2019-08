Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 agosto.

La configurazione astrale vi dona una carica vitale notevole, che impiegate in ogni ambito di attività, dalla famiglia al circuito degli amici, dall’attività concreta, ai rapporti interpersonali in generale. Attraversate un momento particolarmente felice della vostra vita affettiva. Un recente incontro può avervi coinvolto in una relazione d’amore seria. La portate avanti con tutto l’entusiasmo di cui in questo momento siete capaci. Vi adattate a una nuova situazione che si è venuta a creare in campo professionale usando buona educazione e intelligenza.

Sia che vogliate un legame fisso e stabile che si evolva verso un progetto di vita serio, sia che desideriate l’evasione di un flirt, lo Zodiaco vi favorisce, assecondando le vostre mosse. L’unica raccomandazione è quella di moderare la vostra possessività. Dimostrate ancora questa giornata di agosto quanto tenete al vostro lavoro e alla carriera.

Giornata di calma e di equilibrio in generale per tutti i vostri progetti, per le iniziative e le idee future. Una sintonia amorosa vi caratterizza oggi se avete da poco intrapreso una relazione sentimentale. Attivissimi, riuscite a risolvere una questione di ordine pratico che aveva mandato il vostro ufficio in tilt. È la Luna nel vostro segno a darvi la "vista giusta" per capire dove mettere le mani.

La giornata è caratterizzata da un tono un po' altalenante dell'umore. Non date peso a un momento di apparente chiusura della persona che avete accanto. Ha probabilmente necessità di una piccola zona di silenzio e di riposo dove potersi rifugiare. Vi dedicate anima e corpo a un’iniziativa professionale che avevate cominciato prima delle ferie. Date il tempo ai frutti di maturare: state pur certi che arriveranno.

È possibile che alcuni vostri desideri e aspirazioni di tipo morale, filosofico, intellettuale, si scontrino oggi con una mentalità generale pragmatica e non troppo incline ai voli della fantasia. Un grande slancio passionale vi anima quest'oggi, consentendovi di ottenere grandi successi in campo sentimentale. Sapete che niente è regalato. Per tutto c’è bisogno di impegno, disciplina e sacrifici. Per i progetti che avete in testa, sapete che dovrete mettere in campo tutto questo.

Se siete single, ascoltate quest’oggi la voce del desiderio e lanciatevi in imprese amorose ardite. Se avete un legame di coppia stabile, invece, non date peso a qualche ombra lunatica della vostra o del vostro partner quest’oggi. Vi scoprite a scherzare e a svagarvi con un collega con cui siete diventati amici. Lavorare e divertirsi, come vedete, si può.

Attenzione, perché c’è il rischio di qualche superficialità da parte vostra dovuta essenzialmente alla fretta. Per fortuna il vostro carattere, sempre così adattabile e conciliante, trova il modo per non arrivare a scontri, ma riduce il tutto a scaramucce di poca importanza. Siete un segno curioso oltre che sentimentale. A voi interessa soprattutto il contatto umano con le persone, piuttosto che il profilo romantico. Se siete single e appartenete al sesso maschile, però, sarà più difficile per voi incontrare persone che la pensino come voi. Abili e svelti, riuscite a gestire in ufficio, una questione piuttosto complicata in ambito tecnico-informatico.

Riuscite a inserirvi nell’ambiente familiare con il vostro tipico carattere affabile e i parenti vi ricambiano con dedizione e il sincero piacere di avervi tra di loro. Raggiungete un perfetto affiatamento con la persona che avete da poco conosciuto e con la quale è fiorita una recente passione estiva. Se siete nati in novembre, in particolare, avrete uno slancio particolarmente propositivo che vi farà guadagnare l’apprezzamento dei capi. Chi fa una professione legata alla bellezza, alla femminilità e alla moda, raccoglierà presto quanto seminato in precedenza.

Una bella sintonia con la persona amata ve la assicura oggi il transito di Mercurio. Se siete ancora single, vi aprite oggi alla curiosità dei contatti nei social media. Un grande parco di conoscenze vi consente di scegliere con chi confrontarvi o con quale persona sperimentare un incontro reale e non solo virtuale. In ufficio vi ritrovate qualche piccola seccatura lasciata già alla partenza per le vacanze.

Se siete ancora alla ricerca dell’anima gemella, approfittate della configurazione astrologica davvero fortunata che vi si para davanti. Vietato chiudersi in casa e vietato non lanciarsi in conquiste che diano respiro al cuore e all’anima. Mettete in risalto le abilità professionali di ottimo livello di cui disponete e che, nel campo dove agite, vi fanno ottenere la stima dei colleghi, ma anche quella dei capi.

Giornata in cui spicca il rilievo dato agli affetti. Un'alchimia dei sensi vi aspetta oggi con la vostra dolce metà, specie se avete da poco incontrato una persona nuova, magari in una magica notte estiva. Concreti come sempre riuscite a dare una svolta risolutiva ad una questione di ordine pratico in ufficio.

L’organizzazione di inviti a cena, ritrovi conviviali e festicciole in casa vi rianima. Il lato sentimentale dell’amore è in grande rilievo, più che quello fisico e passionale. Sarete particolarmente stimolati dal desiderio di coinvolgimento emotivo, che non esclude tentazioni decisamente romantiche. Dimostrate impegno e senso di responsabilità in ufficio quest’oggi, riuscendo a dare una lezione ai colleghi più pigri.