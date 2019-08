Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 agosto.

Sarete lungimiranti, guardando al futuro con un animo aperto e sereno. La volontà di trovare un punto di equilibrio che soddisfi le opposte esigenze in famiglia è un obiettivo cui tendete e che vi avvicinate a raggiungere. Organizzerete un viaggio con la vostra dolce metà. Se siete in cerca dell'amore, sappiate che Saturno vi renderà molto selettivi. Cercate di non esagerare con le richieste. Dopo la pausa delle ferie d’agosto, chiudete la settimana in modo brillante. Siete rapidi nel prendere le decisioni, concreti e razionali.

I pianeti vi sorridono in questo sabato. Il clima in famiglia è armonioso, tanto che vi metterete in contatto con alcuni parenti che avevate perso di vista. La forma fisica migliora, merito anche del relax vissuto in vacanza. Plutone vi benedice, regalandovi magnetismo personale e sex-appeal. L'erotismo è al massimo. Se l’età è opportuna e se appartenete al sesso maschile, sono da prevedersi conquiste e performance di tutto rispetto. Chiudete al lavoro lasciando tutto in regola, come sempre sapete fare, non dimenticando di prepararvi già da questo sabato il programma di tutta la successiva settimana.

Un cielo in rapido cambiamento per i Gemelli. Aiuterete alcuni parenti in difficoltà, mentre il vostro carattere razionale vi permetterà di organizzarvi in situazioni complicate senza perdervi d'animo. In amore, siete attratti da una persona che vi ha toccato il cuore negli ultimi tempi. Cercherete di avvicinarvi a lei. Trasgredendo ai vostri principi razionali, vi fidate del vostro istinto e provate a dichiararvi, seguendo la vostra indole poetica. I risultati saranno decisamente incoraggianti. Avrete quest’oggi l’opportunità di imprimere svolte rilevanti e fortunate alla vostra attività. I risultati crescono e i riconoscimenti sono in arrivo.

Venere vi dona razionalità e lucidità in questa giornata. Queste qualità vi daranno la possibilità di risolvere una questione concreta in famiglia. Saturno vi rende parsimoniosi in amore, ma è solo una fase: tra un po’ di tempo tutto cambierà. Plutone vi fa diventare invece un po' nervosi nell’ambiente d’ufficio, ma voi cercate saggiamente di mettere da parte alcune questioni delicate che contribuirebbero a far esplodere qualche ulteriore tensione, utilizzando tutta la vostra diplomazia.

Non tutti i pianeti sono a vostro favore, ma Mercurio nel vostro segno vi invita a creare. Giove vi dona razionalità e solida fermezza nei propositi, oltre al senso del limite. La vostra vita sentimentale non vi dà preoccupazioni di sorta. Riuscirete a risolvere i fraintendimenti dei giorni scorsi. Vorrete sentire più vicina la persona amata che, forse, in questo periodo è stata impegnata nella ripresa della sua attività di lavoro. Dal punto di vista professionale, invece, presto vi arriveranno anche gratificazioni economiche (e non solo morali) per quanto avete fatto finora.

I pianeti vi aiutano a trovare soluzioni a problemi pratici. Plutone, in particolare, vi dona le coordinate giuste per sapervi muovere in una delicata situazione familiare. Avrete grinta, creatività e coraggio, anche per affrontare un cambio di passo nella vostra vita. In amore, sarete vicini a una persona temporaneamente in difficoltà, ottenendo un considerevole rinsaldamento della vostra unione. Se siete single, invece, troverete interessanti occasioni sui social. Il lavoro procede bene: vi muovete in sinergia con i vostri collaboratori e colleghi. L’energia e la capacità di intesa anche nelle dinamiche di team non vi mancano.

A parte un Plutone non favorevole in Capricorno, i pianeti sono dalla vostra parte. Potreste avere qualche noia con amici e parenti. Ma la vostra capacità di comprendere e di adattarvi alle situazioni vi permette di superare con grande facilità alcune incomprensioni. Vivrete momenti intensi con la persona amata. Chi ha il cuore ancora libero, avverte invece una voglia di tenerezza che sta crescendo da un po’ di tempo. E il bisogno di colmarla con un nuovo amore corrisposto diventa grande. Sul lavoro chiudete la settimana con l’efficienza che vi caratterizza.

Nettuno vi regala un clima generale di benessere e di ricerca di bellezza fisica e mentale, siete in piena forma. In amore, vivrete momenti magici con la dolce metà. I cuori solitari sono invece spinti da uno sfrenato gusto dell’avventura, ma attenti a non esagerare con le trasgressioni. Un po’ di affaticamento vi prende però alla fine di questo sabato, specialmente se siete stati costretti a lavorare. Il relax che vi attende domani sarà per voi un'ottima cura per riprendere fiato.

I pianeti vi promettono gratificazioni nel settore del gioco e dei piaceri. La forma fisica è pimpante e potrete spenderla nello sport. Plutone vi darà la capacità di creare armonia nell’ambiente familiare con grande grinta. I sentimenti si irrobustiscono. Vi mostrate capaci di amare con il vostro tipico slancio e notevole generosità. Sul lavoro sarete aiutati da Saturno, che rende efficaci le vostre iniziative. Se avete in progetto di migliorare la vostra condizione nel posto dove siete ora, le prospettive sono buone: si prevedono avanzamenti di carriera e aumenti di stipendio.

I pianeti vi assicurano una serena quotidianità. La vita familiare vi dona soddisfazioni gratificanti. Una forma fisica piuttosto buona vi è garantita da Venere. Chi di voi voglia mettersi alla prova in vari sport sia però prudente. I pianeti sono in posizione giusta anche per ritrovare una piena intesa con la vostra dolce metà. È possibile che in questa giornata alcuni di voi che sono fidanzati facciano progetti a lungo termine, come matrimoni, convivenze o figli. Anche oggi al lavoro? Professionalmente andate fortissimo, ma date modo anche agli altri colleghi di arrivare al vostro livello.

Gli astri sono dalla vostra parte: vi portano benessere, ottimismo e fortuna. I rapporti con l’ambiente familiare si rivelano eccellenti, specie quelli tra genitori e figli. Qualche attenzione e cautela va però posta nelle confidenze fatte e ricevute. Favori astrali anche dal punto di vista sentimentale, emotivo ed erotico. La Luna vi permette di trovare un modo intelligente e divertente per dichiararvi con chi adesso vi sta facendo battere il cuore. Concludete la prima settimana in ufficio dopo la pausa estiva portando a casa risultati discreti. La ripresa dell’attività non è stata facile, ma per voi ogni cambiamento di scenario è un'occasione.

Il cielo di questo sabato è sereno-variabile per voi. Questo potrebbe creare qualche contrattempo nella vita relazionale e familiare. Niente di grave, solo lievi intoppi che riuscirete a superare senza troppi problemi e grazie a una comunicazione arguta e convincente. In amore sarete predisposti ad interessarvi all'altro, ad accogliere le richieste del partner. Le coppie stabili sono gratificate dalla serenità e dalla continuità dell’unione. Un po’ di fatica può manifestarsi oggi nella dimensione quotidiana se di sabato avete lavorato. Per fortuna, però, domani è domenica e potrete ritemprarvi.