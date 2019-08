Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 agosto.

Gli effetti astrali sul vostro segno sono positivi. La forma fisica è ottima e avete un grande fascino. È un momento di grande trasporto e iniziativa amorosa quello che sta iniziando quest’oggi. Sentimenti, passioni ed emozioni sono al massimo, ma non siate troppo decisi: potreste commettere qualche passo falso. Se siete dei liberi professionisti, Urano vi aiuta a raggiungere il successo.

Vi attende una serena domenica d'agosto, divertente e stuzzicante. Siete brillanti, ambiziosi e volitivi: vi esprimerete al meglio nelle relazioni umane. Saturno vi prepara a successi mondani importanti. I pianeti vi donano un'ottima intesa in amore. Siete uno dei segni più capaci di “mettersi in proprio” e una bella combinazione di forze planetarie vi consente di ottenere molto, se saprete pazientare, dalla vostra attività.

Domenica molto vivace e positiva, in cui migliorate la salute, la bellezza e l’armonia con l’ambiente circostante. Alcune questioni familiari che vi avevano dato qualche preoccupazione nei giorni scorsi si allontanano. Torna la voglia di divertirsi con il partner. Chi è single, si avventurerà invece in intriganti ricerche sui social. Mercurio sarà vostro alleato sul lavoro, donandovi una visione misurata ed equilibrata, logica ferrea e realismo.

Grazie alla Luna sarete in piena sintonia con l'ambiente che vi circonda. Riuscirete a entrare in empatia con le persone che vi sono attorno, percependo i loro mutamenti di umore, le inclinazioni e i desideri. È in arrivo una nuova passione per qualcuno conosciuto da poco. Se siete liberi professionisti, gli astri si occupano di proteggere e favorire le attività che hanno una componente di rischio e di proiezione verso mete di alto livello.

Spirito, mente e corpo godono dei benefici influssi astrali. La salute è buona e le vostre migliori qualità saranno messe a disposizione di amici e parenti, mostrando ancora una volta la vostra indole da “primi della classe”. La vita amorosa prende il volo e trova il modo di esprimere tutta la forza dei vostri sentimenti alla persona che vi ha toccato il cuore. Se siete liberi professionisti, i pianeti vi spingono a mostrare il vostro valore.

Le stelle vi impongono un momento di quiete e di riposo. La Luna è in angolo dissonante dal segno dei Gemelli e crea il bisogno di "disintossicarvi" da un punto di vista alimentare, dato che, forse, negli ultimi tempi potreste aver esagerato un po'. Provate a cominciare una dieta che sia povera di calorie, di sali, zuccheri e alcolici. Ben quattro pianeti vi permettono un'espansione emotiva. Vi godete il tepore della vostra casa, specie se avete un ambiente di parenti e figli piccoli che vi fanno compagnia. Lavorativamente vi confronterete con partner prestigiosi, avendo la meglio.

Plutone e Saturno disturbano la vostra placida quiete. In famiglia e nel gruppo degli affetti potreste quest’oggi avvertire una forma di distanza e isolamento. Niente di grave o che debba preoccuparvi. Attenti a ogni più piccolo desiderio che la persona a voi più cara adesso vi manifesta, seguite con attenzione un suo momento di delicato passaggio emotivo. Se siete imprenditori o liberi professionisti, avrete in questa giornata la necessità di occuparvi di una questione che potrebbe costituire anche una svolta delle vostre attività lavorative.

La forma fisica è smagliante e vi fa cominciare la domenica molto bene: l'umore è allegro e siete sempre curiosi e vogliosi di scoprire novità. Se il vostro cuore è libero, i nuovi contatti conquistati via social vi terranno occupati. Sorprese stimolanti sono dietro l’angolo. La vostra tendenza ad essere anticonvenzionali vi porta spesso ad abbracciare la libera professione e molti di voi infoltiscono la schiera degli imprenditori di fama.

Arriva un periodo di sereno-variabile in questo scorcio d’estate del 2019. Qualche disagio planetario viene compensato dai favori di Giove, che continua a infondervi gioia di vivere e benessere psico-fisico. La buona sorte ha deciso di favorirvi nel complicato mondo dei sentimenti. Giove vi stimola ad agire e a proporvi con chi vi fa battere il cuore. Mercurio accende una nuova fiamma che ha tutta l’aria di non spegnersi. Portati a puntare in alto, ad alzare la posta, siete uno dei segni zodiacali capaci di abbracciare una libera professione e ottenere ottimi risultati.

I pianeti vi infonderanno la capacità di organizzare la vostra vita in modo efficiente e intelligente. Venere vi promette un’intesa speciale da un punto di vista del coinvolgimento erotico con il vostro (o la vostra) partner abituale. Se invece siete ancora single, una certa avventurosa inquietudine vi anima, portandovi a sperimentare nuove emozioni. Fate attenzione a guardare i nuovi incontri con lucidità. Sul lavoro, se svolgete un’attività autonoma, avrete dalla vostra Plutone.

Siete energici, sentite il richiamo della vita notturna e, sia che siate ragazzi o anche un po’ più in là negli anni, avrete il desiderio di uscire la sera, vedere gente e ascoltare musica. La forma fisica vi aiuta. I flirt vi tentano, ma se siete fidanzati o impegnati non vi potete lanciare ugualmente nella ricerca di fugaci avventure. Mercurio vi blocca saggiamente dal commettere sciocchezze. Se siete liberi professionisti, usate l'estro in ambito lavorativo.

I quattro pianeti più lenti e potenti vi guardano benevoli. Plutone, Nettuno, Urano e Saturno stanno costituendo le fondamenta di nuovi progetti che miglioreranno la vostra vita futura. Siete in contatto con la vostra parte più profonda. Nettuno risveglia alcune vostre passioni sopite, ma mai dimenticate. Se avete una relazione stabile, Urano la rinforza con un tocco di romanticismo. Un segno così creativo e attratto dalla sfida al rischio come il vostro, non può non lasciarsi tentare dalla libera professione in cui mettere alla prova le sue abilità.