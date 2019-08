Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 agosto.

È probabile la necessità, in famiglia, di farvi avanti e dare il vostro contributo concreto all’organizzazione dei festeggiamenti per l’imminente Ferragosto. Siete oggi espansivi e coinvolgenti con la vostra dolce metà. Lasciate, però, anche all’altro la possibilità di esprimersi e mettetevi in ascolto delle sue esigenze. Se per ragioni varie siete nella condizione di dover lavorare anche durante le ferie, potreste oggi, per via di una Luna in angolo dissonante, accusare qualche momentanea stanchezza.

Gli incontri sentimentali possono trasformarsi velocemente in storie di lungo termine. Una verve particolarmente brillante vi dona disinvoltura e fascino. Se dovete svolgere attività per dovere civico o di servizio anche durante questo periodo di Ferragosto, il vostro senso di responsabilità vi permette di non farvi trovare impreparati.

Ripagate le persona che vi sta accanto con il vostro senso di tolleranza, di rispetto e di libertà. Se siete single vi dichiarerete senza paura a qualcuno che ha bisogno di più stimoli da parte vostra. La buona sorte assiste le vostre mosse. Potreste incorrere oggi in qualche lieve inciampo se svolgete una professione che vi tiene impegnati anche durante le ferie. Potreste avvertire un po' più di affaticamento del solito.

La famiglia vi regala splendide soddisfazioni, soprattutto se avete a che fare con le sorelle e i fratelli. Qualche piccola discussione con il vostro partner non incrina un clima di concordia e di fiducia che si respira nella vostra coppia attualmente. Sarete oggi in gradi di svolgere la vostra attività con la tipica calma e l’efficienza di sempre.



In campo sentimentale, sono in arrivo colpi di fulmine. Se siete nati in luglio avrete l’opportunità di far entrare nuovi amori nella vostra vita: sappiate avere però il coraggio di accoglierli, togliendovi da dosso alcuni strascichi sentimentali che potrebbero impedire alla vostra vita di andare in nuove e più promettenti direzioni. Accettate di buon grado le normali imposizioni lavorative se siete obbligati a svolgere la vostra attività durante le ferie estive.

Non vi farà male tentare qualche flirt o provare a riconquistare qualche vecchia fiamma. Fate parte di un segno che è un vero stakanovista dell’attività lavorativa. Lo dimostrate anche oggi, se siete obbligati, per varie ragioni, a svolgere un’attività. La configurazione planetaria vi rende efficienti e anche pieni di buona volontà.

Attenzione a non trascurare i vostri conviventi che potrebbero avere bisogno di voi. Se c’è qualcuno, incontrato da poco, che ha attirato la vostra attenzione in campo sentimentale, gli astri vi suggeriscono adesso di dichiararvi senza timore. Se svolgete una professione al servizio degli altri, la configurazione dei pianeti vi consente l’agilità, la scioltezza e il rapido scorrimento dei tempi che vi tengono impegnati.

Non fatevi trovare impreparati oppure non vi impelagate in famiglia o con gli amici in discussioni che vi vedrebbero in difficoltà. In campo sentimentale, lasciatevi andare completamente e non ve ne pentirete. Sul lavoro mostrate tutto il vostro impegno, la dedizione, la buona volontà se fate una professione che preveda di lavorare durante le ferie. Per voi è un motivo di gioia andare contro corrente o fare qualcosa di diverso da quello che la maggior parte dell'altra gente si affaccenda a svolgere. Se il vostro lavoro prevede di aiutare il prossimo, vi sentirete a maggior ragione gratificati dall’importanza e dall’utilità che il vostro contributo comporta.

È possibile sentiate temporaneamente di avere le armi spuntate per colpire al cuore chi vi piace di più in questo momento. E una strategia più lucida, se non volete mollare del tutto la presa, vi comporterà mosse meglio meditate e una focalizzazione anche psicologica maggiormente approfondita della persona che volete conquistare. Sul lavoro i pianeti vi garantiscono un’energia di grande efficacia capace di farvi affrontare ogni impegno odierno senza alcuna fatica.

Attesa di ferragosto che vi trova in una perfetta forma fisica e in una travolgente allegria. La configurazione planetaria vi dona la grinta necessaria per venire incontro al vostro (o alla vostra) partner. Si conferma che il vostro segno è uno dei più grandi lavoratori dello Zodiaco. Se siete in questi giorni obbligati a prestare servizio, per ragioni di turno o per consentire che le vacanze degli altri si svolgano senza difficoltà, darete prova di grande energia e rigore nella vostra professione.

Amore caratterizzato oggi da qualche piccola scaramuccia col partner di breve o di lungo corso. Sarete in grado, però, di far scomparire questi dissapori. Il senso di responsabilità che mettete nel lavoro vi guida anche oggi se dovete svolgere un’attività durante questa pausa che precede il Ferragosto. La configurazione dei pianeti vi aiuta a non farvi sentire più di tanto la fatica e a trovare stimoli inaspettati nelle ore di servizio che prestate.

Arrivate al ponte del Ferragosto con tutte le carte in regola per divertirvi, rilassarvi, ottenere i comfort che vi siete tanto meritati. Beneficiate oggi di una buona forza comunicativa con il vostro partner. Se fate parte della schiera di persone che sono obbligate per ragioni di turno a lavorare anche oggi, sappiate che la fatica non vi peserà e avrete anche consistenti soddisfazioni dalla vostra professione.