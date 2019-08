Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 agosto.

I pianeti vi fanno apparire lucidi e freschi. L'armonia famigliare è ottima, ma anche quella amorosa. Esprimerete tutta la vostra dedizione alla persona amata. Se siete single, fate attenzione ai colpi di fulmine. Mettervi in piazza aiutandovi con i social media, vi offrirà occasioni inaspettate. Se vi si dovesse descrivere con un film, i più adatti sarebbero "Spartacus" sia nella prima che nella seconda versione, "La mia Africa", "Il colore viola". Tra gli italiani tutti gli spaghetti-western del compianto Sergio Leone.

Qualche nervosismo passeggero non turberà l'armonia vacanziera che state vivendo. I sentimenti vanno ancora di più a gonfie vele che nei giorni scorsi. Tenete a bada la gelosia, mentre chi è single deve controllare il sex-appeal. I film che sposano il vostro apprezzamento sono le grandi epopee familiari come il classico "Via col vento", "Gruppo di famiglia in un interno", ma il gusto del mistero vi fa anche amare il bellissimo "La casa degli spiriti".

Questa estate vi vede protagonisti, anche tra gli amici con cui sarete allegri e spumeggianti. Non vi accapigliate su questioni di principio con figlie e figli, sorelle e fratelli. Giove rischia tuttavia vi fa rischiare di alzare un po' i toni. Lasciate spazio alla vostra (o al vostro) partner: la Luna vi suggerisce di non essere troppo ossessivi nel voler controllare tutto ciò che fa. I gemelli corrispondono benissimo le atmosfere della saga di 007 – James Bond, del bellissimo "The Prestige", quindi anche tra i film italiani con Alberto Sordi (celebre Gemelli), "Polvere di stelle", "Il disco volante", "Le vacanze intelligenti".

I pianeti favoriscono la realizzazione dei vostri desideri. La vita familiare è in rilievo grazie all'affetto che elargite al vostro clan. In amore serimentate con la vostra dolce metà un momento di rara fusione emotiva, specie se appartenete alla cancerina seconda decade. Non chiedete troppo però. Tanti i film che si sposano con le caratteristiche del Cancro, ad esempio "C’era una volta" di Francesco Rosi, "Ladri di biciclette" di Vittorio de Sica, e "Titanic".

Qualche piccola nube passeggera offusca i successi recenti. Vi è richiesta maggiore presenza nella famiglia di origine per risolvere una questione patrimoniale. Vivrete una delicata sintonia con la persona amata. Sappiate tesaurizzare questi momenti e non chiedete alla relazione o alla sorte quel che non vi può dare. Tanti i film che trovano sintonia col vostro segno. Il classico "Il più grande spettacolo del mondo" dedicato alla magia del circo. O anche "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto" diretto da Lina Wertmuller, celebre regista del Leone.

I pianeti benevoli armonizzeranno i vostri rapporti sociali e sentimentali. I rapporti che si sono stabilizzati in virtù della fedeltà reciproca, della costanza, della pazienza, avranno da questo momento in poi una fase di gloria. Tanti i film che hanno una sintonia con la Vergine. Per esempio il bellissimo e pluripremiato "Le vite degli altri" o anche il poetico "Un cuore in inverno". Non dimentichiamo un capolavoro relativamente recente come "Hugo Cabret" di Martin Scorsese.

L'influsso benevolo dei pianeti rasserena l'atmosfera familiare e la alleggerisce da alcune complicazioni precedenti. Ritrovate intimità e calore affettivo con il vostro (o la vostra) partner quest'oggi. La completezza dell'unione richiede delle limitazioni e delle scelte che voi di buon grado seguite. Tante le opere cinematografiche che si possono associare al vostro segno. Tra queste, quelle giuridiche, come "Codice d'onore", l'"Onere della prova" o il classico "Ascensore per il patibolo". A queste possiamo aggiungere anche quelle commedie brillanti come "Se scappi ti sposo", o ancora "Quattro matrimoni e un funerale".

I pianeti vi guardano benevoli, ma vi invitano a prestare maggiore attenzione alla situazione famigliare. È il caso di mettere da parte alcuni programmi con amici e conoscenti e dedicarvi con il vostro slancio generoso a quel che succede in casa. In amore la combinazione zodiacale vi consente di ricevere soddisfazioni sentimentali notevoli, sia che abbiate avviato da poco una relazione d’amore o anche se portiate avanti un rapporto di coppia di lungo periodo. Tanti i film che possiamo identificare con il vostro segno. Uno su tutti, "Barry Lyndon" di Stanley Kubrick.

Una moderata positività continua ad aleggiare nel vostro segno. Una girandola di inviti, di feste, di ritrovi tra amici vi anima e vi mette in contatto con qualcuno che va vibrare le corde del vostro animo. Mercurio è il pianeta che annuncia imprevisti colpi di fulmine. Non chiudete le porte del vostro cuore se l'amore vi bussa! Tra i film adatti al Sagittario ci sono "The Mission" e l'illuminante "Sette anni in Tibet" con il Sagittario Brad Pitt.

I pianeti tornano a sorridervi: la vita familiare vi dona le migliori soddisfazioni, specie quelle tra genitori e figli. Vivrete un momento di sintonia con la persona che vi sta accanto grazie a un potente Plutone. Nettuno vi dona un rapporto appagante, specie se la relazione è iniziata da poco. Un film che si può adattare alle simbologie del Capricorno è senz'altro il capolavoro "Il nome della rosa", poi il classico "Notorius" interpretato, oltre che da Ingrid Bergman, dal Capricorno Cary Grant.

Le positività astrali sono numerose e vivrete un momento da protagonisti. Fate solo attenzione a non suscitare inconsapevolmente gelosie nella persona che avete accanto con il vostro comportamento troppo spigliato, socializzante, capace di creare l’armonia nei gruppi e negli ambienti più disparati. Tanti i film che scoprono assonanze con il vostro segno dell’Aquario. Si pensi a "Indovina chi viene a cena?" e a "Filadelfia". Si guardi i relativamente recenti "Moonlight" e "La vita di Adele". Inoltre nel filone sociale ricordiamo il classico, politico, "Novecento", poi ancora "Avatar", quindi il celebre "Hair" dove si cantava la splendida canzone "Aquarius".

I pianeti vi donano una salute ottimale e un'avvenenza di tutto rispetto, specie se appartenete al gentil sesso. Siate più presenti in famiglia, sacrificando qualche momento da dedicare alle vostre avventure. Atmosfere da sogno accompagnano le vostre soirée con la persona che avete scelto di avere accanto, sia che ci stiate da poco o che l'abbiate da diverso tempo. Se siete single non fate i timidi e lanciatevi con chi ha toccato il vostro cuore. Tanti i film che si possono collegare con il vostro segno che tradizionalmente associamo, tra l’altro alla produzione filmica dedicata alla fantascienza. "2001, Odissea nello spazio", "L’esercito delle 12 scimmie", "Cloud Atlas" sono tra i titoli più adatti a voi.