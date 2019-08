Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 agosto.

Il cielo astrale di questa domenica vi assicura un inizio settimana intenso e positivo. Continua l'esplosione amorosa. Il vostro desiderio di conquista cresce e, aiutati da Marte, vivrete vere e proprie rivoluzioni nella vostra vita sentimentale. I pianeti vi offrono buone opportunità per spendere i vostri soldi.

Giornata difficile dal punto di vista relazionale. C’è bisogno di comunicare e parlarsi col cuore con la vostra dolce metà in questa giornata di domenica. Qualche lieve incomprensione si staglia all'orizzonte. Trovate il modo per scongiurare, tirando fuori la simpatia, qualche momento di stanchezza o opacità che può caratterizzare oggi il legame di coppia. La Luna vi darà una grossa mano, fornendovi flessibilità e disponibilità all’ascolto intelligente. Non vi preoccupate se qualche piccola quantità di denaro in più fuoriesce dalle vostre tasche. Le vostre capacità di riempirle sono eccellenti e potete dormire sonni tranquilli.

Domenica di spensieratezza, pur con qualche baruffa amorosa col vostro (o la vostra) partner, specie se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Niente di grave, giusto un po' di pepe che ogni tanto non guasta nei rapporti. Per chi ha il cuore libero, Sole e Marte creano le condizioni giuste per incontri piccanti. Pianeti in esuberanti segni di Fuoco possono creare l’atteggiamento mentale giusto per spendere oggi con una certa disinvoltura.

Vivrete un momento magico da un punto di vista sentimentale. Gli effetti più sorprendenti li assaporeranno i nativi della terza decade. Sono favorite sia le relazioni intime, romantiche, che si mantengono da molto tempo, che le nuove, inebrianti avventure che nascono sotto ottimi auspici e consentono di vivere i sentimenti in un modo del tutto speciale. Siete uno dei segni più prodighi dello Zodiaco e proprio per questo dovete stare in guardia e non sperperare con troppa facilità il vostro denaro in sprechi e regali.

Mercurio entra nel vostro segno e vi dona tanta voglia di vivere. Questa domenica d'agosto la vivrete tutta d'un fiato con la persona amata. Il Sole vi dona sensibilità, intuito, generosità, qualità che esibirete con la persona amata. Spendete oggi un po' più del dovuto poiché vi piacerà non privarvi di nulla durante il weekend che, in teoria, dovrebbe essere il più spensierato dell'anno. Gli astri però vi invitano alla prudenza.

Vivrete un momento di vivacità familiare, grazie al ritorno di alcuni parenti per le vacanze. Splendide avventure amorose vi aspettano, specie se siete single: in questo giorno potreste incontrare l'uomo o la donna della vostra vita. Per chi è in coppia, vivrà una fase di evoluzione e maturazione consapevole del rapporto. Il vostro è un segno oculatissimo di solito per quel che concerne le spese e gli investimenti economici. Ma la congiuntura astrale di oggi potrebbe farvi fare poca attenzione ai vostri acquisti.

Domenica d'agosto in cui farete scintille! In amore un’atmosfera abbastanza eccitante vi stimola ad avventurarvi in imprese amorose, specie se il vostro cuore è libero. Se siete in coppia da tempo, Mercurio vi consente di far evolvere il vostro legame in direzione ancora più matura e consapevole. Non si escludono progetti impegnativi come convivenze, matrimoni e possibilità di mettere al mondo un figlio. Un bel Giove che transita in fausta posizione, vi dona la gioia di spendere ma senza spandere o sperperare.

La forma fisica è magnifica ed emotivamente siete molto soddisfatti. Una fortunata congiunzione zodiacale favorisce le avventure sentimentali facendole sfociare eventualmente in legami più stabili. Marte in angolo ancora contrario vi può rendere poco equilibrati in questa giornata nel maneggio del denaro. Non resistete a quei piccoli piaceri che riguardano la vostra casa o il vostro personale benessere. Cercate di regolarvi meglio e fate i conti con quel che è possibile tenere da parte.

I pianeti vi sorridono e vi fanno sprigionare un intenso fascino, il vostro vero "biglietto da visita" della giornata. Se siete single, vivrete una fase di trionfo. Con impegno e dedizione potrete trasformare i nuovi rapporti in qualcosa di più duraturo. Chi è in una relazione stabile invece, si gode i buoni effetti di Saturno, che vi ha portati verso una coppia affiatata ed equilibrata. In questa giornata spenderete allegramente, come di vostra abitudine.

Il vostro senso dell'umorismo vi rende irresistibili in ogni ambiente in cui vi troverete. In amore, Plutone vi dona capacità comunicativa, disinvoltura, umorismo. Ne beneficiano i legami sentimentali che avranno il dono della complicità mentale, dello scambio di interessi culturali, artistici, politici che avete in comune con la persona a voi adesso più cara. Chi è single, vivrà avventure molto stimolanti. La vostra parsimonia è proverbiale e fa sì che siate visti come il segno più risparmiatore dell’intero Zodiaco. In certi momenti, però, potete anche lasciarvi andare e spendere di più in quei piaceri che avete il diritto di concedervi.

Domenica vivace e giocosa come a voi più si confà con diversi pianeti che vi sorridono. In amore siate più teneri e romantici. Scegliete posti che vi assicurino un'atmosfera ideale affinché questo il desiderio di conquista si realizzi. Chi di voi è single e festeggia il compleanno nella seconda decade grazie ai favori combinati di Nettuno e di Saturno potrà fare un incontro folgorante e fortunato le cui conseguenze si misureranno poi più in là. Non abusate troppo della disponibilità che adesso avete, tenendo conto che avrete uscite che dovrete presto fronteggiare.

I pianeti sono benevoli con voi. State vivendo un momento abbastanza felice se siete in coppia. Urano e Nettuno fanno brillare il vostro lato sentimentale più intenso. In questo momento tendete, insomma a privilegiare il lato emotivo, poetico del rapporto di coppia, su quello fisico e passionale. Giove, pianeta del denaro, vi spinge a non preoccuparvi di spendere. Una voce interiore vi suggerisce però saggiamente la prudenza e il controllo, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio.