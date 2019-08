Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 agosto.

Quasi tutti i pianeti sono schierati a fare il tifo per voi. Metterete energia e passione in ogni cosa che farete. Programmerete passi impegnativi con la persona amata. Se siete invece appena entrati in una nuova relazione di coppia, non esagerate nel dare. Se siete liberi professionisti, i pianeti vi alleggeriscono delle seccature, donandovi il piacere di dedicarvi al vostro lavoro.

Alti e bassi astrologici in questo sabato d'agosto. Contrattempi e nervosismi non riusciranno però a intralciare un quadro tutto sommato positivo. Venere si mette di traverso tra voi e la persona amata. Questioni pratiche vi allontanano, complici anche interferenze familiari e di amicizie. Sta di fatto che vi trovate a dover gestire una situazione che non vi aspettavate: ma non vi lascerete di certo travolgere da nulla o nessuno che possa in qualche modo disturbare la vostra armonia di coppia. Mercurio vi darà la lucidità necessaria a risolvere le questioni. Da veri lavoratori dello zodiaco, chiuderete i vostri impegni con soddisfazione. Alle ferie vi aspetta l'inizio di un nuovo ciclo che si preannuncia estremamente produttivo.

I pianeti solleticano la vostra voglia di divertirvi. In amore sarete equilibrati e quieti, rendendovi perfetti a sciogliere eventuali tensioni di coppia. Sappiate non colpire troppi cuori con il vostro charme irresistibile! Malgrado l’avvicinarsi del periodo meno lavorativo dell’anno, se la sorte vi ha portato a farvi ancora stare in ufficio, vedrete aumentare considerevolmente il livello della vostra ambizione. Approfittate delle ferie per programmare la vostra attività.

I pianeti sono dalla vostra parte, con discrezione. In amore sarà confermato il vostro fascino. Se siete single e nati nella seconda decade cancerina, avrete modo di incontrare una persona speciale che vi farà letteralmente girare la testa quest’oggi. Fate attenzione alla vostra tendenza ad illudervi e tenete sempre ben saldo il timone della razionalità e i piedi ben piantati per terra. Le coppie stabili sentiranno alzarsi il livello del desiderio e della passione come non sentivano e provavano da tempo. Le crisi si risolvono. Se siete artisti o imprenditori, sarete aiutati da Nettuno nella ricerca degli escamotage giusti per concludere ciò che avevate iniziato.

La configurazione astrale vi dona benessere, buonumore, capacità di interagire col prossimo in modo sereno. L'ottimismo e il buon senso si aggiungeranno a un'innata voglia di vivere. La vostra vita sentimentale vive un momento d'oro. Avete tutte le carte in regola per farvi avanti con chi vi piace. Sarete vincitori nella sfida amorosa. State ancora lavorando? Mercurio vi renderà veloci.

Pianeti benevoli vi assistono, mentre qualche lieve nervosismo vi raggiunge da compagnie di amici un po’ capricciosi. La vita affettiva si nutre di gioco e di comunanza di interessi di vita. Sarete presenti, anche se vi sarà difficile lasciarvi andare a effusioni e dichiarazioni. Chiudete in bellezza in ufficio o in ogni altra situazione si svolga la vostra normale attività professionale. Alcune questioni che ancora non si sono risolte definitivamente, le lasciate saggiamente in sospeso: ve ne occuperete dopo le ferie.

Saturno e Plutone vi danno qualche grattacapo in un quadro astrale comunque positivo. In amore l'atmosfera è frizzante, soprattutto in vista delle ferie. Se siete all'inizio di una storia amorosa, sarete particolarmente seduttivi. Se siete dei liberi professionisti, portate a termine ogni impegno: sarete soddisfatti dell'impresa.

L'umore oscilla tra alti e bassi. Un piccolo contrattempo familiare vi affaticherà. Avete bisogno di tenerezza. Cercate di moderare le attese e procedete con scelte il più possibile equilibrate. Rinviate possibili richieste che volete fare e tenete un profilo più basso degli ultimi giorni. Terrminate gli impegni che avete ancora lasciato in sospeso con la calma e il controllo delle situazioni, che, da sempre, vi contraddistinguono. Non date peso a qualche chiacchiera e giudizio inopportuno dell’ultimo minuto che questo sabato vi arriva inaspettato.

Giornata abbastanza positiva per i sagittario. Sarete più vicini del solito alla dolce metà. La coinvolgerete nei preparativi di ferragosto. Per chi è single, attenzione ai nuovi incontri. Luna e Giove promettono di farvi fare faville a letto! Se state ancora lavorando, potrete contare su una grande energia psicofisica. Smaltirete gli impegni a grande velocità.

Mercurio non vi disturberà più e ritroverete la capacità di relazionarsi con figlie e figli, sorelle e fratelli in modo sereno come a voi più piace. Nonostante la vostra innata timidezza, Nettuno esalta lo slancio sentimentale, la voglia di compenetrarsi nell’altro, di abbandonarsi all’amore. Segno del lavoro concreto, se siete ancora impegnati in ufficio, oggi avrete forze a sufficienza per smaltire rapidamente anche le ultime incombenze.

Fortuna e gioia di vivere sono al massimo in questo momento. La Luna alleggerisce l’aria nella vostra sfera sentimentale. Sarete vicini alla persona amata, dolci e piccanti. Se siete single, è il momento buono per lanciarvi in nuove conquiste. Giove vi dà un temperamento passionale di tutto rispetto, dandovi le possibilità di riuscire a vivere momenti magici di intesa erotica con la persona amata. L'intuito vi permetterà di sbrigare velocemente queste ultime incombenze di agosto.

Le vacanze si preannunciano indimenticabili. Vivete una fase di pienezza emotiva, anche se potreste essere vittime di qualche gelosia nei confronti del partner. Questo atteggiamento non vi appartiene, ma non ostacolerà altri slanci d'affetto. State chiudendo l’attività che normalmente esercitate prima delle ferie estive? È comprensibile che ci sia una notevole confusione, ma non vi perdete d’animo.