Quali gatti domestici vivono di più e quali di meno?

Avere sette vite come i gatti non sembra essere un detto che ben si addice a questi felini. Una ricerca ha infatti rivelato la vita media domestica dei gatti nel Regno Unito e pare che se i birmani hanno l’aspettativa più alta - con una media di 14,4 anni - gli sphynx non se la passano proprio bene. "Essenzialmente quello che stiamo facendo è fornire una certa valutazione statistica, laddove in precedenza si trattava solo di supposizioni", ha affermato il dottor Dan O'Neill, coautore dello studio del Royal Veterinary College (RVC).

Qual è l’aspettativa di vita media di un gatto domestico?

Una proiezione importante tanto per i proprietari di felini quanto per i veterinari nel valutare eventuali cure mediche - afferma la ricerca pubblicata in un articolo pubblicato sul Journal of Feline Medicine and Surgery ed effettuata da ricercatori dell'RVC e della National Chung Hsing University di Taiwan – che ha preso in esame 7.936 gatti registrati presso i veterinari del Regno Unito morti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2021 per calcolarne la media durata residua per ogni anno di vita. Il risultato è stato che l’aspettativa di vita media rimanente per i gatti che sono nel loro primo anno di vita è di 11,7 anni, con un valore più alto – 12,5 anni – per le femmine, e più basso – 11,2 anni – per i maschi.