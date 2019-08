Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1° agosto.

Siete animati da un forte entusiasmo in questo agosto 2019. Il tono vitale è alto, siete sensibili e attenti. In amore, vi batte forte il cuore. Potrete vivere i sentimenti in libertà e con un tocco di romanticismo. Sarete vicini alla vostra dolce metà, sorprendendola con gesti d'affetto e momenti di profonda e appassionata unione. Siate fermi e seri sul lavoro. Equilibrio, imparzialità e generosità vi aiuteranno a gestire tutto nel migliore dei modi possibili.

Siete un po' stanchi, nonostante il vostro fisico sia incrollabile. Avete bisogno di vacanze per tornare a respirare. In ambito familiare i rapporti saranno leggermente complicati, con qualche sconfinamento nel caos. Vivrete momenti di appassionata intesa col partner. Il pianeta dell’eros si occuperà di fornirvi un sex-appeal non da poco, Saturno vi dona le giuste dosi di attenzione e programmazione. Se siete liberi professionisti, i vostri piani avranno vita facile e si realizzeranno.

Questo agosto vi trova molto fortunati. In amore c'è bisogno di maggiore tenerezza da dimostrare alla vostra dolce metà. Il vostro temperamento a volte troppo distaccato vi fa sembrare più austeri di quanto poi intimamente non siate o non vogliate apparire. Il pianeta del cambiamento, Nettuno, si trova ancora in angolo contrastante, costringendovi a prendere decisioni che non vi fanno stare tranquilli in ambito lavorativo. Adattatevi con intelligenza, estro e creatività.

Il vostro agosto sarà indimenticabile. I pianeti vi permettono di esprimere al meglio la vostra personalità, tanto nel settore sociale, quanto in quello familiare e affettivo. I vostri sentimenti vivono un momento positivo: vivrete momenti magici con il vostro partner. Plutone nel segno del lavoro, il Capricorno, a voi tecnicamente ostile, può non darvi tutta la concentrazione che ci vuole oggi in ufficio. Cercate di non prendervi impegni troppo gravosi e svolgete la vostra attività con più calma.

Siete esplosivi, pieni di gioia di vivere e ricchi di bontà d'animo. Siete in perfetta sintonia con la vostra dolce metà. Adattarvi a quel che l’amore autentico può darvi è la strategia vincente per migliorare l’intesa, seguirla con passo dolce e delicato. Se siete single, preparatevi ad affrontare storie vivaci e appassionanti. Un po’ di stanchezza in ufficio non incrina l’aria di buonumore che respirate e la capacità di collaborazione con i colleghi.

I pianeti vi donano salute e forma fisica, famiglia e rapporti amichevoli. Ma un Nettuno disarmonico vi procura qualche lieve intemperanza. È un discreto momento per gli affetti: comprendete le esigenze del partner, anche se Plutone può risvegliare istinti possessivi. Le vostre capacità lavorative, che sono davvero formidabili, si esprimono in tutta la loro potenzialità in questa giornata d’estate. Guai a chi vi accusa di essere pigri!

L’accordo con amici fraterni è il modo per recuperare il buonumore. E anche in famiglia in serata ritroverete poi inattese soddisfazioni. Plutone e Saturno potrebbero rendervi possessivi verso la vostra dolce metà. Placate le vostre ansie e cercate un'intima comunione con la vostra dolce metà. Incassate la stima dell’ambiente di lavoro, vi guadagnate nuove simpatie e giudizi positivi sulla bontà del vostro operato.

Si apre un agosto davvero fortunato per voi, dopo qualche mese decisamente faticoso e stressante. La salute psichica e fisica migliorano. Una nuova fiamma vi incendia i sensi. La vostra indole riservata e schiva vi porta però a fare "un passo avanti e due indietro": liberatevi di tutte le paure e non fermarvi di fronte alle difficoltà. I buoni effetti delle insospettabili capacità di lavoro che avete saputo dimostrare avranno un ritorno economico.

I pianeti sono in assetto positivo per voi, ma potreste sentire qualche tentazione di prepotenza, soprattutto nel privato, in famiglia e con gli amici. Fate attenzione a non alzare i toni. La vostra signorilità, la gentilezza d’animo, la regalità in certi casi, vi verranno sempre in soccorso. Il fuoco della passione vi incendia, reclamando sentimenti forti cui non deve mai difettare uno slancio erotico che sia pieno e coinvolgente. Ma se il partner è stanco, non fatene una "questione di stato". Con piglio direttivo tipico del vostro segno riuscite a mettere a posto una situazione complicata in ufficio. E vi guadagnate il plauso dei colleghi e dei superiori.

Se siete in vacanza avrete molti stimoli sul fronte intellettuale e culturale, una brillante vita sociale e tanta autoironia. Sarete in grado di sintonizzarvi con la vostra dolce metà nella prima parte della giornata, prima di cedere a qualche lieve disaccordo. Ma supererete ogni momentanea incomunicabilità. Siete ancora al lavoro in ufficio o di fronte al pc? L’efficienza con cui vi riuscite a fare spazio nella vostra attività professionale è davvero ammirevole e vi varrà l'attenzione dei vostri capi.

Le distrazioni sono dietro l’angolo e la testa può addirittura stare "per aria". Marte vi invita a godervi in leggerezza il flirt, la seduzione fine a sé stessa, la voglia di sapere di poter intimamente conquistare qualcuno. Tuttavia vi ritroverete a pensare ai sentimenti seri e corrisposti, che consentono da parte vostra un impegno costante e la necessità di dedizione esclusiva. Cosa sceglierete? Siete pressati oggi da varie sollecitazioni esterne, specie se siete nati in febbraio. Non si escludono anche imprevisti che vi possano trovare lievemente impreparati. Fate ordine.

Agosto si apre per voi sotto i migliori auspici. Sarete appagati per tutto ciò che toccherete! Urano in Toro vi apre all’amore vero, all’espansione sentimentale pura, alla fusione emotiva che può sfiorare la perfezione. Intuite magicamente quel che la persona vostra compagna pensa, sente e prevenite ogni suo desiderio. Plutone e Saturno vi fanno avanzare in modo considerevole in ufficio. Le vostre mete professionali non sembrano tante lontane.