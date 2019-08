Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 agosto.

Siete in uno dei vostri mesi preferiti. Chi di voi è patito di sport non esageri però in sforzi esagerati, specie se l’età non è più così verde. Molto in evidenza la parte passionale ed erotica dell’amore su quella sentimentale ed emotiva. Chi è in una dimensione di coppia stabile potrebbe avvertire fibrillazioni e nervosismi di troppo in questa giornata: non si preoccupi e curi il rapporto affettivo con la consueta generosità e l’attenzione che nasce dall’intesa mentale. Un intuito eccezionale vi guida in ufficio e vi fa trovare una soluzione da vero maestro cui nessuno aveva proprio pensato.

Prosegue la fase discreta iniziata già dal mese scorso. In questo quadro armonico l’unico contrasto è dato dalla configurazione dei valori Leone con Luna e Sole, Venere e Marte che vi mettono qualche sgambetto strada facendo. Nettuno e Plutone mettono le ali all’intesa sentimentale e anche a quella erotica che ha l’occasione di volare così in alta quota. I vostri capi vi chiedono una precisione decisamente eccessiva. Non vi innervosite, ma, con tatto e diplomazia provate a spiegarvi: è arrivato il momento per chiarire loro che la perfezione non è di questo mondo!

È una frizzante Luna in Leone a regalarvi colpi di fortuna inattesi e svolte del destino che non immaginavate. Giove nel segno del Sagittario può provocare qualche lieve baruffa con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla seconda decade gemellina. Niente di grave, ma non lasciatevi prendere da nervosismi eccessivi. Qualche collega vi sfida oggi a mettervi in gioco e a provare le vostre abilità sul campo professionale. In particolar modo se siete nati nella terza decade gemellina, ci vuole ben altro per mettervi in difficoltà!

Giornata abbastanza positiva. La vostra intuizione è protesa al massimo delle sue possibilità e vi consente di entrare in empatia in modo formidabile con le persone che popolano l’ambiente circostante. Non vi farà difetto una attivissima lucidità che permette di valutare ogni questione con equilibrio e buon senso. In grande rilevanza la parte romantica e sentimentale della relazione di coppia che prende il sopravvento su quella passionale. Grande fortuna agli amori che nascono in questo momento. Tenete sotto controllo la borsa: Saturno in angolo contrario vi renderà impulsivi nelle spese.

Quadro dei transiti di questo venerdì di inizio agosto abbastanza soddisfacente. La Luna in transito positivo per il vostro segno vi rende delicatamente partecipi a ogni più piccolo volere o addirittura al desiderio che la persona amata vi esprime. C’è una felice compenetrazione tra la parte emotiva della relazione di coppia con la parte passionale ed erotica di essa. Se le vostre ferie non sono ancora cominciate o addirittura se si sono già svolte, procedete con la vostra consueta tabella di marcia usando il rigore e la forza di volontà che vi contraddistinguono. Vi assiste una notevole baldanza.

Giornata ricca di stimoli sotto diversi punti di vista. I rapporti con figlie e figli, con sorelle e fratelli sono magnificati da una sintonia completa. Coltivate la relazione di coppia. Vedrete che niente e nessuno potrà scalfire i sentimenti autentici. Se siete ancora in ufficio vi toccherà avvertire una certa stanchezza per questa giornata che condiziona un po’ della vostra impareggiabile efficienza. L’agenda che avete di fronte è fitta di impegni e, per molti di voi nati nella seconda decade verginea, sotto la contrarietà di Nettuno, può mostrare un carico pesante. Tuttavia le vostre capacità di organizzazione razionale, la tenacia e l’accanimento nel perseguire gli scopi, vi porteranno poi a ottenere i risultati che sperate.

Mercurio in posizione ostile, dal segno vostro nemico amatissimo nello schema zodiacale, il Cancro, vi fa un pochino irrequieti in questo venerdì di agosto. Qualche necessario momento di confronto e di dialogo vi occupa oggi in famiglia, specie nel delicato rapporto tra genitori e figli o tra fratelli e sorelle. Plutone e Saturno, astri della profondità nell’intesa razionale e della capacità di entrare in contatto stretto con la persona che vi sta più a cuore, transitano in angolo dissonante. I vostri capi vi chiedono troppo? Potreste subire oggi qualche direttiva che vi sembrerà eccessiva.

Prospetto dei transiti piuttosto luminoso. Vi godete una fase di salute e di benessere, riuscendo a stabilire una bella armonia in famiglia con i vostri cari. Nettuno transita in felice posizione, promettendo romantici incontri. Urano è in aspetto dissonante e vi rende indecisi rispetto a una proposta importante che vi viene presentata, specie se siete nati in ottobre. Cercate i consigli delle persone a voi fidate e competenti prima di sciogliere la riserva.

Sole e Luna si alleano per darvi energia e dinamismo, spirito trascinatore e generosità. Accordo sessuale e intesa mentale: queste sono le linee direttrici su cui viaggia il rapporto di coppia. Con un intuito eccezionale, garantitovi dalla bella posizione della Luna, signora della capacità di percepire, specie se appartenete alla terza decade del Sagittario, riuscite a indovinare come risolvere una questione che in ufficio vi era parsa ambigua. Il vostro impegno professionale sarà poi ampiamente ripagato.

Una configurazione decisamente a voi favorevole accompagna questo primo venerdì del mese di agosto. La forma fisica è discreta, ma, in special modo, a mostrare tutta la sua freschezza ed efficienza, è la lucidità mentale. Un flusso emotivo intenso si stabilisce oggi tra di voi e la persona che vi sta accanto. Chi è invece ancora single, scopre nel mondo dei social media alcune impreviste opportunità di incontro e di relazione. Sul lavoro recuperate il vostro classico atteggiamento pronto e sveglio e non vi fate frastornare da nulla!

Un Giove amico troneggia e vi favorisce in questa calda estate 2019. Marte transita in posizione contraria dal segno di Fuoco intensamente passionale del Leone e vi rende un po’ spigolosi con la vostra dolce metà. Se avete abbracciato la libera professione il transito di Giove benefico vi regala veri e propri momenti di gloria. Una razionalità che si rivela di incalcolabile valore vi consente di proporzionare sempre le vostre ambizioni ai vostri effettivi limiti. I passi che farete saranno ben ponderati e non si spingeranno oltre la vostra gamba.

È uno stupendo Nettuno a illuminarvi questo venerdì. Ottime le indicazioni sulla salute e su una intima condizione di benessere psicologico. Vi conquistate un’armonia di coppia come da tempo non succedeva con la persona che avete scelto di avere accanto. Giove continua a mettervi qualche ostacolo nel lavoro se siete ancora nel chiuso dei vostri uffici. Non date particolare peso a chi vi richiede operazioni troppo puntigliose che rispettino precisi parametri e sono caratterizzate dal perfezionismo. Continuate a lavorare secondo le vostre inclinazioni e seguendo il vostro metodo che si rivela come il più vincente.