Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 agosto.

In questo sabato di piena estate troviamo un parterre planetario che tifa tutto per voi. Dal Sole a Marte, da Venere a Giove, da Nettuno a Urano, i corpi celesti sono schierati a vostro favore. In amore, aumenta il vostro batticuore per una persona che ora è entrata pienamente a far parte della vostra vita. Se invece fate parte della schiera dei single, un incontro speciale vi rallegra lo spirito promettendovi scintille. Se, infine, lavorate anche oggi, vi spendete con successo per una persona che versa momentaneamente in difficoltà.

Un colpo al cerchio, positivo, lo dà oggi Mercurio, che occupa il segno alleato del Cancro, uno alla botte, negativo, lo infligge Marte, dal segno del Leone. L’effetto è una situazione rilassata in famiglia, ma qualche dissapore con gli amici. Per quanto riguarda l’amore, tenete a freno la vostra tipica tendenza alla gelosia che può oggi essere stuzzicata. È vero che a volte qualche piccola scaramuccia può mettere più pepe alle relazioni, ma è bene in ogni caso non esagerare. Infine, anche se siete già in vacanza è impossibile mettere un freno alla vostra voglia di fare che si esprime anche nelle faccende domestiche, nella riparazione per oggetti, nel giardinaggio.

All’orizzonte una giornata tutto sommato positiva. È vero che Nettuno crea qualche nervosismo con figli e amici, ma voi, con la vostra tipica tendenza a minimizzare, riuscite a non farvi scalfire più di tanto dalle baruffe. In amore, invece, Venere vi aiuta a dare equilibrio al vostro rapporto di coppia. Infine, Mercurio, il vostro pianeta guida, in felice rapporto con la Luna, quest’oggi vi apre a svolte importanti in campo professionale, specie se svolgete un’attività autonoma.

Grazie a Venere, quest’oggi, per voi il quadro è sostanzialmente positivo. Vi accompagna, infatti, uno stato generale di benessere, consentendovi di agire con tatto e delicatezza in ogni situazione. Specialmente se siete nati in luglio e appartenete al gentil sesso. In amore, quest’oggi, ascoltate la voce del vostro intuito, che da sempre vi guida nel fare la scelta giusta. La tenerezza e la complicità con cui riuscite ad avvicinare la persona che ha colpito il vostro cuore, vi aiuterà molto nella conquista. Se persino oggi lavorate, fate attenzione: Saturno in angolo contrario vi rende distratti.

Quest’oggi, grazie a un quadro planetario favorevole, riuscite ad affrontare ogni situazione con la coerenza e la temperanza che vi contraddistinguono. In amore, Venere vi fa da madrina nell’avvicinarvi alla vostra dolce metà. L’intesa, sia di tipo fisico – passionale, che di carattere sentimentale, ne risentirà arrivando a sfiorare una rara completezza. Se siete cuori solitari, invece, proiettatevi alla volta di audaci conquiste. Se lavorate anche oggi, avrete sicuramente delle fastidiose incombenze da sbrigare ma non vi preoccupate: riuscirete a portare a casa il risultato in tempi brevi.

Nelle situazioni difficili nelle quali vi ritroverete quest’oggi, affidatevi con fiducia al vostro intuito: vi guiderà verso la giusta direzione. In amore, ad esempio, Nettuno vi metterà di fronte a qualche ostacolo. Non vi lasciate scoraggiare, e vedrete che riuscirete a superare una momentanea fase di contrasto o di incomprensione. Se, infine, svolgete un’attività artistica o collegata con il mondo della comunicazione, la bella positività di Mercurio vi consente di esprimervi nel modo che più fa per voi.

Un Mercurio ancora dispettoso dal segno stile del Cancro, può mettere qualche freccia spuntata al vostro arco. Ma in amore un felice Giove vi porta a comunicare e avvicinarvi a chi vi sta cuore in modo fortunato. Il pianeta più grande dello Zodiaco vi dona un eloquio razionale e di tanto in tanto condito da elementi di poesia. Sul lavoro, infine, sappiate farvi scivolare di dosso qualche stanchezza passeggera. Saturno in angolo disarmonico potrebbe avervi affaticato non poco se lavorate anche oggi.

Giornata di inizio agosto abbastanza discreta con Nettuno e Saturno in ottimo aspetto. In amore, invece, è Mercurio il vostro alfiere, in grado di amplificare un fascino magnetico che porta a sicure conquiste. Per quanto riguarda la vita professionale, la vostra agenda quest’oggi, nonostante sia sabato, potrebbe essere comunque fitta di impegni. Ma non vi scoraggiate, riuscirete a farvi trovare sempre pronti e a terminare tutto quel che vi aspetta nel minor tempo possibile.

Intreccio planetario che vede i valori Fuoco molto positivi per il vostro segno ad accendere ancora di più i vostri entusiasmi e la voglia di divertirvi. In amore, questa giornata di agosto sarà molto positiva per le vostre relazioni. Saturno, infatti, vi guarda di buon occhio dal segno amico del Capricorno. Più complicata la situazione di chi abbia cominciato da poco una relazione sentimentale. Nettuno in angolo disarmonico vi obbliga a impegnarvi di più. Se dovrete stare anche quest’oggi in ufficio, consolatevi con il fatto che Marte e Venere trasformeranno le incombenze quotidiane in una passeggiata di salute.

Urano, combinato con Saturno ospitato nel vostro segno, vi promette una giornata molto brillante e positiva sotto tutti i punti di vista. In amore, create una felice sintonia con la persona che avete accanto, viaggiando all’unisono, specie se il vostro compleanno si festeggia tra il 26 e il 29 di dicembre. Per quanto riguarda la vita professionale, se siete liberi professionisti, un geniale Plutone in transito nel vostro segno vi fa venire delle idee davvero interessanti da non sottovalutare.

Quest’oggi, grazie agli astri, non vi mancheranno serietà, impegno, rigore, abbinate a una grande spirito di osservazione. Tutte attitudine che vi aiuteranno a sistemare qualche piccolo disguido nella vita di coppia. Se siete single, invece, Marte imbronciato vi costringe a venire allo scoperto e a esporvi: e voi lo farete usando le vostre qualità. Per quanto riguarda la vita professionale, saprete sfruttare questo sabato di agosto per esaminare tutte le potenzialità che offre un futuro progetto di lavoro.

La vostra signora ideale, la Luna, si trova oggi in angolo dissonante dalla Vergine. Questo aspetto si riverbera negativamente sul vostro segno, soprattutto da un punto di vista emotivo. Ciononostante, se avete una relazione stabile, Plutone, pianeta dell’eros, garantisce un sereno svolgimento della quotidianità. I single, invece, vivono una fertile stagione di successi e c’è chi non riesce più a riconoscere in loro la tendenza alla timidezza. Per quanto riguarda la vita professionale, se dovete lavorare anche oggi, vi accompagna una freschezza mentale che vi permetterà di dare il vostro meglio nonostante la stanchezza.