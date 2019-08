Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 4 agosto.

LEGGI ANCHE L'oroscopo del 5 agosto

Venere in splendido aspetto vi apre a una giornata di scoppiettanti novità che vi rallegrano lo spirito. In amore, Sole e Marte, oltre a Venere, vi aiutano a riconquistare il vostro partner dopo una fase un po’ complicata. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, il vostro governatore ideale, il Sole, riceve oggi Giove, pianeta del denaro. È possibile quindi che ne risentiate, con la voglia di spendere che potrebbe impossessarvi di voi.

Saturno, quest’oggi, guida la schiera dei vostri alleati che vi accompagnerà per tutto il mese di agosto. Il pianeta, infatti, è in posizione privilegiata per il vostro segno ed enfatizza attitudini come la razionalità e la lucidità. In amore, Nettuno vi guarda con gli occhi dolci dal segno dei Pesci e vi regala un sentimento corrisposto che vi intenerirà. La configurazione astrale, infine, vi aiuta a tenere ben stretti i cordoni della borsa, specie se appartenete alla seconda decade taurina. Non esagerate nelle spese, preferendo un sano risparmio.

Quadro dei transiti in linea di massima positivo. Soltanto Giove e Nettuno vi guardano imbronciati e vi invitano a non lasciarvi trascinare in polemiche inutili. In amore, Sole e Mercurio in angolo benefico col vostro segno vi aprono a svolte guidate dalla razionalità in campo affettivo. In special modo se festeggiate il vostro compleanno in giugno, avrete modo di portare avanti progetti di vita che sono fonte di stabilità per la coppia. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, è probabile che non riuscirete a gestire il vostro denaro con la consueta oculatezza. Tenete sempre in mano il timone della razionalità e difficilmente compirete scelte sbagliate o inopportune.

Profilo planetario discreto per questa domenica di inizio agosto. Fate soltanto attenzione al rapporto con sorelle e fratelli: Saturno in angolo ostile potrebbe non facilitare la comunicazione e in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 9 di luglio. In amore, Urano e Venere sono dalla vostra parte e vi promettono una domenica dove la vostra affettività si potrà esprimere in modo felice e appagante. Infine, la tendenza, che a volte avete, ad essere un po’ troppo spendaccioni, potrebbe imporsi anche oggi e in particolar modo in serata. Cercate di tenere i piedi ben piantati a terra e di non lasciarvi trascinare in acquisti futili, o troppo impegnativi per le vostre tasche.

Gioco dei transiti che da’ il via a un’altalena di emozioni. Il principale colpevole è Urano che vi dona attami di grandi ottimismo seguiti da qualche istante di malumore. Ma non fateci troppo caso, non avrete ragione di preoccuparvi. In amore, cercate di avvicinarvi con più dedizione alla persona che avete accanto. Forse negli ultimi tempi, senza accorgervene, l’avete un po’ trascurata. Se siete single, invece, non saprete resistere al fascino dell’avventura. Non è escluso, però, che, contrariamente alle aspettative, vi troviate alle prese con una persona che sia in grado davvero di catturarvi nella sua rete. Un difficile aspetto di Urano, infine, non vi fa essere oculati nelle spese. Specie se siete nati dal 24 al 29 di luglio fate attenzione a non esagerare.

Anche quest’oggi, la Luna vi regala una grande empatia che potrete sfruttare in tutti gli ambiti della vostra vita. In amore, il luminare notturno e Mercurio, vi garantiscono una piena sintonia con la persona amata. E, se appartenete alla terza decade verginea, potrete contare su una facilità di intendervi, raramente sperimentata prima. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, la dissonanza celeste tra Nettuno e Giove vi porta ad essere un po’ troppo parsimoniosi, nonostante in generale siate molto generosi.

Configurazione planetaria mediamente buona con forti valori di Fuoco dal segno del Leone a innalzare i vostri entusiasmi specie se siete nati nella prima e nella terza decade bilancina. In amore, Saturno si mostra abbastanza imbronciato per voi nella sua posizione celeste in questa domenica di inizio agosto. È possibile che alcuni vostri atteggiamenti troppo rigidi incidano negativamente sul rapporto di coppia facendovi apparire prepotenti. Sappiate recuperare attraverso il vostro tipico senso dell’umorismo e la simpatia che vi contraddistingue. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, la vostra tipica tendenza a concedervi spese spesso superflue, quest’oggi potrebbe prendere il sopravvento. Cercate di controllarvi e di tenere qualcosa da parte per quando le vacche saranno magre.

Domenica di inizio agosto gratificata dalla presenza di Mercurio. Se siete nati in novembre avrete un momento di vera gloria dal punto di vista del fascino e della bellezza fisica, sia che siate uomini o che apparteniate all’altra metà del cielo. In amore, Urano in angolo disarmonico può accentuare i vostri difetti principali che sono appunto quelli di un temperamento viscerale e instabile. Non sottoponete la persona che avete accanto a questa giostra e qualora succedesse tentate di recuperare con la vostra tenerezza. In questa domenica fate attenzione anche alla gestione del denaro: potreste essere un po’ tirati. Questa momentanea avarizia potrebbe essere la spia di una vostra tendenza a non volervi concedere del tutto. La generosità che possedete dovete tirarla fuori con i vostri cari, senza paura di perdere qualcosa di importante e prezioso.

In questi giorni, tutti i pianeti compongono una musica su cui voi potete danzare con grande disinvoltura. In amore, è in evidenza la parte passionale ed erotica della relazione, con un plus di esuberanza tutta da spendere con la persona che avete accanto. Sia che sia la compagna o il compagno di una vita, oppure se si tratti di una storiella estiva. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, quest’oggi, è in evidenza la tendenza a spendere il vostro denaro. Se siete nati in dicembre, sarete costretti a tenere un po’ a freno i cordoni della borsa.

Urano, in angolo benefico, vi spalanca una prima domenica di agosto che si manifesta sotto i migliori auspici. In amore, però, fate attenzione a non far venir fuori la vostra tipica possessività, che, Plutone potrebbe fomentare proprio oggi. In compenso corre in vostro aiuto una grande razionalità, che vi aiuta a mitigare i picchi negativi. Se, infine, avete a che fare con spese di qualsiasi genere, questa giornata mettete in funzione il radar della vostra oculatezza: vi aiuterà ad evitare compre inutili.

Prospetto dei transiti per questa domenica un po’ altalenante. Per il vostro segno c’è un grintoso Giove a proteggervi da tutti gli attacchi che provengono da altri pianeti. In amore, potrebbe risultare difficile coniugare la parte dell’impulso e del desiderio erotico con la continuità e la costanza degli affetti. Lo Zodiaco vi consiglia di ascoltare la vostra anima sentimentale. Giove, infine, gratifica ormai da mesi il vostro segno e dovrebbe aver collaborato a farvi rimpinguare le vostre tasche. Un cattivo aspetto di Urano, però, provoca risultati ambigui: da un lato accentua la tendenza a spendere, mentre dall’altro può indurire a chiudere i cordoni della borsa.

Gli auspici astrali che questa domenica di inizio agosto vi prepara sono di tutto rispetto e vedono arrivare per voi i buoni influssi di Urano. Si innalza così il livello del vostro fascino che non è disgiunto da uno stato di salute psicofisica eccellente. In amore, Giove in angolo disarmonico dal segno del Sagittario vi rende meno esuberanti del solito da un punto di vista erotico. Adesso, però, quel che più sembra importarvi è l’incastro emotivo, che prende decisamente il sopravvento su quello passionale. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, la vostra generosità è in costante espansione, ne darete oggi prova con parenti, amici e conoscenti che si intratterranno con voi casualmente.