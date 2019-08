Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 agosto.

Un gruppo di pianeti continua a spalleggiarvi in modo da garantirvi successi in diversi campi. Nuove amicizie in arrivo e stabilità familiare in cui rifugiarvi. Vi avvicinerete alla persona che vi interessa in maniera fantasiosa e poco convenzionale. Se state cercando lavoro, la risposta è per voi in una professione che vi darà il comando. Tradizionalmente all'Ariete si assegna la capacità di gestione del potere politico, di mestieri in cui si viene fuori in prima persona: tutte attività che richiedono un grande investimento sul carisma, elemento fondamentale anche nel teatro e nel cinema.

Un cielo molto armonioso vi aiuterà a trovare la soluziona a molti problemi che vi assillano. Vivrete momenti teneri e appassionati con la persona amata. Per i single, nuove e appossionanti avventure estive si profilano all'orizzonte. La vostra versatilità vi renderà pronti a intraprendere molte professioni, anche diverse tra loro: agricoltura, giardinaggio, gastronomia, profumeria e medicina. Siete in grado di amministrare bene il denaro, ma non disdegnate escursioni nel mondo artistico: tv, moda, fotografia e canto sono campi in cui potete cimentarvi.

I pianeti allontanano le preoccupazioni che vi hanno tediato nei giorni scorsi. Vi dedicherete alla dolce metà con tenerezza e dedizione, ricambiati. Se siete single, avventure amorose inaspettate vi attendono. Se siete alla ricerca della vostra strada lavorativa, ricordatevi che le attitudini e i talenti collegati con il vostro segno sono il commercio, la pubblicità, la vendita. Le relazioni pubbliche fanno al caso vostro e vi consegnano la palma della vittoria sul podio della capacità di intrattenere molteplici rapporti. Siete dei maestri anche nel campo artistico.

Superata qualche piccola seccatura in famiglia, potrete dedicarvi all'amore, per recuperare un po' di intesa con il vostro partner. Se siete single, fate attenzione alle frequentazioni abituali. Alcuni conoscenti sono pronti a farvi conoscere qualcuno di davvero speciale. In un segno creativo come il vostro le attitudini e i talenti davvero si sprecano! Dalla psicologia alla ginecologia, passando per architettura e arredamento, i cancerini possono cimentarsi allegramente anche nell'arte della scrittura.

Giornata d'estate in cui fate venir fuori il vostro protagonismo, l'estro, la voglia di stupire il prossimo. Avrete una notevole energia, che esprimerete con successo nello sport. La Luna vi aiuta a sintonizzarvi con il partner. Passione ed erotismo sono al picco. Esplode l'eros anche nei cuori che avevano abbandonato l'idea di farsi coinvolgere dal sentimento d'amore. Riuscite a mostrare tutta la vostra spinta generosa nell'attività di insegnante, anche se il Sole vi spinge verso il settore del lusso. Inoltre, il Leone è un segno ben predisposto al volo.

La vita familiare si trova in armonia con quella sentimentale e sociale, più private e vissute con leggerezza fuori di casa. State vivendo un rapporto sentimentale per voi molto appagante. L'artigianato e l'abilità manuale sono le valenze fondamentali del vostro segno che governa appunto le mani. Siete predisposti a svolgere lavori che ruotano attorno alla cura del corpo, dall'estetica alla medicina. Siete a vostro agio anche con i computer e avete una bella abilità commerciale.

Giornata di divertimento assicurato. Siete in vacanza e vi state godendo l'estate. Con essa, anche il rapporto con il partner. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, amici cari ocugini e parenti prossimi vi faranno entrare in contatto con un nuovo interesse sentimentale. Saturno vi indirizza verso tutte le professioni giuridiche e legate al rispetto della legge, dunque anche l'inserimento nelle squadre di polizia, di ispettore e vigile urbano. Venere vi rende bravi designer, ottimi grafici e ricercati critici d'arte. Altro mestiere principe del segno è l'addetto alle agenzie matrimoniali.

Plutone nello specifico, vi dona la forza di volontà per farvi valere. Saturno apre le porte del vostro cuore a una nuova storia nata da poco. Sempre Plutone, pianeta massiccio governatore del vostro segno, vi spinge a giocare il vostro talento attivo e creativo nella politica, arte in cui siete uno dei segni più in gamba. Le speculazioni finanziarie che implichino un minimo di rischio, vi vedono nel vostro territorio privilegiato e sono appannaggio di un astro governatore: potreste esprimervi come produttori e registi cinematografici, scrittori di gialli e interpreti preferibilmente, a teatro, al cinema, in tv, di ruoli "maledetti".

Il benessere fisico e psicologico è al suo picco. Qualche piccolissimo dissapore può sorgere soltanto in ambito familiare. In amore si impone la necessità di una scelta di costruzione e di programmazione nell'ambito di una relazione affettiva che state portando avanti da tempo. Gli astri dicono che è tempo di convolare a giuste nozze. Giove vi dona una bella voce, che potrete utilizzare nella professione forense o nell'insegnamento. Siete portati per le lingue straniere e questo vi rende adatti in lavori in agenzie di viaggi. Tra i talenti artistici spicca quello per la musica, creata ed eseguita.

Un nuovo giorno d'agosto abbastanza sereno vi attende. Giove vi continua a voler bene dal segno amico del Sagittario. Un’affettività forte e stabile vi caratterizza. Se il vostro cuore è ancora libero, lasciate aperta la porta e fatevi corteggiare da chi ha deciso di volervi catturare e prendere. La vocazione più chiara del Capricorno è ai posti di comando o dall’esercizio del potere (politico, economico, intellettuale, artistico). Si può puntare sulla professione medica o sull'editoria, senza disdegnare la cucina e l'enologia. C'è anche una discreta abilità nell'interpretazione cinematografica.

Vivrete una discreta armonia in campo familiare e nel settore delle amicizie. La Luna vi permette di sintonizzarvi con la vostra dolce metà, aituandovi a coltivare un legame stabile. È la passione, quest'oggi invece a farvi volare, se siete ancora single. Urano, vi dona capacità tecnologiche di primordine e notevoli abilità informatiche. Nettuno ottime capacità di mediazione e di conciliazione diplomatica. Nel campo medico molto presenti sono invece gli psicologi e anche gli psichiatri. In ambito artistico, invece spiccatissima è la vocazione e il senso musicale.

Cielo di agosto che vi trova in una condizione mentale e fisica perfetta. State anche vivendo un momento di appassionato coinvolgimento ed emozioni alle stelle. Sta solo a voi saper cogliere adesso i doni che la il Dio delle occasioni vi fa, sia che siate single oppure che abbiate un rapporto d'amore stabile. Il vostro segno ha moltissime chance di professioni e talenti, anche e soprattutto di tipo artistico. Siete portati ad assistere chi è debole. Sapete usare i piedi per fare arte. La creatività nettuniana investe in ogni modo in maniera trasversale molti ambiti dell'espressività artistica, come il cinema, la pittura, la recitazione. Ultimo e non meno importante il design di moda.