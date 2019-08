Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 agosto.

Nella sfera della famiglia e delle amicizie, della socialità in seno all’ambiente di lavoro, vi trovate in una fase di serenità e di benessere generale. La vostra naturale espansività trova una espressione felice nella dimensione amorosa. Marte si trova nel segno amico del Leone e vi promette scintille che si verificano nell’intimità dell’alcova, specie se festeggiate il compleanno nella seconda decade. Organizzate i vostri viaggi con l’entusiasmo che vi contraddistingue non tralasciando ogni piccolo dettaglio possa tornarvi utile. Saturno dissonante ospitato nell’attentissimo Capricorno vi dice però di passare e ripassare al vaglio ogni cosa.

Quadro dei transiti planetari abbastanza positivo, malgrado alcune dissonanze astrali qua e là. La nuova configurazione astrale avviene in un punto per voi felice e ne avvertite gli influssi benefici. State forse un po’ trascurando la persona che avete accanto, specie se siete nati in aprile. Un atteggiamento più tenero e dolce da parte vostra non sarebbe male al fine di recuperare un po’ più di intimità e di affiatamento reciproco con il vostro (o la vostra), partner. Gli ultimi definitivi impegni prima delle ferie non vi danno tregua, ma voi non vi fermate un attimo e, con la vostra infaticabilità, vi dedicate affinché tutto sia lasciato in modo perfetto.

Cielo di agosto radioso in cui Sole e Venere si dispongono in angolo benefico dal Leone consentendovi piacevoli sorprese. Evento del giorno è l’ingresso della Luna nel segno dello Scorpione che vi consente di coniugare la parte sentimentale con quella passionale dell’amore, in perfetta armonia, come a voi più piace. I single si guardino attentamente attorno e raccolgano gli sguardi che sono puntati loro addosso! Mercurio, vostro nume tutelare, vi sostiene potentemente e specialmente se fate un lavoro collegato con la parola, l’eloquenza, la capacità di persuadere. Molto favoriti gli avvocati, i giudici, i venditori d’asta e i pubblicitari.

Giornata di piena estate abbastanza serena. I due corpi celesti dell’avventura, anche eventualmente sentimentale, Luna e Nettuno, sono in posizione entrambi ottimale. Un afflato emotivo dalla connotazione particolarmente romantica accompagna lo svolgersi degli incontri sentimentali o anche semplicemente solo di quelli che abbiano carattere erotico. Con la vostra calma serafica e la pazienza che il vostro segno riesce a infondervi sempre, risolvete le ultime questioni che si presentano oggi in ufficio. Per fortuna Urano stabilmente favorevole e sempre se siete nati nella prima decade, vi fornisce la tempra giusta per non scoraggiarvi e arrivare al traguardo, stanchi sì, ma felici.

Siete gratificati da un tono vitale smagliante e da una energia psicofisica notevole: l’ideale per affrontare alcune piccole scaramucce che si verificano in famiglia. I nati in agosto possono vivere un momento di emozioni estive davvero esaltante assaporandolo con la loro dolce metà in riva al mare. Alcune incomprensioni che erano sorte nei giorni scorsi si allontanano definitivamente. Se ancora siete in ufficio la giornata passa in maniera tranquilla e vi consente di svolgere la vostra attività in modo sereno.

È possibile che riusciate quest’oggi a portare a compimento tutti gli innumerevoli progetti che avevate programmato di realizzare sul piano pratico. In famiglia cercate il dialogo con i vostri conviventi ed evitate prese di posizione troppo nette abbassando eventualmente i toni. Una vostra antica fiamma sorge all’orizzonte e voi provate nuovamente un desiderio per questa persona, che, evidentemente, non si era mai spento. L’istinto vi dice di non fermarvi di fronte a nulla e lanciarvi ancora in una nuova avventura! Bando dunque alle vostre proverbiali timidezze! Impossibile, anche se siete in vacanza, per voi il dolce far niente. Vi affaccendate in casa a mettere a posto oggetti e utensili dismessi o che non funzionano. Se vi capita potrete coltivare orti e giardini.

Una festosa armonia aleggia in ambito familiare dove riuscite a trovare tutti simpatici. Un’atmosfera da favola accompagna i vostri tête-à-tête con chi vi sta più vi fa battere il cuore in questo momento. Se ancora non avete incontrato l’anima gemella, possibile il colpo di fulmine sperato. State per chiudere le abituali attività in ufficio prima di andare definitivamente in vacanza o per lo stacco del Ferragosto? Con diligenza e senza bruciare le tappe, riuscite a ottemperare a tutte le scadenze al momento giusto, lasciandovi il tempo che ci vuole per rimettere un po’ di ordine mentale cui non difetta uno sguardo di riflessione su quanto avete compiuto nell’ultima metà anno.

Nuovo giorno d’agosto che nasce sotto buoni influssi planetari. Gli scorpioncini nati nel mese di ottobre hanno l’occasione di riprendersi dalle fatiche invernali liberandosi di tossine morali e materiali. Sentite un pressante bisogno di evasione e di aria nuova. Provate a distrarvi con nuove frequentazioni e a fare luce dentro voi stessi. Nettuno in angolo magnifico dal segno artistico dei Pesci vi permette di rivolgere i vostri interessi culturali verso poesia, musica, fotografia. Avrete modo di apprezzare alcuni eventi e manifestazioni che si tengono durante la stagione estiva e di condividerli con gli amici di sempre.

È un martedì in cui il desiderio di completezza con la persona amata, di fusione emotiva, di maturità in ogni campo vi invade. Anche in famiglia scoprite che avete da curare intensamente i rapporti. Il mondo dei sentimenti è in pieno rigoglio quest’oggi. Se siete single è molto facile si creino le condizioni giuste per un incontro. Organizzate le ultime fasi del lavoro che vi resta prima della chiusura definitiva per le ferie. Se siete responsabili del rendimento di altre persone Saturno in angolo armonico vi rende autorevoli ma non autoritari.

Profilo dei transiti planetari abbastanza positivo. In famiglia i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli acquisiscono un grado di spessore maggiore e si alimentano con la reciproca affettività. I valori che sono per voi essenziali nei sentimenti sono la fedeltà, la stima e la capacità di portare avanti un progetto di vita comune insieme alla vostra dolce metà. Se siete ancora in ufficio a brigare per le vostre incombenze quotidiane, sappiate che un bel Saturno in congiunzione col vostro segno, vi dà la possibilità di essere rapidi ed efficienti, concreti e dotati di un felice tempismo in ogni vostra mossa. Solo se festeggiate il vostro compleanno tra il 25 e il 31 di dicembre dovrete fronteggiare imprevisti e adattarvi con un po’ più di fatica.

Affettività, sensibilità, senso artistico sono a vostra disposizione. Momento di decisa armonia amorosa, tanto se avete la buona sorte di un partner fisso, oppure godete della compagnia di un incontro occasionale. Nel tempo libero estivo vi ritemprate con la lettura di un buon libro o la visione di un film dell’ultima stagione che vi siete perso. La Luna, pianeta della creatività collegato al cinema, in splendida posizione vi dà la fortuna di acchiappare i vostri i cineasti preferiti.

Giove è ospitato in un punto dello Zodiaco per voi dissonante, in Sagittario, ma nulla di grave, vi caratterizzerà soltanto come necessità di dedicarvi con maggiore dedizione alla vostra famiglia. Una nuova fiamma si accende per voi e vi fa scordare d’un colpo tutte le difficoltà affettive che avete dovuto affrontare nella stagione appena trascorsa. Gli strascichi, decidete adesso, che non è più il caso di tirarveli dietro, le nostalgie non accompagnano più le vostre giornate! Siete agli sgoccioli con le ultime consegne in ufficio? La Luna, in splendido aspetto da uno dei segni dove vi può inviare i suoi influssi migliori, lo Scorpione, vi consente di gestire questa parte finale delle vostre incombenze lavorative in modo eccellente.