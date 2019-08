Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 agosto.

Quadro dei transiti planetari molto vivacizzato da varie presenze planetarie. C'è la necessità di contemperare la parte affettiva e sentimentale della relazione d'amore con quella passionale – erotica. Quale il testo classico che può farvi appassionare se ancora non lo avete ancora conosciuto o letto? Potrebbe essere il bellissimo "Un amore" del geniale Dino Buzzati nato sotto il segno della Bilancia.

Profilo dei transiti decisamente buono in questo mercoledì d'agosto. Rapporti familiari e amichevoli rallegrati da una felice corrispondenza di intenti vi garantiscono una giornata d'estate serena. Non solo passione e eros ma anche un'intesa intellettuale profonda e feconda vi riesce a legare alla vostra dolce metà. Quale il libro che per voi potrebbe stimolare la piacevolezza della lettura nella quiete estiva? Per restare ai classici, i transiti planetari odierni suggeriscono il bellissimo "Le braci" dell'Ariete Sandor Marai.

Configurazione piuttosto buona in questo mercoledì estivo. Sarete più affascinanti e seducenti del solito. La congiunzione di Marte al Sole nel Leone, ancora attiva in cielo, vi riscalda la vita di coppia. Se siete in vacanza e volete leggere o riprendere un testo di un autore amato, eccovi il classico di Francis Scott Fitzgerald "Tenera è la notte", dove potrete assistere alla eterna tematica della coppia, ma anche alle insidie che ne costellano il cammino di stabilità e durata.

Cielo sereno-variabile. Niente di preoccupante, solo in famiglia dovrete fronteggiare qualche piccola scaramuccia. Giornata che appare un po' condizionata da alti e bassi sotto il profilo sentimentale. È possibile che senza volerlo si creino gelosie nella vostra dolce metà, magari senza che ne siate proprio consapevoli. Un'autrice capace di farvi vivere molte emozioni nella lettura è l'ungherese Agota Kristof. Il suo romanzo più bello che meglio incarna uno spirito tormentato, è senz'altro la "Trilogia della città di K. - Il grande quaderno, La prova, La terza menzogna".

Nuovo cielo d'agosto in cui alcuni favori indiscutibili dei pianeti si alternano a contrasti. In famiglia in particolare, la Luna vi stimola a cercare un confronto dialettico con figlie e figli. Venere e il Sole vi aprono a bollenti passioni estive. Un consiglio di lettura nel relax e nelle potenzialità riflessive della vacanza estiva può essere il bellissimo "Gita al faro", scritto della geniale e indimenticabile Virginia Woolf.

Gioco dei transiti discreto questo nuovo giorno di agosto. In particolare sono in evidenza i rapporti tra figlie e figli e sorelle e fratelli. Dovete faticare un po' oggi a sintonizzarvi pienamente con la persona amata. La vostra solida affettività sarà in grado di fugare dubbi e lasciare alla coppia tutto lo spazio che merita. Siete placidamente in vacanza sulle rive del Mediterraneo o nel verde della campagna? Potrà senz'altro interessarvi leggere un classico della letteratura universale come "Cecità" del geniale Josè de Sousa Saramago.

Prospetto dei passaggi planetari di questo mercoledì d'agosto che vi vede in uno dei primi posti sul podio dei segni fortunati dello Zodiaco. Una magica Venere miscela sentimenti e eros, tenerezza e passionalità. Consiglio di lettura (o rilettura) per l'estate, il bellissimo "Orlando", di Virginia Woolf. La metamorfosi toccata al personaggio del romanzo che, attraversando vari secoli, da uomo diventa donna, rivela il mettere in discussione ironicamente la società patriarcale e i valori dominanti.

Astri che volgono sempre più verso un cielo sereno per voi. Solo i rapporti con sorelle e fratelli, figlie e figli richiedono maggiore cura e attenzione da parte vostra. Momento decisamente favorevole per la dimensione emotiva e affettiva del rapporto di coppia. Un libro per l’estate? "Suite Francese" di Irène Némirovsky, il suo romanzo più famoso, rimasto incompiuto, che ha come sfondo l’occupazione tedesca di Parigi all'epoca della seconda guerra mondiale.

Firmamento astrale di questo mercoledì abbastanza luminoso. Venere, Giove e il Sole collaborano a far sì che il vostro legame sentimentale vi dia la soddisfazione della serena stabilità e della fiducia. Quale il libro da leggere se siete sotto il solleone o nel placido ristoro di dimore fresche e arieggiate in campagna o in montagna? Per la tematica avventurosa del vostro segno una bella Venere nel segno creativo del Leone suggerisce oggi lo stupendo "Medicus" di Noah Gordon, dove si narra la storia di un medico che viaggia tra l'Inghilterra e la Persia nel Medio Evo.

Prospetto dei transiti odierni abbastanza promettente dove l'unica negatività è rappresentata dal pianeta Mercurio nel segno nemico del Cancro, che può dare qualche lieve nervosismo in famiglia. Saturno ospitato nel vostro segno e Nettuno nel segno alleato dei Pesci guidano i giochi di questa prima metà d’agosto del 2019. E sono giochi che vi vedono spesso vincere partite sentimentali o erotiche complicate, ma estremamente stimolanti. Quale il romanzo che potrebbe toccare le vostre corde se siete già in vacanza? Potrebbe trattarsi del classico "Guerra e pace" di Lev Tolstoj.

Il segno dell'Aquario è oggi illuminato da transiti in maggioranza positivi. Solo la vita familiare può lamentare qualche mancanza e nel rapporto tra i figli o tra sorelle e fratelli. Mercoledì in cui l'amore si può scrivere con la A maiuscola. Siete nello stato d'animo migliore per far entrare le emozioni e farvi pervadere da esse. Un grande classico che la pigra aria estiva può farvi scoprire o riscoprire è il colto e poetico "Le memorie di Adriano", della Gemelli Marguerite Yourcenar.

Volta celeste rischiarata per voi da varie positività planetarie. I più fortunati di voi saranno i nati nella seconda decade pescina che si godono i favori plutonici di disinibizione e di attrattiva sessuale in modo libero e spigliato. Per voi, segno sognatore per eccellenza, il classico da proporre è uno dei tanti stupendi dello scrittore tedesco naturalizzato svizzero Hermann Hesse: si tratta del mitico "Siddharta", romanzo di formazione, espressione della ricerca di sé stessi e dell’orgoglio dell'individuo di fronte al mondo e alla storia.