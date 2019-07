Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 31 luglio.

Giornata quasi trionfale in cui molti pianeti sono schierati a vostro completo favore. In particolare la Luna e Venere, che occupano entrambe il segno amico del Leone. In amore il vostro fascino spicca, con notevoli conquiste. Sul lavoro, accogliete questa giornata che chiude il mese di luglio con una sicurezza in voi stessi che comunica fiducia anche agli altri. Marte e Giove vi portano buona sorte, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di marzo al 9 di aprile.

Oggi la Luna illumina il vostro cielo, contrasta alcune negatività e vi rafforza, rendendo più chiare alcune questioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi. In amore, Venere e Marte dal segno del Leone hanno entrambi un po’ messo alla prova negli ultimi tempi la vostra capacità di reggere alla solitudine affettiva, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade. Ma Nettuno viene in vostro soccorso, così vi avventurate nel giardino dell’amore, ma senza perdervi. Per quanto riguarda la vita professionale, un tempestivo intuito vi mette al riparo da un’incombenza lavorativa che vi doveva essere affidata, proprio nel momento della chiusura dell’ufficio. Riuscite a schivarla con la vostra tipica capacità di non occuparvi di ciò che non vi compete, che farete ben presente a chi di dovere.

In questo bel fine luglio vi anima un’incontrastata gioia di spirito con cui riempite ogni attimo della vostra vita. Venere e Sole sono per voi propizi e determinano uno slancio irresistibile verso quel che più vi piace. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il pianeta dell’amore vi infiamma il cuore. Se siete single, quindi, è il caso di cogliere bene lo sguardo di chi vuol essere molto più di un vostro amico. Sul lavoro, Luna e Marte si alleano per farvi giungere a mete professionali insperate fino a poco tempo fa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 14 di giugno. Vi godete il successo che vi è arrivato. E lo sapete condividere con la vostra famiglia.

Quadro dei transiti discreto. La Luna è fino al pomeriggio nel vostro segno e vi protegge da alti e bassi nel tono e nell’umore e da qualche dissapore in famiglia. In amore, Saturno non vi fa sentire completamente in sintonia e a perfetto agio con la persona che vi è accanto. Cercate comunque il modo di stupire e di incantare chi vi vuol bene. Sul lavoro, Nettuno, pur molto positivo per voi, provoca una forte voglia di affermarvi e vi porta a lievi tensioni in ufficio, specie se appartenete alla seconda decade. Sarà poi la vostra adattabilità a farvi sciogliere i nodi nel migliore dei modi.

Quadro dei transiti planetari discreto, specie da un punto di vista emotivo e familiare. In amore, una Luna ospitata proprio nel vostro segno di fuoco vi fa lanciare in audaci conquiste sentimentali. E non è escluso possiate portare a casa un ottimo risultato. La sosta di Marte nel Leone, lenta ed efficace, vi sta rendendo strategici e, prima di lasciarvi andare completamente alle emozioni, saggiate il terreno e fate tesoro delle passate esperienze. Sul lavoro, una presa di posizione di un vostro superiore vi rabbuia un attimo, perché va contro certe vostre intenzioni. Non vi preoccupate, il mese sta finendo, riprenderete il discorso con più calma a partire dalla prossima occasione.

Cielo positivo in cui avrete conferme dei buoni influssi che i transiti vi inviano, in special modo sotto il profilo familiare e delle amicizie. In amore, se affollate anche voi la schiera dei cuori solitari, Venere innalza il vostro fascino alle stelle. Seducete con facilità e calamitate l’attenzione col solo potere di uno sguardo. Attenzione, però, alle "vittime" che potete lasciare sul campo quest’oggi, anche a quelle che cadranno nella vostra rete del tutto inconsapevolmente. Sul lavoro, quando volete sapete farvi largo sfoderando una grinta che mette tutti in riga. Quest’oggi sarete stimolati a farlo ancor di più grazie all’influsso di Plutone.

Giornata non del tutto positiva a causa della Luna in angolo contrario. In compenso, in amore, Venere porta ampi sprazzi di sereno. Ascoltate i battiti del vostro cuore che accelereranno sempre di più, grazie a una nuova conoscenza che ha avuto il merito di risvegliarvi i sensi. Non vi trincerate dietro impegni e incombenze varie e seguite le vostre emozioni. Per quanto riguarda la vita professionale, cadete di nuovo in una routine lavorativa che vi annoia. I capi vi tengono sotto pressione con impegni, richieste e ordini. E Saturno non vi alleggerisce la giornata, quindi, prendetela con filosofia e sopportate un po'.

Giornata fortunata e produttiva durante la quale chiuderete il mese di luglio con un sereno appagamento per tutto ciò che avete fatto. In amore un pizzico di fantasia, combinata con il gusto per l’avventura (che non disdegnate), ricreano l’armonia dentro e fuori di voi. Nettuno nel segno amico dei Pesci è il direttore d’orchestra di cambiamenti di capitale importanza nella vostra sfera emotiva, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 10 di novembre. Sul lavoro, state costruendo mattone su mattone il vostro successo con tutta la vostra infaticabile energia. I vostri sogni professionali sono sul punto di realizzarsi e siete attivissimi, intraprendenti e carichi di prospettive.

La Luna e Venere nel segno amico del Leone vi offrono una giornata di successi e affermazioni personali. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la sorpresa più dolce vi giunge proprio dal pianeta dell’amore: difficile che il cuore rimanga solitario per molto, se siete single. Guardatevi attorno, siete sul punto di sedurre ed essere sedotti. Sul lavoro, se alzerete la posta al momento giusto, tirando fuori tutto il vostro meglio, potrete guadagnare posizioni di rilievo o di comando.

Ultimo giorno di luglio che si rivela operoso, capace di chiarire alcune questioni in vari ambiti. In amore, vi dedicate alla persona amata, attenti e precisi in ogni dettaglio che potrebbe renderla felice. Ascoltate le ragioni di chi vi fa battere il cuore con quella delicatezza e profondità emotiva che, quando volete, sapete mettere in campo. La Luna contraria fino alle 15 vi richiede un impegno concreto nel concedere alla vostra dolce metà una parte più consistente del tempo che solitamente dedicate al lavoro e alle incombenze quotidiane. Per quanto riguarda gli impegni professionale, in ufficio godete del sostegno di Saturno e Plutone.

Questo mercoledì di fine mese vi vede in una perfetta forma psico-fisica. In amore, se siete cuori solitari, vi trovate nel pieno di avvincenti battaglie sentimentali, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di gennaio al 4 di febbraio. Venere e Luna, entrambi tecnicamente ostili dal segno del Leone, non vi concedono tregua. Che c’è di male se vi lasciate coinvolgere da teneri ed effimeri flirt? Non pensateci troppo e abbandonatevi agli sguardi che incrociano la vostra strada. Sul lavoro prende il via una fase di rinnovamento. Il merito è di Giove che vi invita a fare un unico sforzo: abbandonare tutte le esitazioni, che spesso vi frenano.

Si apre una fase in cui la vostra personalità carismatica farà scintille. Vera bacchetta magica dei vostri successi a tutto campo, dall’attività lavorativa alla sfera intima e privata, sarà il vostro proverbiale estro. Per quanto riguarda l’amore, una tenera Luna, a partire dalle prime ore del pomeriggio, vi fa affrontare la serata con i battiti accelerati per una persona nuova, conosciuta da poco. È il momento di prendere iniziative, di decidere se volete fare sul serio. Sul lavoro, giocate una partita combinando abilmente tattica e strategia. Mercurio è sempre al vostro fianco, ma dal segno mite e poco propenso a lotte e battaglie del Cancro. Vi farà vincere, con fini sottigliezze diplomatiche, alcuni scontri che, in altri tempi, avreste potuto perdere.