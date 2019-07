Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 luglio.

Venere in posizione fortunata vi rende lo spirito lieve e vi apre beneficamente alla socialità. Si annuncia per voi una giornata serena per gli affetti, specie se avete al vostro attivo una relazione stabile. La programmazione di progetti come un viaggio o una vacanza vi tiene impegnati e vi fa condividere felicemente la febbre dell’organizzazione insieme alla persona che vi è compagna di vita adesso. Chi di voi è, invece ancora single, si scopre incuriosito da una persona nuova, conosciuta a una festa e di cui non sospettava potesse raccogliere il vivo interesse. Il Sole dal segno amico del Leone, vostro nume tutelare, vi garantisce una borsa moderatamente piena: vi potete perciò permettere qualche piccolo lusso in più.

Configurazione planetaria abbastanza positiva con influenze che vi spingono a mete ambiziose e a tenere testa brillantemente a situazioni difficili. Mollate le esitazioni e vi affidate completamente ai vostri impulsi in questa giornata di fine luglio. Il vostro carisma raggiungerà livelli altissimi e lo verificherete sul campo. Quando volete sapete essere magnanimi e lo mostrate nelle questioni affettive e familiari dove il vostro cuore si intenerisce come burro. È proprio quel vi che accade questa giornata, con i vostri figli, che vi riescono a far scucire una discreta sommetta di denaro per comprare loro giochi avvincenti.

La vostra naturale spontaneità di carattere è il punto di forza di questo lunedì di fine luglio. Esibite il vostro fascino spiritoso in diverse situazioni, dall’ambito familiare a quello amichevole e riuscite a risollevare sempre i momenti di apatia con la vostra spumeggiante allegria. Quando siete innamorati siete capaci di slanci coinvolgenti e appassionati. È quel che vi succede ora che una nuova fiamma si è accesa e vi sta prendendo l’anima e il corpo. Siete forse il segno più portato per le spese pazze, ma quest’oggi una voce di prudenza vi tratterà da qualsiasi ipotesi di shopping selvaggio.

Alcune contrarietà dei giorni scorsi sono allontanate o messe tra parentesi momentaneamente. Sensibilità, profondità, dedizione, sono gli ingredienti che vi aiutano a dare spessore e unicità al vostro rapporto d’amore. Svolgete una professione che a che fare con la musica? Il passaggio di Nettuno in buon aspetto proprio nel vostro segno e specie se siete nati dal 5 al 10 di luglio vi favorisce in ogni aspetto che una simile attività artistica possa rappresentare per voi.

Profilo dei transiti che propone una giornata gioiosa e, senz’altro, più distesa e rilassante dei giorni scorsi. Venere nel vostro segno imprime alla vita affettiva un ritmo incalzante, giocoso: organizzate inviti e feste con amici che coinvolgono piacevolmente anche il compagno o la compagna di vita che avete accanto. Giove non vi fa essere del tutto oculati nelle spese, aumentando la vostra abituale tendenza agli eccessi. Non agite in maniera impulsiva, specie se appartenete alla seconda decade.

Il vostro temperamento pacato risolve oggi brillantemente qualche difficoltà nel seguire le tante proposte che arrivano dall’ambiente esterno. Non vi andrà più di tanto di immergervi nella frenetica e vivace fase estiva. Qualche piccola baruffa con la persona che avete accanto non turba l’aria fondamentalmente armonica che riuscite a creare nella vostra coppia. Abbiate soltanto cura di non scordare attenzioni che, per la vostra dolce metà, sono di significativa importanza. I vostri figli non economizzano molto il denaro che gli fornite? Fate loro un bel discorsetto, usando tutta la vostra pacatezza, ma anche esibendo le vostre conoscenze di economia politica.

Quadro dei transiti che mostra un cielo in cui arrivano piccole perturbazioni estive, ma che non turbano la serenità complessiva. La vostra anima gemella vi chiede maggiore impegno, specie da un punto di vista pratico nella gestione della coppia. L’organizzazione di una vacanza o di un viaggio può costituire motivo di divergenza o di contrasto, sia pure minimo e facilmente superabile. Chi di voi si occupi di arte, cultura e immagine, ha dalla sua i pianeti che meglio rispondono astrologicamente alla felice manifestazione di queste caratteristiche, ovvero Venere e Giove.

Si innalza il vostro buonumore e parallelamente aumenta la voglia di fare e realizzare che vi strappa ai pensieri del contingente. Vi dedicate all’organizzazione di feste e ritrovi con amici che non vedevate da tempo. Ritrovate le “affinità elettive”, per voi così essenziali in una relazione d’amore che si rispetti. Con la persona che adesso vi sta accanto, sperimentate un afflato particolarmente lirico. Gli astri consigliano di non esagerare nelle spese “ludiche” o effimere, vero punto debole della giornata. Sappiate regolarvi bene!

I transiti planetari di questo lunedì pongono un limite provvidenziale alle vostre troppo esaltanti fortune degli ultimi tempi. Restate in ogni caso uno dei segni dello Zodiaco maggiormente fortunati dell’intero periodo. Sole, Venere e Marte sono un motore a turboelica che vi muove verso mete erotiche o anche sentimentali esaltanti per l’Io e emozionanti per lo spirito. Provate, però a immedesimarvi quest’oggi nella persona che desiderate conquistare. Una spesa per un oggetto di lusso vi porta via un po’ di denaro, specie se appartenete alla seconda decade. Ma se ve la potete permettere, non c’è niente di meglio per farvi rialzare il morale.

Lunedì che vi riporta una maggiore freschezza e vivacità di spirito. Le lunghe passeggiate sulla spiaggia o negli ambienti di montagna vi ritempreranno mente e corpo. È in arrivo un fortunato mix di eros e di sintonia emotiva. Se avete a che vedere con una professione legata al commercio e alla vendita e lavorate anche oggi, un Saturno prodigioso, in congiunzione col vostro segno, vi garantisce risultati di buon livello.

Giornata gratificata da una interessante combinazione, moderatamente positiva. Benessere psicofisico e la fortuna di circondarsi di persone simpatiche e allegre non vi mancheranno. È un lunedì molto positivo per vivere i sentimenti che saranno ricambiati e alimenteranno una profonda, intima soddisfazione in voi. È il momento di progetti di vita che potete stabilire con calma con la vostra dolce metà: matrimoni, acquisti di nuove dimore di abitazione e, addirittura, il pensiero di mettere al mondo un figlio. Vi muovete, come al solito, con i piedi di piombo di fronte all’ipotesi di un investimento che vi viene prospettato. Stavolta, però siete intenzionati ad andare in fondo al progetto e non mollare la presa.

È la famiglia, intanto a impegnare i vostri pensieri e a farvi agire. Una questione da risolvere che riguarda il delicato rapporto tra genitori e figli, vi muove e condiziona il vostro stato d’animo. Abbiate cura di non far sorgere gelosie nel vostro o nella vostra partner. Venere, dal segno di Fuoco del Leone, in posizione tecnicamente indifferente, non vi fa essere sempre attenti e vi può rendere svagati in certi momenti, nell’ambiente degli amici e nei contesti sociali da voi frequentati. Sarà il vostro prodigioso intuito a correre ai ripari al momento giusto, evitando ripercussioni non di poco conto. Destinate una somma di denaro per un viaggio in una meta esotica che volevate raggiungere da tanto tempo e non vi preoccupate di spendere un po’ di più. Nettuno, divinità dei viaggi, vi fornisce i mezzi per ottenere quel che desiderate, specie se appartenete alla seconda e terza decade.