Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 luglio.

Cielo di fine luglio che mostra alti e bassi nel tono e nell’umore, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade. La Luna infatti sta transitando in un punto dello Zodiaco per voi delicato, il segno dei Cancro, e vi pone qualche dubbio. In amore Venere e Marte vi aiutano a gestire una complicata situazione che riguarda la famiglia d’origine del vostro partner. Con intelligenza, equilibrio e buon senso date i consigli più opportuni per risolvere la questione. In questa giornata, infine, non fatevi tentare da investimenti economici azzardati e aspettate di sentire amici e persone esperte nel settore. La Luna contraria può farvi prendere abbagli.

Una Luna profondamente in sintonia con le vostre corde vi assiste in questa giornata di mezza estate. E contribuisce a farvi comprendere, con fiuto infallibile, tutto ciò che si svolge attorno a voi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, è in netta evidenza la componente romantica dell’amore, che prende il sopravvento su quella passionale-erotica. Una fase positiva che non può che far bene alla salute della coppia. Sul lavoro, infaticabili e mai paghi, riuscite a tagliare per primi tutti i traguardi che vi siete prefissati.

Quest’oggi Marte, ormai da diverso tempo in angolo benefico per il vostro segno, protegge felicemente ogni vostra iniziativa. In amore, date libero sfogo alla vostra tenerezza, il vostro partener apprezzerà in modo particolare. Se invece siete single, Marte nel suo transito vi regala la possibilità di nuovi incontri. Fatene tesoro e lanciatevi all’avventura. Sul lavoro, fate un serio bilancio di quanto avete realizzato finora: potete essere completamente soddisfatti. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 29 di maggio.

È ancora una giornata molto vivace e dove non vi annoierete di certo. La Luna occupa il vostro segno, trovandosi completamente a suo agio. In amore, vivete un momento magico con la persona che vi sta accanto fatto di emozioni profonde, condivise pienamente con il partner e vissute con tutta la vostra naturalezza. In ufficio, infine, riuscite con uno dei classici vostri escamotage a non farvi incastrare in un impegno gravoso che vi volevano per forza assegnare.

Venere e Marte danno il via a una giornata che si prospetta molto positiva. Lo sentite soprattutto se siete nati nella prima decade del Leone e vi trovate di fronte a occasioni irripetibili, sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda la vita sentimentale, organizzate il prossimo weekend con il vostro amore, scegliendo di passarlo in una località di mare o alla scoperta di una città d’arte. Giove, pianeta dell’ottimismo ma anche della conoscenza, vivacizza con stimoli diversi e rinnovati il ménage di coppia. Riuscite, infine, a portare il vostro calore e la vostra gioia di vivere nell’ambiente di lavoro, che ultimamente era caratterizzato da un’atmosfera smorta e sonnacchiosa.

Quest’oggi Urano vi aiuta a tirar fuori tutta la vostra sicurezza in voi stessi. Dagli interessi personali fino al lavoro, ogni vostra azione è toccata dall’energia e vi consente di muovervi con passo spedito e deciso. In amore, la presenza di Venere vi stimola ad approfondire il rapporto con una persona da poco conosciuta. Disinvolti e curiosi, sarete particolarmente portati a sedurre con la forza trascinante del vostro sorriso. Sul lavoro, infine, ottenete attestazioni di fiducia che vi fanno sperare in un’imminente promozione.

Giornata decisamente stimolante con vari corpi celesti che vi tengono per mano e altri che vi pungolano per spronarvi a dare sempre di più. In amore, una persona molto attraente e conosciuta da poco è sul punto di farvi perdere la testa. Attenti però a Saturno che vi contrasta dal segno del Capricorno e vi priva di quella lucidità che da sempre accompagna le vostre azioni affettive. Abbandonare i freni della razionalità, a favore di un’emotività che promette scenari esaltanti, non è però così male e voi vi lasciate tentare. Infine, vi viene prospettato un buon investimento: studiatelo al meglio prima di arrivare ad accettare la proposta.

Nettuno vi dona una grande apertura mentale che vi giocate in ogni campo della vostra vita. Per il momento a sentirne i benefici influssi saranno soprattutto i nati nella seconda decade. Poi progressivamente tutti gli altri. In amore, una nuova fiamma è arrivata per riscaldarvi il cuore e ormai non vi potete più tirare indietro. Urano continua, tuttavia, a seminare insicurezze, specie se siete nati tra il 24 e il 28 di ottobre; ma ormai il dado è tratto e senz’altro la passione è fiorita. Sul lavoro, infine, un confronto con un vostro capo vi aiuta a indirizzare le vostre energie nel settore nel quale riuscite meglio. Sarà una scelta provvidenziale che vi aiuterà ad essere più produttivi.

Il pianeta dell’intelligenza, Saturno, è al vostro fianco in questa fase dell’estate. Vi rende, infatti, particolarmente attenti e sempre pronti a brillanti intuizioni. In amore, la Luna in Cancro vi stimola a tentare di avventurarvi in territori che vi potranno apparire insoliti da un punto di vista sentimentale, ma saranno poi estremamente coinvolgenti e avvincenti. Con il vostro fascino avrete senz’altro partita vinta. Sul lavoro, ordinate con precisione e diligenza tutti i vostri impegni e avviatevi in bellezza alla conclusione della giornata lavorativa. Giove, infatti, vi infonde la voglia di lavorare con gioia.

Quest’oggi sarete assistiti da Plutone, che farà in modo che anche le sfide più proibitive si rivelino affrontabili. In amore, in questo martedì di mezza estate, prevale la propensione per l’eros e per la dimensione passionale del rapporto. Sul lavoro, invece, giocate una partita ostica ma grazie a una nuova strategia riuscirete a dimostrare che avevate ragione. Urano in ottimo aspetto dal segno amico del Toro vi dona la sicurezza nei passi che state compiendo.

Profilo dei transiti in linea di massima positivo, in cui spicca un generoso Giove. In amore, giocate una "partita" avvincente con una persona nuova, appena conosciuta, che ha toccato le corde della vostra curiosità. Nettuno nel segno così simile al vostro dei Pesci, specie se siete nati nella seconda decade, vi consente di ottenere una complicità che potrebbe diventare il trampolino di lancio di una seria relazione sentimentale. Per quanto riguarda la gestione delle finanze vi tenta un nuovo investimento: Giove benefico vi consiglia di non lasciarvelo sfuggire.

La Luna, quest’oggi, vi regala una giornata abbastanza positiva. Non mancano di accompagnarvi, infatti, sensibilità, intuito e una visione sempre lungimirante della realtà. In amore, la parte sentimentale del rapporto ritorna al centro della scena. C’è voglia di tenerezza, desiderio di completare l’incastro di coppia con una cornice romantica. Non vi farà tuttavia difetto anche la componente erotica, spronati da Plutone. Mettete, infine, un tocco di vostro estro personale nello svolgimento della abituale attività lavorativa e non vi pentirete dell’effetto che otterrete.