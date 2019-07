Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 luglio.

Buon umore in crescita in questo sabato d’estate. Marte e Giove vi portano in dono lucidità e voglia di fare, in ogni campo. In amore, una nuova fiamma si fa spazio nel vostro cuore, specialmente se appartenete alla prima decade arietina. Senza neanche rendervene conto vi troverete nel gioco di sguardi, nella magia dell’intesa e, presto, nell’abbraccio dei sensi, con chi ha conquistato il vostro cuore. Vi attende un weekend di passione. Pur di sabato valutate un progetto di lavoro cui dovrete far parte, che viene sottoposto preventivamente alla vostra vigile attenzione. La competenza che dimostrerete nel portare a termine l’incarico fornirà gli stimoli giusti a chi dovrà lavorarci insieme a voi.

Anche se è sabato sentite il bisogno di rintanarvi nel vostro guscio o addirittura di isolarvi dal mondo: come mai? Un po’ di stanchezza e di stress potrebbero aver avuto la meglio negli ultimi giorni. Niente di grave: è in arrivo l’effetto benefico di Plutone. In amore, la Luna favorisce momenti intimità e tenerezza con la vostra dolce metà. In questo modo riuscite ad abbandonarvi completamente alle emozioni. Sul lavoro, pensate di rinviare a lunedì una complessa questione che è sorta ieri in ufficio e su cui non siete abbastanza lucidi e concentrati. Il progressivo spostamento di alcuni pianeti rapidi, come il Sole e la Luna, nella settimana prossima vi troverà svegli e più efficienti.

Transiti planetari di tutto rispetto in questo sabato di metà estate. In amore, il quadro sentimentale tutto sommato è positivo, ma la vostra dolce metà richiede da voi maggiori attenzioni. La Luna vi può rendere lievemente distratti oppure fare emergere piccole e non consapevoli superficialità nel vostro comportamento. Questa ipotesi può esprimersi in modo più netto se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 29 di maggio. Notevoli successi amatori si mostrano invece per tutti i Gemelli single della terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, riflettete su come comportarvi lunedì in ufficio. Sarà la vostra capacità di trovare un’intelligente mediazione a decretare il vostro successo. Da questo infatti dipenderà l’immagine che lascerete di voi nei vostri colleghi.

Quadro di questo sabato di metà estate abbastanza positivo. Venere, Sole e Luna si trovano infatti in splendida posizione per il vostro segno. In amore emerge la vostra classica voglia di tenerezza. La Luna in particolare, vi fa indulgere in romantici sospiri, specie nella serata. Ragione per la quale non sarà insolito vivere il sentimento d’amore in forma lirica: la vostra predisposizione a sognare ad occhi aperti può farsi strada molto facilmente. Anche se è sabato riflettete a lungo, con il vostro animo rilassato e paziente, su come riuscire a venire a capo di una situazione un po’ complicata in ufficio che dopodomani vi interesserà.

Quest’oggi attenzione ad Urano che vi suggerisce di curare casa, famiglia e i rapporti affettivi con i vostri cari. Dalla vostra parte è invece Marte, che si trova in congiunzione armonica col vostro segno allo scopo di farvi giocare un ruolo di primo piano in quasi tutti i campi. In amore, il rapporto con la persona che avete scelto di avere accanto va curato con maggiore profondità e dedizione, specialmente se vivete una storia iniziata da poco. Venere vi aiuta a raggiungere la complicità necessaria per creare l’amalgama necessaria. Per quanto riguarda la vita professionale, concludete la settimana con in tasca risultati che vi riempiono d’orgoglio. Vi siete anche affaticati, è vero, ma le conferme che avete ricevuto, dentro e fuori dal vostro ufficio, vi hanno restituito molte soddisfazioni.

Il Sole e Venere, quest’oggi, formano aspetti benefici per il vostro segno. Un sereno bilanciamento vi accompagnerà per tutta la durata di questo sabato. Un clima di affiatamento e di concordia vi favorisce anche nella sfera emotiva, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 14 di settembre. Il vostro partner apprezza molto la serenità che sapete irradiare, non soltanto sulla vostra coppia, ma anche nei confronti dei vostri amici. Sul lavoro, infine, Urano vi favorisce e sapete che vi obbligherà dopodomani, lunedì, a prendere posizione in una questione delicata in ufficio.

In questo sabato influssi contrastanti per il vostro segno. Da un lato abbiamo Marte che alleggerisce di molto la vostra vita familiare dai pesi che l’avevano un po’ gravata nei giorni scorsi. Dall’altro troviamo quest’oggi il Sole che vi guarda imbronciato. In amore dovrete scegliere tra l’intimità della coppia e la condivisione con gli amici. Questo sarà il dilemma di oggi, che potrebbe anche accompagnarvi nella giornata di domani. Ascoltate la vostra dolce metà e decidete, infine per quel che vi appare la soluzione migliore. Anche se è sabato, passerete molto tempo a ragionare su come bloccare lunedì un piano che in ufficio non sta dando i risultati sperati.

Anche in questo sabato la Luna è la vostra madrina d’eccezione. In amore, un intenso desiderio di seduzione si sprigiona in voi. Venere, Sole e il luminare notturno sono positivi per il vostro segno e stimolano anzi illuminano la vostra voglia di dare e di essere amati. Se avete una relazione stabile è possibile si colori stasera delle tenui atmosfere di un romantico tête-à-tête. Se invece siete single sono possibili colpi di fulmine inattesi. Infine, con pacatezza e senso di imparzialità cominciate a pensare a come mettere pace tra due colleghi che sono arrivati a non capirsi più. Il vostro garbo e la vostra capacità diplomatica vi faranno guadagnare stima e fiducia.

Preparatevi a un sabato particolarmente avvincente. Marte vi favorirà e stimolerà in ogni campo della vostra vita. In amore, si alza la temperatura delle passioni, specie se siete single e in cerca di avventure. La Luna si trova ancora in orbita dissonante col vostro segno e non vi fa scegliere tra le varie possibilità che negli ultimi tempi vi sono capitate sotto mano. Se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di dicembre lasciatevi guidare di più dalle emozioni e meno dalla ragione. Per quanto riguarda il lavoro, ieri, avete concluso in bellezza gli impegni che avevate da sbrigare in ufficio e già da oggi vi programmate con efficienza al lavoro di lunedì.

In questo sabato, la Luna si trova in buon aspetto e favorisce il vostro intuito. In amore, fatevi avanti con chi ha avuto il merito di farvi battere cuore. Il luminare notturno, vi permette di tirare fuori i vostri sentimenti quest’oggi, con particolare dolcezza e muovendo le corde più sensibili di chi vi sta interessando. Non vi manca la grinta vitale e l’appeal erotico: un formidabile Plutone vi spalleggia in tal senso e specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di gennaio. Per quanto riguarda la vita professionale, siete stati in un’atmosfera così tranquilla di collaborazione in ufficio la scorsa settimana che, oggi che è sabato, siete soddisfatti dei risultati che avete ottenuto.

Siete pronti per un sabato scoppiettante? I transiti planetari ve lo cominciano a preparare. Marte in contrapposizione nel Leone e Giove in Sagittario vi stimolano tutti e due a non star fermi un attimo, a organizzare il vostro divertimento nel migliore dei modi. In amore, se siete single, difficilmente vi si potrà afferrare questo sabato. I cuori già impegnati invece faranno un po’ fatica a rimanere accasati e si dovranno imporre una lucida autodisciplina, specie se festeggiano il loro compleanno tra il 30 di gennaio e il 4 di febbraio. Infine, meditate, già da oggi che è una giornata prefestiva, come sciogliere un nodo complicato che vi aspetta dopodomani in ufficio.

Questo fine settimana, grazie alla buona combinazione dei luminari, Sole e Luna, avrà un ritmo armonico. Per quanto riguarda la vita sentimentale, in evidenza la parte romantica e lirica dell’amore, che prende uno spazio più grande di quella erotica e passionale. Condividete con la vostra dolce metà interessi musicali, mentali e culturali, che uniscono, oltre ai vostri sensi, anche le vostre anime e il modo di percepire il battito del mondo. Se, infine, svolgete un’attività che si occupa di commercio e vendita, con Mercurio, principe degli scambi e delle transazioni, in posizione dinamica, fate particolare attenzione questo sabato a come vi muovete, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 di marzo.