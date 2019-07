Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 luglio.

Ci sarà un forte rinnovamento in tutti i campi. L'armonia in famiglia è presente a 360 gradi. I rapporti tra i genitori e i figli sono colmi di affetto e rispetto reciproco. La vostra salute è eccellente, ma fate attenzione a non sprecare energie. Vi avvicinate alla persona che adesso vi fa emozionare, con tutto lo slancio e la passione di cui il vostro segno vi dota. Riuscirete così a espugnare cuori rocciosi e impenetrabili. Gli astri vi permettono di concedervi alcuni lussi che vi allietano lo spirito.

Sarete stimolati a fare e realizzare, ponendovi saggiamente dei limiti che rafforzano la vostra maturità. Parlate meno e ascoltate di più ciò che gli altri hanno da dire. Vi servirà quando, a metà giornata, sarete chiamati a risolvere una questione, sia familiare o tra amici cari, e riuscirete a mediare con le situazioni che avete raccolto. Plutone rinverdisce la vita erotica. Urano renderà irresistibili le vostre prestazioni con il partner. Marte non vi fa spendere con tranquillità e disinvoltura, vi nega una completa soddisfazione ponendovi dei dubbi sulla bontà e sulla qualità di quel che avete acquistato.

Gli astri agiscono da stimolo sulla vostra personalità anti convenzionale che tenderà a esprimersi ancora più contro corrente. In famiglia sarete chiamati a mediare alcuni dissapori tra genitori e figli. Ristabilirete l’equilibrio servendovi dei vostri escamotage provvidenziali. Nettuno vi guasta l'atmosfera in amore. Il vostro partner manifesta un ardore molto intenso: sappiate ricambiare con lo stesso vigore. Con la vostra estrosa personalità troverete il modo di sintonizzarvi con l'amato/a. I frutti economici del vostro lavoro vi renderanno soddisfatti. Una spesa in più per il vostro personale piacere ludico ed edonistico, non è certo da considerarsi uno spreco! Rimanete sempre nei limiti.

Gli astri rinnovano il vostro gusto per l'avventura. State per realizzare un viaggi che vi infonderà nuovo spirito vitale. Anche il cuore si appassiona e viaggia verso nuovi interessi, in questo caso sentimentali, vedendo aumentare i suoi battiti come non succedeva da tempo. Siete uno dei segni più espansivi e generosi, quelli che non badano a spese, ma questa giornata vi scoprirà più prudenti negli acquisti.

Sarà un lunedì fortunato. L'influsso della Luna amplificherà la magnanimità, il gusto per il bello, la ricerca dei piaceri della vita. Una giornata trascorsa al mare a contatto con la natura e la luce solare, contribuirà a schiarire alcuni contrasti con il partner. Pensare a un progetto di vita insieme vi verrà facile. Sarà uno splendido Mercurio, dal buon vicino Cancro, a darvi le giuste direzioni dove poter incanalare le vostre prospettive. Urano continua a non farvi essere equilibrati nelle spese.

Il momento si rivela altamente positivo. Il vostro temperamento pacato sarà un po’ scosso da interessi e proposte che vi giungeranno da persone vicine. I troppi impegni sociali e mondani non vi aggradano: meglio la compagnia delle persone a voi care, che non vi diano problemi di alcun tipo. La vita familiare potrebbe essere attraversata da dissapori, specie nel delicato rapporto esistente tra i genitori e i figli. Potreste vivere qualche fibrillazione in amore. Tenete a freno la vostra gelosia. Urano vi donerà la capacità di comprendere e di adattarvi alle mutate situazioni. Smentendo la vostra fama di segno anche troppo parsimonioso, vi lasciate prendere oggi da una spesa eccessiva.

Arrivano novità in diversi campi, da quello sociale e mondano a quello familiare e più esplicitamente affettivo. C’è un desiderio di realizzare e costruire che vi caratterizza. A partire da questo lunedì programmerete diverse attività di vario genere. Marte vi dona una buona sintonia sul piano erotico. Con una battuta di spirito riuscirete ada alleggerire situazioni diventati pesanti. Se siete single e siete nati nella prima decade, sbaragliate gli avversari e conquistate persone socialmente molto ambite. State attenti a non spendere troppo. Lo spreco purtroppo si nasconde dietro l’angolo ed è opportuno ricordarvelo.

Questo nuovo giorno vi porterà la voglia di iniziare nuove imprese. Il desiderio di riunire persone care attorno a voi è fortissimo e stimolato dall’intervento degli amici più stretti, da coloro che vi vogliono bene. Buoni i rapporti tra i genitori e i figli, all’insegna della comprensione reciproca. Batte forte il cuore e vi avvicina sempre di più a qualcuno che da poco avete conosciuto. Il pianeta dei soldi, Giove, continua ad essere positivo. Non avete preoccupazioni economiche serie.

Avete una forte energia vitale e riuscirete a primeggiare in vari ambiti. La vostra attitudine all’accoglienza, specie se siete nati nella seconda decade, vi porta ad essere ospiti perfetti: farete sentire a vostro agio chiunque. Se siete in viaggio in un paese lontano e il vostro cuore è ancora libero, gli astri vi stanno preparando un amore irripetibile. Chi di voi ha un tranquillo ménage di coppia vive la consapevolezza di sentirsi una perfetta metà di un tutto con la sua compagna o il suo compagno di vita. Un bel Giove al centro del vostro segno vi garantisce introiti moderati per alimentare le vostre passioni culturali senza badare a spese.

In questo lunedì potreste sentirvi un po' stanchi. Preferite l’abbraccio degli affetti consolidati alla dimensione frenetica della folla o dei ritrovi mondani e festaioli. Il vostro umore è discreto. In questa giornata sarete in profonda sintonia con il vostro compagno. Avrete conti sempre in ordine, specie se appartenete alla prima decade del Capricorno. Potrete così abbandonarvi a concedervi qualche spesa un po’ eccentrica che desideravate da tempo oppure fare qualche regalo a chi vi vuole bene.

Una bella combinazione planetaria che si è ben posizionata per voi vi apre a un nuovo ciclo che promette folgoranti successi. Condividere interessi culturali e politici insieme alla vostra dolce metà è un dono che i pianeti vi stanno facendo. La vostra connaturata generosità è molto in rilievo in questa giornata e vi spinge a non dar peso alle spese. Per fortuna, grazie alla vostra disponibilità economica discreta, potrete essere di manica larga.

Adattabilità è la parola chiave di questa giornata di fronte a un succedersi di circostanze imprevedibili che impegnano tutto il vostro ingegno e, in certi momenti, anche la vostra proverbiale forza d’animo. Piccoli inciampi durante la giornata potrebbero rendervi la vita non facile. Attenzione a non esagerare in pretese con il vostro partner. Il buon senso fa recuperare la fiducia con manifestazioni di tenerezza. Vivrete una serata a due magnifica. Dimostrate tutta la vostra capacità di saper tenere i conti in famiglia di fronte a una questione patrimoniale un po’ ostica.