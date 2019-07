Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 luglio.

In famiglia vi godete una sentita armonia che si estende a tutti i componenti. I rapporti tra i genitori e i figli vivono un momento di particolare grazia e sono contraddistinti dal rispetto e da un profondo affetto reciproco. Grazie al favore degli astri ottenete grandi successi in campo sentimentale. La configurazione positiva dei pianeti vi permette anche di concedervi alcuni lussi che vi migliorano l'umore.

Sia che abbiate una relazione stabile, sia che abbiate rapporti occasionali, l'amore sarà caratterizzato da una rinnovata carica passionale. Siete un po' frenati nello spendere i vostri soldi con tranquillità e disinvoltura. Avete dubbi anche sulla bontà e la qualità di ciò che avete acquistato e ciò non vi consente di essere pienamente soddisfatti.

In famiglia ci sarà bisogno di tutta la vostra intelligenza e capacità di mediazione per regolare dissapori che si creano nel rapporto tra genitori e figli. Cercate di assecondare la rinnovata carica passionale della vostra dolce metà dimostrandole di essere sulla sua stessa lunghezza d'onda. Potete dirvi soddisfatti di quel che avete ottenuto con i frutti economici del vostro lavoro. Una spesa in più per il vostro personale piacere non è certo da considerarsi uno spreco. Cercate di mantenervi comunque nei limiti del budget.

Siete spinti verso nuovi interessi in campo sentimentale. Dovete, però, cercare di guardarvi da conquiste eccessivamete azzardate. La strada per attirare l'attenzione di chi vi piace potrebbe essere più in salita di quanto pensavate. Siete uno dei segni più espansivi e generosi, di quelli che non badano veramente a spese, ma questa giornata vi scoprirà più prudenti e meno impulsivi negli acquisti.

Una giornata trascorsa al mare a contatto con la natura e la luce solare contribuisce a risolvere alcuni contrasti che si erano verificati di recente con il vostro o la vostra partner. Potrebbe essere anche il momento giusto per pensare ad un progetto di vita a lungo termine. In questo periodo non siete troppo equilibrati nella gestione delle risorse economiche. Alcuni di voi tendono a spendere troppo, altri ad essere eccessivamente parsimoniosi senza una ragione oggettiva precisa.

I troppi impegni sociali e mondani non vi aggradano. Preferite la compagnia delle persone a voi care, che non vi diano problemi di alcun tipo. In campo sentimentale, tenete a freno la vostra gelosia. Sarete in grado di comprendere e di adattarvi alle mutate situazioni. Smentendo la vostra fama di segno anche troppo parsimonioso, vi lasciate prendere oggi da una spesa eccessiva.

C’è un desiderio di realizzare e costruire che vi caratterizza. A partire da questo lunedì vi programmate diverse attività, relazioni e piani da seguire. Gli astri vi garantiscono una sintonia serena con la persona che avete accanto, soprattutto sotto il profilo passionale. Se, invece, siete single, riuscirete a conquistare persone socialmente molto ambite. Potete attingere a riserve monetarie che adesso per voi sono cospicue. State attenti, però, a non spendere troppo, come spesso amate fare.

Il nuovo giorno di luglio porta una ventata di allegria e voglia di iniziare nuove imprese. Aumenta l'interesse, anche sul piano sentimentale verso una persona che avete conosciuto da poco. State attraversando un periodo positivo dal punto di vista economico che vi consente di stare un po' più sereni.

La vostra attitudine all’accoglienza vi porta ad essere ospiti perfetti, tali da far sentire a proprio agio i vostri invitati come nessuno sa fare. Se siete in viaggio in un paese lontano e il vostro cuore è ancora libero, gli astri vi stanno predisponendo un amore irripetibile. Chi di voi ha un tranquillo ménage di coppia vive la consapevolezza di sentirsi la perfetta metà di un tutto con la sua compagna o il suo compagno di vita. Gli introiti percepiti possono alimentare le vostre passioni culturali senza la necessità di badare a spese.

In questa giornata una profonda sintonia con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco vi rallegra. Potrete abbandonarvi a qualche spesa un po' eccentrica che desideravate da tempo, oppure gratificare le persone che vi vogliono bene con doni che sono alla portata delle vostre tasche.

Condividere interessi culturali e politici insieme alla vostra dolce metà è uno degli aspetti caratteristici di questa fase della vostra relazione di coppia. La vostra naturale generosità è molto in rilievo in questa giornata e vi spinge a non badare a spese. Grazie alla vostra disponibilità economica non avete grossi pensieri.

Attenzione a non esagerare in pretese con il vostro partner. Frenate quelle pulsioni che potrebbero trasformarsi in un pericoloso boomerang per voi. Dimostrate tutta la vostra capacità di saper tenere i conti in famiglia di fronte a una questione patrimoniale un po' ostica. La vostra grande abilità e scioltezza nei rapporti vi ha fatto tenere sempre i nervi saldi e gestire così tutta la questione in perfetto ordine.