Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 luglio.

È un momento in cui il lato passionale della relazione amorosa prevale su quello sentimentale. Chi desideri, però, un appagamento emotivo sostanzioso dovrà saper pazientare e lavorare sulla qualità del rapporto. Oggi la vostra strada è aperta a consistenti successi, sia che svolgiate una professione autonoma o un lavoro dipendente. Avrete l'occasione di fare importanti progressi nella vostra carriera.

Cercate oggi di ascoltare con attenzione le esigenze del partner. La configurazione astrale potrebbe non favorire lo sviluppo di alcuni vostri progetti di coppia che rischiano di rimanere, per il momento, in stand by. Se avete abbracciato una professione autonoma, la scelta di strade più consone alle vostre abilità e alla vostra natura si riveleranno oggi in tutta la loro chiarezza. Avete in mano le redini del vostro destino, sappiate guidarlo con risolutezza, equilibrio, maturità.

La vostra capacità di venire incontro alla persona amata consente di smussare eventuali divergenze e colmare silenzi recentemente formatisi. Una questione di ordine pratico oppure una decisione che coinvolge l’ambiente dei capi e dei rapporti con l’esterno nella vostra azienda vi condiziona. Si capirà sin dal mattino che la situazione sarà piuttosto complessa, ma voi avrete tutti gli strumenti per fronteggiarla.

In amore, la necessità di ripristinare accordo e fiducia reciproca, soprattutto se avete iniziato da poco una relazione, è essenziale. La vostra dolcezza, il carattere aperto e adattabile vi sosterranno senz’altro e ristabiliranno l’equilibrio. Se, invece, siete ancora single, ci saranno opportunità per una conquista avventurosa, magari in vacanza in Italia o all’estero. Una buona occasione di lavoro vi viene prospettata. Valuterete i pro e i contro della proposta, chiedendo anche consiglio a un collega amico più esperto.

In amore avrete grande successo nei contatti occasionali e negli incontri passionali. I Leoni che, invce, hanno una relazione stabile vedono calare qualche ombra di noia sul loro rapporto, ma saranno allontanate poi abbastanza rapidamente. I cambiamenti che si stanno verificando in ufficio consentiranno rotazioni capaci di modificare in meglio (e radicalmente) la vostra posizione attuale.

Avvertite la necessità di ricreare la sintonia e la complicità che quest’oggi non riuscite più a trovare tra di voi e la persona amata. Se, invece, siete single, avrete l’opportunità di incontrare qualcuno che vi attrae in modo irresistibile. Fare i conti con questa nuova fiamma amorosa potrebbe diventare la vostra scommessa dell’estate 2019. Non vi tirate indietro di certo se ci sono delle decisioni da prendere e delle scelte importanti da fare in ufficio o nell’ambiente dove si svolge la vostra normale attività quotidiana.

Qualche piccolo momento di incomunicabilità con la persona amata. Nulla di grave, ma vi si richiederà di essere più presenti nel rapporto, mostrando un piglio più maturo. Svolte dinamiche e occasioni da non perdere sono da prevedersi in ufficio, se la vostra è una professione dipendente. Se, invece, avete abbracciato un lavoro autonomo o imprenditoriale, sarete nella condizione di scelta e di decisione di strade nuove da imboccare e si tratterà di percorsi che promettono svolte di capitale importanza.

Continuate la settimana con un pizzico di entusiasmo e la serena fermezza del vostro carattere. Anche se sentite il bisogno di programmare alcuni progetti da realizzare insieme al vostro amore, è forse adesso il caso di attendere e rinviarli. Tra qualche giorno la mente e il cuore più sgombri da dubbi e malumori potranno far proseguire con decisione la marcia verso le mete che vi eravate prefissate. Mutamenti ai vertici del luogo dove si svolge la vostra attività lavorativa non interessano la vostra collocazione all’interno dell’azienda.

Unica raccomandazione: quella di non chiedere alla sorte di più di quel che ora vi sta dando. Proporzionare le vostre richieste alle possibilità reali che la vita vi ha fornito è un aspetto fondamentale. Sappiate moderarvi nell'assecondare il vostro impulso passionale di questo momento e vedrete che i risultati ottenuti saranno migliori di quel che speravate all’inizio. Sul piano professionale, assistete a cambiamenti positivi che si verificano oggi per voi in ufficio, nell’azienda dove svolgete un’attività autonoma.

Una necessità di dialogo e di confronto si manifesta oggi nel vostro legame di coppia. Fate buon viso a cattivo gioco quest’oggi in ufficio: di fronte a un piccolo incidente di percorso, un vostro capo dovrebbe decidere con più fermezza, ma si dimostrerà esitante. Riuscirete, però, a superare in maniera brillante i piccoli contrattempi sul vostro lavoro.

Risolvete una momentanea incomprensione col vostro partner, grazie a tutte le qualità di comprensione, di maturità, di equilibrio che il vostro segno possiede. Non vi fate prevaricare oggi da chi, alzando la voce, vuole imporre la sua volontà. Tenete testa alle richieste che vi provengono dall’ambiente lavorativo, usando tutto il vostro garbo e la diplomazia e non ve ne pentirete.

Un clima di incertezza aleggia dentro di voi e vi fa per il momento sospendere il giudizio su una persona che vi aveva fatto scattare il classico colpo di fulmine. Ci ritornerete presto su e passerete in rassegna ogni elemento che in questa persona vi interessa, vi stimola e vi piace. Di solito amate raccogliere le sfide e quella che vi si lancerà in ufficio sarà effettivamente una competizione.